Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Sáng 20-3, tại phường Bình Định, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về vai trò, ý nghĩa của phong trào “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động; qua đó phát huy trách nhiệm cộng đồng trong trồng cây, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Đông đảo đại biểu và người dân tham gia lễ phát động. Ảnh: Thảo Khuy

Để phong trào triển khai hiệu quả, Hội LHPN tỉnh đề nghị các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia bằng những việc làm cụ thể như: thu gom, phân loại rác tại nguồn; sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp ở cả nông thôn và đô thị.

Cùng với đó, các cấp Hội và hội viên phụ nữ tích cực trồng cây tại các khu vực đất trống, chỉnh trang các tuyến đường, khuôn viên công cộng; đồng thời phát triển các mô hình “du lịch xanh”, “du lịch sinh thái”, góp phần cải thiện môi trường sống.

Tại chương trình, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 100 cây bằng lăng tím và 100 cây giáng hương cho phường Bình Định để tổ chức trồng, chăm sóc; đồng thời trao 30 thùng rác công cộng phục vụ phân loại rác tại nguồn. Bên cạnh đó, Hội tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, phụ nữ về phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt.

Bà Lê Thị Ngọc Lam - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao tặng 100 cây bằng lăng tím và 100 cây giáng hương cho đại diện lãnh đạo phường Bình Định. Ảnh: Thảo Khuy

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ, hội viên phụ nữ đã trồng 200 cây xanh tại tuyến đường thuộc tổ dân phố Thuận Thái, phường Bình Định.

Các đại biểu trồng cây tại tổ dân phố Thuận Thái, phường Bình Định. Ảnh: Thảo Khuy

Dịp này, Hội LHPN tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ và Nhà ghi ơn Mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Bình Định, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.

Cùng thời điểm, tại Trường Tiểu học số 1 Nhơn Hòa (phường An Nhơn Nam), Hội LHPN phối hợp với Đoàn phường tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026, thiết thực lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức kêu gọi cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên và Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng phong trào bằng những hành động thiết thực; mỗi người trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh; các cơ quan, đơn vị, trường học tiếp tục nhân rộng các mô hình xanh, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, bền vững. Dịp này, Ban tổ chức đã trồng 100 cây ăn quả trong khuôn viên nhà trường.