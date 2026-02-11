Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Dạy nghề may công nghiệp cho học viên tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ngày 10-2, Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh) phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai tổ chức khai giảng lớp đào tạo nghề may công nghiệp đợt 1 năm 2026 cho 35 học viên tại cơ sở.

Khóa đào tạo nghề sẽ diễn ra tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 trong 3 tháng, từ ngày 10-2 đến 11-5. Các học viên sẽ được dạy nghề may công nghiệp ở mức trình độ sơ cấp bậc 1.

Lớp học do cán bộ, giáo viên của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai trực tiếp giảng dạy.

quang-canh-buoi-le-khai-giang.jpg
Quang cảnh buổi lễ khai giảng lớp dạy nghề tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Chơn

Mục tiêu của khóa học là trang bị cho học viên các kiến thức cơ bản trong hoạt động may công nghiệp; kỹ năng sử dụng thành thạo máy móc, thiết bị thông dụng; có đủ tay nghề để hoàn thành được các sản phẩm như áo sơ mi và quần tây.

Theo Trung tá Phan Thanh Viên - Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai, cơ sở hiện có gần 100 học viên, đa số thuộc diện cai nghiện bắt buộc. 35 học viên tham gia lớp dạy nghề may công nghiệp đợt này thuộc diện người cai nghiện bắt buộc chưa có nghề hoặc có nghề nhưng không phù hợp, có nhu cầu học nghề.

Đây cũng là lớp đào tạo nghề đầu tiên được tổ chức sau khi Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh) tiếp nhận cơ sở này từ ngày 1-3-2025.

