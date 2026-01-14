Xuất khẩu lao động, mở hướng thoát nghèo

(GLO)- Gia Lai đang đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng nguồn nhân lực. Trọng tâm là vào các thị trường ổn định, thu nhập cao giúp người lao động tích lũy kinh nghiệm, nâng tay nghề và tạo cơ hội thoát nghèo bền vững.

Xuất ngoại làm việc, mở cơ hội

Thực hiện mục tiêu đưa 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong năm 2026, ngay từ đầu năm, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh (Sở Nội vụ) đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp.

Trọng tâm là các chương trình uy tín, hiệu quả như: Thực tập sinh kỹ năng tại Nhật Bản (IM Japan), Chương trình cấp phép việc làm cho lao động nước ngoài của Hàn Quốc (EPS) và một số thị trường châu Âu.

Để tạo nguồn lao động ổn định, ngoài các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp liên quan, Trung tâm đã thành lập 7 tổ tuyên truyền chuyên trách, mỗi tổ gồm 8 thành viên, có tổ trưởng phụ trách và được giao chỉ tiêu cụ thể. Mỗi tổ phấn đấu đưa khoảng 30 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng mỗi năm.

Công tác tuyên truyền được triển khai linh hoạt, sát thực tế, tập trung vào khu vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - nơi người lao động có nhu cầu việc làm và cải thiện thu nhập cao.

Người dân xã Ia Hrú tìm hiểu thông tin thị trường lao động. Ảnh: Đ.Y

Cùng với tuyên truyền, Trung tâm hỗ trợ tư vấn, tổ chức phỏng vấn cho hàng trăm lao động. Kết quả, trong năm 2025, gần 200 lao động trúng tuyển đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; trong đó, gần 170 lao động đã sang Nhật Bản và Hàn Quốc, số còn lại đang hoàn tất thủ tục.

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Nguyễn Thị Hương cho biết: “Nâng cao chất lượng tuyên truyền, tư vấn là yếu tố then chốt để tạo nguồn lao động bền vững.

Trung tâm tập trung định hướng người lao động tiếp cận các thị trường có thu nhập cao, môi trường làm việc tốt như Nhật Bản, Hàn Quốc và một số nước châu Âu, giúp họ yên tâm học tập, tham gia giáo dục định hướng trước khi xuất cảnh”.

Hiện nay, các thị trường như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và châu Âu tiếp tục được tỉnh chú trọng do mức thu nhập dao động từ 20-50 triệu đồng/tháng, tùy thị trường và ngành nghề.

Lĩnh vực tuyển dụng đa dạng, từ điều dưỡng, hộ lý, xây dựng, cơ khí chế tạo đến nông nghiệp công nghệ cao…, mở ra nhiều cơ hội cho lao động trẻ.

Tăng thu nhập, tích lũy kinh nghiệm

Không chỉ mang lại thu nhập ổn định, làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng còn giúp người lao động nâng cao tay nghề, tác phong công nghiệp và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để họ phát triển lâu dài sau khi hoàn thành hợp đồng trở về nước.

Anh Hoàng Trung Kiên (SN 1996, thôn 1, xã Ia Grai), tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ kỹ thuật cơ khí, từng làm việc tại Bình Dương. Mong muốn nâng cao tay nghề và cải thiện thu nhập, anh quyết định sang Nhật Bản làm việc.

“Tôi hy vọng môi trường làm việc chuyên nghiệp tại Nhật Bản sẽ giúp bản thân học hỏi thêm kinh nghiệm, tích lũy vốn và kỹ năng để phát triển sự nghiệp lâu dài” - anh Kiên chia sẻ.

Tương tự, chị Đỗ Thị Ngọc Linh (SN 2005, thôn 3, xã Biển Hồ) chủ động học tiếng Hàn để tham gia chương trình EPS. Sau quá trình học tập và phỏng vấn, chị đã trúng tuyển và đang hoàn tất thủ tục xuất cảnh sang Hàn Quốc vào tháng 2-2026, với thời gian làm việc dự kiến 5 năm.

“Tôi mong muốn có thu nhập ổn định để phụ giúp gia đình, đồng thời học hỏi thêm kỹ năng, kinh nghiệm làm việc” - chị Linh cho biết.

Lao động của Công ty cổ phần cung ứng nhân lực MD Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai gặp gỡ giám đốc của một doanh nghiệp Nhật Bản trước khi xuất cảnh. Ảnh: Đ.Y

Theo nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Gia Lai là địa phương có nguồn lao động dồi dào, cần cù và có ý thức vươn lên.

Ông Nguyễn Văn Đức - Giám đốc Công ty CP Cung ứng nhân lực MD Việt Nam, Chi nhánh Gia Lai - nhận định: “Nhu cầu đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài của người lao động trong tỉnh ngày càng tăng, nhất là tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan. Hoạt động này đã góp phần giúp nhiều lao động nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo bền vững”.

Trong 5 năm qua, toàn tỉnh đã đưa hơn 10.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Nhiều lao động sau khi hoàn thành hợp đồng trở về địa phương đã có vốn, kinh nghiệm để khởi nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, đóng góp tích cực cho sự phát triển KT-XH của địa phương.

Mục tiêu năm 2026, toàn tỉnh đưa khoảng 2.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Phó Giám đốc Sở Nội vụ Phạm Trần Anh cho biết, để đạt mục tiêu này, Sở sẽ tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và doanh nghiệp nhằm nâng cao năng lực tư vấn, kết nối thị trường, triển khai đầy đủ các chính sách hỗ trợ người lao động.

Đây là yếu tố then chốt để công tác đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng phát triển bền vững, góp phần nâng cao đời sống người dân và thúc đẩy KT-XH của tỉnh trong giai đoạn mới.