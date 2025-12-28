Gia Lai: 1.889 thí sinh dự thi vòng 2 kỳ tuyển dụng viên chức ngành Y tế năm 2025

(GLO)- Sáng 28-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Y tế tỉnh Gia Lai khai mạc kỳ tuyển dụng viên chức năm 2025, với 1.889 thí sinh dự thi ở vòng 2.

Theo quy định của Hội đồng tuyển dụng, ở vòng 2, trong thời gian 180 phút, các thí sinh thi môn nghiệp vụ chuyên ngành theo các vị trí việc làm như: điều dưỡng, hộ sinh, công nghệ thông tin, dinh dưỡng, dược, kỹ thuật viên, xét nghiệm…

Quang cảnh lễ khai mạc. Ảnh: Kim Hường

Tại lễ khai mạc, Hội đồng thi đã phổ biến kế hoạch, quy chế, nội quy kỳ thi đến các thí sinh nhằm giúp kỳ tuyển dụng diễn ra an toàn và thành công.

Trước đó, các thí sinh đã hoàn thành thi vòng 1 với các môn Tiếng Anh, Tin học bằng hình thức trắc nghiệm.

Các thí sinh trúng tuyển ở vòng 2 sẽ được bố trí làm việc phù hợp theo ngạch viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc ngành Y tế tỉnh. Được biết, ngành Y tế đặt ra 1.036 chỉ tiêu trong kỳ tuyển dụng này.