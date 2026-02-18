Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xuyên Tết ở bệnh viện

THẢO KHUY MINH CHÍ
(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần bên mâm cơm đoàn viên, tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đội ngũ y, bác sĩ vẫn lặng lẽ trực xuyên Tết, duy trì trạng thái sẵn sàng ứng trực, bảo đảm công tác khám - chữa bệnh và cấp cứu kịp thời cho người dân.

Sẵn sàng ở phòng cấp cứu

Bệnh viện Đa khoa Gia Lai không chỉ tiếp nhận khám - chữa bệnh, cấp cứu cho người dân trên địa bàn mà còn tiếp nhận nhiều ca bệnh nặng từ tuyến dưới chuyển lên. Vì vậy, các y, bác sĩ Khoa Cấp cứu luôn duy trì trạng thái thường trực 24/24 giờ.

Từ tối 30 Tết, số ca nhập viện bắt đầu tăng, chủ yếu là các trường hợp bệnh nặng, trong đó có nhiều ca cấp cứu do tai nạn giao thông. Các y, bác sĩ làm việc liên tục từ tối cho đến rạng sáng hôm sau.

Dù không phải ca trực chính, bác sĩ Dương Thái Thuấn - Trưởng Khoa Cấp cứu - vẫn có mặt trong đêm giao thừa để động viên và hỗ trợ chuyên môn. Mỗi tua trực gồm 12 nhân, trong đó có 2 bác sĩ thường trực, sẵn sàng xử lý các tình huống khẩn cấp.

“Chúng tôi xác định dịp lễ, Tết khối lượng công việc sẽ nhiều hơn, áp lực lớn hơn. Khi đã chọn nghề y thì phải chấp nhận đón Tết tại bệnh viện để chăm sóc sức khỏe cho người dân” - bác sĩ Thuấn chia sẻ.

xuyen-tet-o-benh-vien-5.jpg
Các y, bác sĩ Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) sẵn sàng làm nhiệm vụ xuyên Tết. Ảnh: Minh Chí

Khoa Cấp cứu đã xây dựng kế hoạch trực từ đầu tháng với phương án cụ thể cho giai đoạn trước, trong và sau Tết. Tổ cấp cứu ngoại viện được bố trí lồng ghép trong tua trực, sẵn sàng lên đường khi có ca nặng ở vùng sâu, vùng xa. Hệ thống “báo động đỏ” duy trì thường trực nhằm ứng phó các tình huống đặc biệt như tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai… bảo đảm khả năng đáp ứng khi số lượng bệnh nhân tăng đột biến.

xuyen-tet-o-benh-vien-6.jpg
Bác sĩ Nguyễn Thanh Tâm (Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi Gia Lai) theo dõi, chăm sóc bệnh nhân nặng. Ảnh: Minh Chí

Tại Bệnh viện Nhi Gia Lai, không khí trực Tết cũng không kém phần căng thẳng. Ở Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, áp lực gần như không giảm, nhất là khi bệnh nặng có thể diễn biến bất ngờ.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tâm cho biết: “Những ngày Tết, nhân lực mỏng hơn nhưng bệnh nặng không hề báo trước. Có những trường hợp tiên lượng rất xấu, song nhờ sự phối hợp chặt chẽ của cả ê kíp, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch. Khi thấy các cháu ổn định sức khỏe trở lại, chúng tôi mới an tâm”.

Ấm áp, sẻ chia trong những ngày đầu xuân

Song song với nhiệm vụ chuyên môn, ngành Y tế tỉnh Gia Lai còn đặc biệt quan tâm đến công tác chăm lo đời sống tinh thần cho bệnh nhân điều trị nội trú trong dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Thực hiện Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 2-2-2026 của UBND tỉnh, Sở Y tế đã xây dựng kế hoạch phối hợp thăm hỏi, tặng quà cho bệnh nhân đang điều trị tại các cơ sở y tế trên địa bàn. Theo đó, toàn ngành đã trao 800 suất quà (mỗi suất trị giá 500.000 đồng tiền) mặt cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại 5 bệnh viện và 10 trung tâm y tế.

Những phần quà được trao tận tay người bệnh trong những ngày giáp Tết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn thể hiện sự quan tâm, sẻ chia kịp thời của ngành Y tế và chính quyền địa phương, tiếp thêm niềm tin để người bệnh an tâm điều trị.

xuyen-tet-o-benh-vien-2.jpg
Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng thăm, tặng quà động viên bệnh nhân nội trú Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. Ảnh: Thảo Khuy

Cùng với các hoạt động thăm hỏi, nhiều bệnh viện trên địa bàn tỉnh còn chủ động trang trí tiểu cảnh với mai vàng, câu đối đỏ… tạo không gian ấm áp, gần gũi. Dù phải điều trị xa nhà, bệnh nhân và thân nhân vẫn cảm nhận được hơi thở mùa Xuân qua sự ân cần của đội ngũ y, bác sĩ.

Tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, công tác trực Tết được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Lịch trực từ ngày 27 tháng Chạp đến mùng 6 tháng Giêng bảo đảm đủ 3 cấp trực gồm trực lãnh đạo, trực chuyên môn và trực khối hậu cần. Song song với nhiệm vụ chuyên môn, Bệnh viện còn bố trí không gian đón Xuân tại các khoa, phòng, góp phần mang lại không khí ấm áp cho cán bộ, nhân viên y tế và người bệnh.

Bác sĩ CKII Võ Thành Nam Bình - Phó Giám đốc bệnh viện - cho biết: Công tác tiếp nhận, cấp cứu và điều trị được duy trì theo đúng quy trình; trường hợp nặng được ưu tiên xử lý trước.

xuyen-tet-o-benh-vien-3.jpg
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai trang trí tiểu cảnh tạo không gian ấm áp, gần gũi. Ảnh: ĐVCC

Theo điều dưỡng CKI Trương Thị Hương - Trưởng phòng Điều dưỡng, Tết cổ truyền là dịp sum vầy ý nghĩa với mỗi gia đình. Tuy nhiên, với đội ngũ điều dưỡng - những người trực tiếp chăm sóc người bệnh 24/24 giờ thì trách nhiệm luôn được đặt lên hàng đầu.

xuyen-tet-o-benh-vien.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh thăm, tặng quà động viên bệnh nhân nội trú tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Gia Lai. Ảnh: Thảo Khuy

“Chúng tôi xác định chăm sóc người bệnh an toàn, liên tục và toàn diện là nhiệm vụ hàng đầu, dù trong bất kỳ thời điểm nào. Khi đã chọn nghề, mỗi cán bộ y tế đều sẵn sàng hy sinh thời gian riêng để hoàn thành tốt công việc” - điều dưỡng viên Trương Thị Hương chia sẻ.

Theo điều dưỡng viên Trương Thị Hương, sự quan tâm của lãnh đạo bệnh viện đối với công tác điều dưỡng và chăm sóc người bệnh là nguồn động viên lớn trong dịp Tết. Việc tổ chức các góc Xuân tại bệnh viện đã tạo không gian gần gũi, ấm áp, giúp cán bộ, nhân viên y tế phần nào cảm nhận không khí Tết, tiếp thêm tinh thần để yên tâm làm nhiệm vụ.

Giữa những ngày Xuân đoàn viên, sự tận tâm và tinh thần trách nhiệm của các “chiến sĩ áo trắng” đã góp phần mang lại sự bình yên cho người bệnh, để Tết nơi bệnh viện vẫn đong đầy nghĩa tình và hy vọng.

