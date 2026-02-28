Bệnh viện Đa khoa Gia Lai được đầu tư hơn 19,9 tỷ đồng xây dựng hệ thống xử lý nước thải

(GLO)- Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 706/QĐ-UBND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Hệ thống xử lý nước thải thuộc Bệnh viện Đa khoa Gia Lai.

Dự án thuộc nhóm C. Dự kiến tổng mức đầu tư hơn 19,9 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng hơn 7,56 tỷ đồng; chi phí thiết bị hơn 9,734 tỷ đồng; còn lại là các chi phí khác. Nguồn vốn thực hiện dự án thuộc vốn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý. Thời gian thực hiện dự án trong giai đoạn 2026 - 2028.

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (địa chỉ 132 Tôn Thất Tùng, phường Pleiku). Ảnh: Như Nguyện

Dự án hướng đến mục tiêu xây dựng mới hệ thống xử lý nước thải cho toàn bệnh viện với quy mô 1.000 giường bệnh hiện nay, đồng thời định hướng đến năm 2030 là 1.200 giường.

Dự án có quy mô đầu tư gồm: Xây dựng cụm bể xử lý toàn bộ bể bằng bê tông cốt thép đổ toàn khối, nắp thăm bằng gang. Xây dựng mới nhà điều hành gồm tường xây gạch, mái tôn, cửa panô nhôm kính và cửa sắt, hoàn thiện sơn nước toàn bộ công trình. Xây dựng đồng bộ ống dẫn bùn và ống luồn dây điện từ cụm xử lý chính sang cụm điều hòa bằng ống uPVC. Xây dựng đồng bộ hệ thống dẫn điện nguồn đến tủ điện điều khiển và dẫn đường nước sạch đến nhà điều hành hệ thống.

Về phần thiết bị trạm xử lý nước thải, dự án đầu tư thiết bị mới theo đúng công nghệ thiết kế với công suất 960m³/ngày đêm; đầu tư đồng bộ toàn bộ hệ thống đường ống, đường điện, phụ kiện lắp đặt trong hệ thống xử lý nước thải.