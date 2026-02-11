Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Bừng sức sống mới

Những ngày cận Tết, đến khu tái định cư thôn 2 (xã An Toàn), chúng tôi dễ dàng nhận ra những mái nhà mới khang trang, thẳng hàng bên con đường bê tông sạch sẽ, tạo nên khung cảnh tinh tươm, ấm cúng. Vừa đặt chân đến, chúng tôi đã cảm nhận rõ nhịp sống rộn ràng: Trẻ con ríu rít nô đùa, bà con cùng nhau hoàn thiện những ngôi nhà sàn còn thơm mùi gỗ để kịp đón cái Tết đầu tiên trên mảnh đất mới.

Anh Đinh Văn Típ (bìa trái, khu tái định cư thôn 2, xã An Toàn) cùng hàng xóm đổ bê tông khoảnh sân cạnh ngôi nhà sàn mới xây. Ảnh: D.Đ

Ở một góc khu dân cư, anh Đinh Văn Típ (25 tuổi) cùng hàng xóm trộn xi măng đổ bê tông khoảnh sân cạnh ngôi nhà sàn mới xây. Sau khi lập gia đình, do hoàn cảnh khó khăn, vợ chồng anh phải sống chung với cha mẹ. Đầu năm 2025, được huyện An Lão (cũ) bố trí 250 m² đất, anh đã vay thêm 100 triệu đồng để xây dựng ngôi nhà sàn rộng gần 80 m².

“Có mảnh đất này để làm nhà là nhờ cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm. Dự kiến ít hôm nữa ngôi nhà sẽ xong để kịp cho gia đình mình đón cái Tết đầu tiên trên vùng đất mới. Tôi cũng sắm thêm ít vật dụng, cái bếp mới để Tết này có hơi ấm, đủ đầy hơn” - anh Típ bộc bạch.

Cách đó vài căn nhà, anh Đinh Văn Viên (36 tuổi) đang miệt mài hoàn thiện căn nhà đang xây dựng. Anh Viên cho hay: “Trước đây, cả nhà tôi dựng một ngôi nhà ở sát chân núi, mỗi mùa mưa là lại nơm nớp lo sạt lở. Giờ được chính quyền cấp đất ở ổn định, mình yên tâm làm ăn”.

Tại khu tái định cư Suối Cạn (thôn Thắng Lợi 3, xã Phú Thiện), 38 hộ người Jrai đón Tết năm thứ hai trong những ngôi nhà mới. Dọc con đường bê tông, những mái ngói đỏ tươi nổi bật giữa vườn cây xanh, trước hiên nhà là sắc hoa và lá cờ Tổ quốc bay trong gió. Những ngày giáp Tết, bà con tất bật dọn dẹp, sắm sửa, chuẩn bị cho một mùa xuân mới.

Đang quét dọn trước sân, chị Siu H’Phương (39 tuổi) chia sẻ: Những ngày sống tại cụm dân cư tự do Suối Cạn, căn nhà tôn chắp vá của tôi nằm giữa cánh đồng mía, mùa nắng nóng hầm hập, mùa mưa dột tứ phía, sinh hoạt rất bất tiện. Ra đây ở, Nhà nước cấp 600 m² đất và xây cho một căn nhà kiên cố, tôi mừng lắm. Năm nay cà phê được mùa, được giá, có thêm thu nhập nên Tết này chắc vui hơn.

Tại khu tái định cư vùng thiên tai thôn 4 và 5 An Trung (xã An Vinh), 7/90 hộ đầu tiên đã chuyển về. Những ngày cuối năm, khói bếp bảng lảng, tiếng nói cười lan dọc con đường nhỏ. Trước hiên nhà, bà con quét dọn, treo cờ Tổ quốc, chuẩn bị đón cái Tết đầu tiên trên mảnh đất an toàn, nơi họ yên tâm an cư và gây dựng tương lai bền vững.

Ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế

Theo ông Đinh Văn Nghin, Chủ tịch UBND xã An Toàn, khu tái định cư thôn 2 rộng hơn 2 ha, tổng vốn trên 10,1 tỷ đồng từ Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, bố trí cho 45 hộ Bahnar. Hiện 28 hộ đã chuyển đến xây dựng nhà ở. Địa phương huy động các hội, đoàn thể giúp làm nhà, vận chuyển đồ đạc; hỗ trợ 11 hộ, mỗi hộ 50 triệu đồng; cấp 8 con trâu cho 4 hộ; vận động người dân vay vốn ngân hàng CSXH để phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Khu tái định cư vùng thiên tai thôn 4 và 5 An Trung (xã An Vinh) đã có 7/90 hộ chuyển vào sinh sống. Ảnh: D.Đ

Năm 2024, sau khi chuyển vào khu tái định cư, anh Đinh Văn Chép (29 tuổi, người Bahnar) mạnh dạn vay 100 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH An Lão, đầu tư chăn nuôi heo đen, trồng rừng sản xuất. Anh Chép chia sẻ: “Có nhà, có đất ổn định rồi, tôi mới dám mở rộng quy mô sản xuất. Được Nhà nước tạo điều kiện, tôi cố gắng làm ăn để trả nợ, nuôi con học hành, thoát nghèo, cuộc sống khá hơn”.

Về khu tái định canh, tái định cư thôn Suối Đá (xã Vĩnh Sơn) những ngày giáp Tết Bính Ngọ, ngồi trên những ngôi nhà sàn còn thơm mùi gỗ mới, trò chuyện cùng bà con, chúng tôi dễ cảm nhận niềm phấn khởi hiện rõ trong từng ánh mắt, nụ cười. Ai nấy đều mãn nguyện khi cuộc sống nơi ở mới đang dần ổn định.

Anh Đinh Văn Thú (29 tuổi, ở khu tái định canh, tái định cư thôn Suối Đá) phấn khởi nói: “Cuộc sống của người dân bây giờ đổi thay nhiều lắm! Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước từ việc xây dựng khu tái định cư khang trang, đầy đủ tiện nghi, đến hỗ trợ các nguồn vốn vay phát triển kinh tế. Từ đó, gia đình tôi đã vay vốn để đầu tư trồng rừng, mắc ca, lúa nước… mỗi năm đạt lợi nhuận gần 100 triệu đồng. Thu nhập ổn định, có của ăn của để nên mỗi dịp Tết đến, xuân về, người dân chúng tôi đều thấy rất phấn chấn, vui tươi”.

Theo ông Nguyễn Văn Phúng - Chủ tịch UBND xã Vĩnh Sơn, nhờ các chính sách tái định cư phù hợp, với quan điểm tạo điều kiện tốt nhất để người dân định canh, định cư tại nơi ở mới tốt hơn nơi ở cũ, bà con có thêm nhiều thuận lợi trong phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Từ cách làm hiệu quả này, đồng bào Bahnar ở Vĩnh Sơn ngày càng tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, phát huy khối đại đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tại khu tái định cư Suối Cạn, niềm vui của người dân không chỉ là có nhà ở ổn định, mà con cái còn được đến trường thuận tiện, không còn cảnh đi lại vất vả như trước. Bà con cũng được hướng dẫn trồng rau, chăn nuôi, học nghề xây dựng và giới thiệu việc làm tại các DN trên địa bàn, có thêm nguồn thu nhập. Từ chỗ chỉ lo bữa ăn hằng ngày, nhiều gia đình nay đã yên tâm làm ăn, tích lũy dần cho con cái học hành và tương lai lâu dài.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Thiện Vũ Hồng Duy cho biết: Nhằm giúp người dân thoát nghèo, thời gian tới, Đảng ủy xã triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ sinh kế như: hướng dẫn chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, nhân rộng mô hình trồng rau, chăn nuôi gắn với thị trường; phối hợp mở lớp dạy nghề, kết nối lao động với DN; vận động người dân vay vốn đi xuất khẩu lao động… giúp từng bước ổn định sản xuất, nâng cao thu nhập và giảm nghèo bền vững.

Trên những con đường thênh thang, mái nhà mới san sát, sắc hoa rực rỡ cùng những lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió, mùa xuân đang lan tỏa khắp các khu tái định cư. Tiếng cười rộn rã, trẻ con nô đùa, người dân tất bật chuẩn bị Tết, vun vén hạnh phúc gia đình và tương lai con trẻ. Qua đó, niềm tin vào Đảng được bồi đắp, để mùa xuân hiện hữu ấm áp, tràn đầy sức sống và hy vọng.