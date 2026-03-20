Hội LHPN tỉnh Gia Lai phát động hưởng ứng “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

(GLO)- Sáng 20-3, tại phường Bình Định, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng phong trào “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” với chủ đề “Phụ nữ vun trồng tương lai - vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.

Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, hội viên, phụ nữ về vai trò, ý nghĩa của phong trào “Tết trồng cây” do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động; qua đó phát huy trách nhiệm cộng đồng trong trồng cây, bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp.

Đông đảo đại biểu và người dân tham gia lễ phát động. Ảnh: Thảo Khuy

Để phong trào triển khai hiệu quả, Hội LHPN tỉnh đề nghị các cấp Hội đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia bằng những việc làm cụ thể như: thu gom, phân loại rác tại nguồn; sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường; duy trì, nhân rộng các mô hình hiệu quả, góp phần xây dựng không gian sống xanh, sạch, đẹp ở cả nông thôn và đô thị.

Cùng với đó, các cấp Hội và hội viên phụ nữ tích cực trồng cây tại các khu vực đất trống, chỉnh trang các tuyến đường, khuôn viên công cộng; đồng thời phát triển các mô hình “du lịch xanh”, “du lịch sinh thái”, góp phần cải thiện môi trường sống.

Tại chương trình, Hội LHPN tỉnh đã trao tặng 100 cây bằng lăng tím và 100 cây giáng hương cho phường Bình Định để tổ chức trồng, chăm sóc; đồng thời trao 30 thùng rác công cộng phục vụ phân loại rác tại nguồn. Bên cạnh đó, Hội tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn hội viên, phụ nữ về phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt.

Bà Lê Thị Ngọc Lam - Chủ tịch Hội LHPN tỉnh trao tặng 100 cây bằng lăng tím và 100 cây giáng hương cho đại diện lãnh đạo phường Bình Định. Ảnh: Thảo Khuy

Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng cán bộ, hội viên phụ nữ đã trồng 200 cây xanh tại tuyến đường thuộc tổ dân phố Thuận Thái, phường Bình Định.

Các đại biểu trồng cây tại tổ dân phố Thuận Thái, phường Bình Định. Ảnh: Thảo Khuy

Dịp này, Hội LHPN tỉnh tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm liệt sĩ và Nhà ghi ơn Mẹ Việt Nam anh hùng ở phường Bình Định, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh, giải phóng dân tộc.

Cùng thời điểm, tại Trường Tiểu học số 1 Nhơn Hòa (phường An Nhơn Nam), Hội LHPN phối hợp với Đoàn phường tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây - Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2026, thiết thực lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức kêu gọi cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên và Nhân dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng phong trào bằng những hành động thiết thực; mỗi người trồng và chăm sóc ít nhất một cây xanh; các cơ quan, đơn vị, trường học tiếp tục nhân rộng các mô hình xanh, góp phần xây dựng môi trường sống trong lành, bền vững. Dịp này, Ban tổ chức đã trồng 100 cây ăn quả trong khuôn viên nhà trường.

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

(GLO)- Ngày 12-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ, đỡ đầu con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn” giai đoạn 2025-2030. Đây là công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa

(GLO)- Ngày 12-3, đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đến khảo sát thực tế tại buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar) nhằm nắm bắt tình hình đời sống của người dân, chuẩn bị cho các hoạt động an sinh xã hội và Tháng Thanh niên năm 2026.

Ngăn chặn tà đạo núp bóng tôn giáo

(GLO)- Thời gian qua, bọn phản động FULRO lưu vong móc nối với các đối tượng trong nước phục hồi tổ chức, núp bóng tôn giáo để lôi kéo người dân tham gia cái gọi là “Bana Đê ga Kon Kông”.

Rực rỡ “Tuần lễ Áo dài”

(GLO)- Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động phong phú, tạo nên không khí sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026). 

Hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất thi công Dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- Ngày 6-3, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết: Các nhà thầu đã hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án).

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui càng thêm trọn vẹn trong mùa xuân mới, khi họ được ở trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

