Lãnh đạo phường Pleiku thăm, chúc thọ các cụ tròn 90 và 100 tuổi

(GLO)- Chiều 19-5, đồng chí Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku (tỉnh Gia Lai) đã đến thăm, chúc thọ 4 cụ tròn 90 và 100 tuổi tiêu biểu trên địa bàn nhân ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6-6).

Bí thư Đảng ủy phường Pleiku Nguyễn Xuân Phước thăm, chúc thọ cụ H'Hrunh (làng Ớp). Ảnh: Bá Bính

Theo đó, Bí thư Đảng ủy phường đã đến thăm cụ bà H’Hrunh (làng Ớp), cụ ông Lê Bình (tổ dân phố 9 - Phù Đổng), cụ bà Nguyễn Thị Chín (tổ dân phố 3 - Tây Sơn) cùng tròn 100 tuổi và cụ ông Nguyễn Văn Thành (tổ dân phố 7 - Hội Thương) tròn 90 tuổi.

Tại các gia đình đến thăm, đồng chí Nguyễn Xuân Phước ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống sinh hoạt của các cụ; đồng thời, chúc các cụ sống vui, sống khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần cho con cháu và gia đình.

Dịp này, đoàn trao quà, thiệp mừng thọ của Chủ tịch nước đến các cụ tròn 100 tuổi và quà, thiệp mừng thọ của Chủ tịch UBND tỉnh đến các cụ tròn 90 tuổi.

Bí thư Đảng ủy phường Pleiku thăm, chúc thọ cụ Lê Bình. Ảnh: Bá Bính

Năm nay, phường Pleiku có 61 công dân tròn 90 tuổi, 100 tuổi được chúc thọ, mừng thọ.

UBND phường Pleiku đã thành lập 7 đoàn công tác đến thăm, chúc thọ và tặng quà người cao tuổi trên địa bàn.