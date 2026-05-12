Gia Lai gấp rút hoàn thiện khu tái định cư vùng thiên tai

(GLO)- Những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhằm sớm đưa người dân đến nơi ở an toàn trước mùa mưa bão năm nay.

Trên các công trường từ miền núi đến ven biển, không khí thi công khẩn trương ngày đêm đang hiện thực hóa những mái ấm mới cho hàng trăm hộ dân vùng nguy cơ sạt lở, ngập lụt.

Công trường tái định cư nhộn nhịp ngày đêm

Chiều 8-5, dưới chân Núi Gành, thôn Đức Phổ 1 (xã Đề Gi), tiếng máy trộn bê tông hòa cùng tiếng búa lát vỉa hè vang lên khi trời dần về chiều. Từng tốp công nhân hối hả thi công những đoạn đường nội bộ còn dang dở để kịp tiến độ. Ít ai nghĩ rằng, chỉ vài tháng trước, nơi đây vẫn là bãi đất hoang um tùm cây cỏ.

Khu tái định cư Núi Gành giai đoạn 2 sẽ là nơi an cư của 66 hộ dân từng nhiều năm sống trong nỗi lo sạt lở dưới những vách đá ven Núi Gành. Trong 4,75 ha, hệ thống điện, nước đã cơ bản hoàn thiện; các tuyến thoát nước dần thành hình; vỉa hè đang được gấp rút lát đá, cây xanh cũng chuẩn bị đưa vào trồng. Diện mạo khu dân cư mới khang trang, đồng bộ đang hiện rõ từng ngày.

Thi công lát đá vỉa hè trong khu tái định cư Núi Gành giai đoạn 2, thôn Đức Phổ 1 (xã Đề Gi). Ảnh: T.L

Ông Lê Văn Phúc - cán bộ kỹ thuật của Tập đoàn Đèo Cả (nhà thầu thi công dự án) cho biết: Công trình được khởi công từ ngày 25-12-2025. Ở giai đoạn cao điểm, nhà thầu huy động khoảng 40-50 nhân công, chia thành nhiều mũi thi công để đẩy nhanh tiến độ.

Đến nay, hệ thống cấp nước sạch đã hoàn thiện và đấu nối xong; các hạng mục còn lại chủ yếu tập trung vào lát gạch vỉa hè, xây bồn hoa và trồng cây xanh.

Theo kế hoạch, toàn bộ dự án sẽ được hoàn thành và bàn giao vào cuối tháng 5-2026. Tiến độ chung đến nay đạt hơn 84%, mức cao nhất trong các dự án tái định cư khu vực phía Đông tỉnh.

Cùng với nỗ lực đẩy nhanh thi công, chính quyền địa phương cũng đang gấp rút hoàn tất các thủ tục để người dân sớm ổn định chỗ ở. Ông Võ Văn Tài - Chủ tịch UBND xã Đề Gi - cho hay, thời điểm hiện tại đã có 17 hộ dân được địa phương tổ chức bốc thăm, phân lô với 200 m²/hộ.

Chính quyền triển khai việc giao đất theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên di dời trước những hộ đang sinh sống ở khu vực có nguy cơ cao. Thời gian tới, xã sẽ hoàn tất việc giao đất để người dân sớm xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống, phấn đấu hoàn thành trước mùa mưa bão năm nay.

Ở phía Tây tỉnh, dự án Khu tái định cư buôn Blăk (xã Ia Dreh) quy mô hơn 5,7 ha với 80 lô đất, tổng kinh phí hơn 127 tỷ đồng cũng đang được đẩy nhanh tiến độ.

Công tác san nền, cắm mốc phân lô đã hoàn thành; đường nội khu đạt 90-98%; hệ thống thoát nước cơ bản hoàn thiện. Đã có 25/80 lô khởi công xây dựng nhà ở. Hiện địa phương tiếp tục đẩy nhanh kiểm đếm, phê duyệt phương án bồi thường, vận động người dân đồng thuận di dời để đảm bảo tiến độ dự án.

Xã Ia Dreh đã hoàn tất phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 và bàn giao toàn bộ mặt bằng cho Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai để đầu tư hạ tầng. Các hạng mục như giao thông nội bộ, điện, nước sinh hoạt, công trình công cộng đang được triển khai khẩn trương, khối lượng thực hiện đạt gần 50%.

Về công tác kiểm đếm các công trình, vật kiến trúc và cây cối hoa màu của người dân, địa phương đã hoàn thành đối với 75/80 hộ. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất hiện nay là sau các đợt mưa bão, nhiều hộ đã đi làm ăn xa tại các tỉnh, thành khác nên việc vận động trở về phối hợp kiểm đếm tài sản, cây trồng mất khá nhiều thời gian.

Bà Võ Thúy Vân - Chủ tịch UBND xã Ia Dreh - cho biết, địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan để hoàn tất phương án bồi thường theo từng đợt, bảo đảm quyền lợi cho người dân mà không ảnh hưởng tiến độ chung và giúp họ nhanh chóng ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Tăng tốc thi công, sớm về đích

Trên toàn tỉnh, 16 dự án bố trí dân cư vùng thiên tai đang triển khai đồng loạt. Đến nay, 146,2/150,35 ha mặt bằng đã bàn giao, đạt 97,2%. Dự án duy nhất chưa hoàn thành bàn giao là khu tái định cư tại xã Phù Mỹ Đông, còn 4,15 ha.

UBND xã Ia Dreh thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức đo đạc, kiểm đếm, lập phương án bồi thường theo đúng quy định. Ảnh: ĐVCC

Ông Tô Tấn Thi - Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh - thông tin: Tiến độ các dự án phía Đông nhìn chung đảm bảo theo kế hoạch, trong đó Khu tái định cư dân vùng thiên tai xã Phù Mỹ Bắc đạt 50,6%; ở xã An Hòa, Khu tái định cư vùng thiên tai thôn Trà Cong giai đoạn 1 đạt 49,7% và Trà Cong giai đoạn 2 đạt 20,2%; riêng Núi Gành giai đoạn 2 dẫn đầu với 84%.

Phía Tây, các khu tái định cư ở xã Ia Tul đạt 65%, xã Ia Hiao 60%, xã Ia Rsai 34%... đa số đều tăng so với tuần trước. Đáng chú ý, đến nay, đã có 212/980 hộ thực hiện bốc thăm nhận đất theo kế hoạch di dời năm 2026. Trong số 134 căn nhà đã xây dựng, có 27 căn hoàn thiện, những mái nhà đầu tiên của một cuộc sống mới.

Đến nay, tổng kinh phí bồi thường được phê duyệt gần 195,8 tỷ đồng, trong đó đã chi trả hơn 161,5 tỷ đồng cho các hộ dân. Ông Nguyễn Văn Thương - Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, đơn vị đang tiếp tục đôn đốc các địa phương, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ nhằm sớm bố trí đất ở ổn định cho người dân trước mùa mưa bão năm nay.

Mùa mưa bão ở miền Trung - Tây Nguyên đang đến gần, các công trường tái định cư cũng đang chạy đua với thời gian để sớm đưa người dân đến nơi ở an toàn, ổn định cuộc sống, không còn nỗi lo thiên tai như trước.