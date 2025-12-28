Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Xã hội

Lao động - Việc làm

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai: 1.889 thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2025

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
KIM HƯỜNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 28-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Gia Lai khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức năm 2025, với 1.889 thí sinh dự thi ở vòng 2.

Theo quy định của Hội đồng tuyển dụng, ở vòng 2, trong thời gian 180 phút, các thí sinh thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo các vị trí việc làm như: điều dưỡng, hộ sinh, công nghệ thông tin, dinh dưỡng, dược, kỹ thuật viên, xét nghiệm…

gia-lai-khai-mac-ky-tuyen-dung-vien-chuc-nganh-y-te-vong-2-nam-2025.jpg

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Kim Hường

Tại lễ khai mạc, Hội đồng thi đã phổ biến kế hoạch, quy chế, nội quy kỳ thi đến các thí sinh nhằm giúp kỳ tuyển dụng diễn ra an toàn và thành công.

Trước đó, các thí sinh đã hoàn thành thi vòng 1 với các môn Tiếng Anh, Tin học bằng hình thức trắc nghiệm.

Các thí sinh trúng tuyển ở vòng 2 sẽ được bố trí làm việc phù hợp theo ngạch viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Y tế tỉnh. Được biết, ngành Y tế đặt ra 1.036 chỉ tiêu trong kỳ tuyển dụng này.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Gia Lai: Trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp

Xã hội

(GLO)- Ngày 4-12, tại phường Diên Hồng, Học viện Nông nghiệp Việt Nam phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Gia Lai cùng các đơn vị liên quan tổ chức ngày hội trình diễn, thực nghiệm đào tạo nghề nông nghiệp cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và thu nhập thấp.

Công đoàn tặng 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay miễn phí đưa người lao động về quê đón Tết Bính Ngọ 2026

Công đoàn tặng 2.000 vé tàu và 500 vé máy bay miễn phí đưa người lao động về quê đón Tết Bính Ngọ 2026

Lao động - Việc làm

(GLO)- Tổng Liên đoàn sẽ trao tặng 2.000 vé tàu khứ hồi và 500 vé máy bay một chiều miễn phí, cùng hàng nghìn suất quà bằng tiền mặt trị giá 300.000 đồng, giúp người lao động xa quê có hoàn cảnh khó khăn được trở về sum họp cùng gia đình trong dịp Tết.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động dân tộc thiểu số

Lao động - Việc làm

(GLO)- Đào tạo nghề cho lao động nông thôn, đặc biệt là người dân tộc thiểu số, được xem là giải pháp quan trọng trong công tác giảm nghèo bền vững của tỉnh. Thời gian qua, hoạt động này được các ngành, địa phương quan tâm triển khai hiệu quả, góp phần cải thiện đời sống cho người dân.

Hàng nghìn cơ hội việc làm chờ người lao động

Sôi động mùa tuyển dụng lao động cuối năm

Lao động - Việc làm

(GLO)- Những ngày này, trên các tuyến đường dẫn vào các khu công nghiệp của tỉnh dễ dàng bắt gặp bảng thông báo “Tuyển gấp công nhân”, “Tuyển dụng cuối năm, lương thưởng hấp dẫn”… Không khí tuyển dụng cuối năm đang dần trở nên sôi động cùng hàng ngàn cơ hội việc làm đang đón đợi người lao động.

null