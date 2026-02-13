Trái cây đạt chuẩn giúp nhà nông đón Tết đủ đầy

(GLO)- Những ngày giáp Tết Nguyên đán 2026, khi thị trường tiêu dùng bước vào cao điểm mua sắm, cũng là thời điểm nhiều vùng trồng cây ăn quả trong tỉnh rộn ràng thu hoạch.

Trên các vườn cây canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ, không khí lao động càng thêm tất bật bởi sản phẩm không chỉ được mùa mà còn được giá.

Thực tế sản xuất cho thấy, việc tuân thủ quy trình canh tác an toàn đang giúp nông dân nâng cao giá trị nông sản, chủ động đầu ra và gia tăng thu nhập bền vững trong dịp Tết.

Thu hoạch rộn ràng, nông dân phấn khởi

Tại xã Hoài Ân, những ngày này, hình ảnh nông dân thu hoạch dừa xiêm, bưởi da xanh diễn ra liên tục để kịp cung ứng cho thị trường Tết. Ông Đặng Văn Cấp (thôn Thạch Long 1) cho biết, gia đình ông đang canh tác 4 ha bưởi và hơn 1 ha dừa xiêm theo hướng hữu cơ và VietGAP. Nhờ sản xuất đúng quy trình, sản phẩm được thị trường ưa chuộng.

Thương lái thu mua dừa với số lượng lớn tại xã Hoài Ân để cung cấp cho thị trường miền Bắc, nhằm phục vụ chế biến mứt dừa bán dịp Tết. Ảnh: Hồng Thương

“Từ giữa tháng Chạp đến nay, chỉ mới bán một đợt bưởi hơn 1 tấn, tôi đã thu trên 30 triệu đồng. Riêng dừa xiêm, mỗi ngày tôi bán hơn 3.000 quả, thu từ 9 - 10 triệu đồng” - ông Cấp phấn khởi chia sẻ.

Không chỉ người trồng, các thương lái cũng tất bật thu mua. Theo ông Đặng Văn Chung (thôn Vĩnh Viễn, xã Hoài Ân), nhu cầu mua dừa làm mứt ở thị trường phía Bắc tăng mạnh từ giữa tháng Chạp. Vì vậy, mỗi ngày ông nâng lượng thu mua lên khoảng 3.000 quả, cao hơn ngày thường 2.000 quả. Giá thu mua tại vườn dao động từ 3.000 - 3.500 đồng/quả, còn dừa đã thu hoạch sẵn là 5.000 đồng/quả. Dù vậy, lượng dừa thu mua vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các đầu mối ngoài tỉnh.

Tại Hoài Ân, việc liên kết giữa nông dân và HTX Nông nghiệp thanh niên Hoài Ân đang phát huy hiệu quả rõ nét. Giám đốc HTX Lê Quốc Lập cho biết, HTX hiện liên kết thu mua bưởi VietGAP với diện tích khoảng 460 ha. Riêng dịp giáp Tết năm nay, có gần 20 ha bưởi cho thu hoạch.

“Mỗi ngày, HTX thu mua khoảng 5 - 7 tấn bưởi với giá ổn định từ 30.000 - 35.000 đồng/kg, cao hơn ngày thường từ 5.000 - 7.000 đồng/kg. Nhờ đó, người trồng bưởi có thêm thu nhập trong dịp Tết” - ông Lập thông tin.

Mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn, gắn với liên kết tiêu thụ đang dần trở thành hướng đi bền vững, giúp nông dân yên tâm đầu tư, không còn phụ thuộc hoàn toàn vào thị trường tự do. Không khí phấn khởi cũng lan tỏa tại xã Ia Phí, nơi nhiều hộ trồng dưa lưới theo tiêu chuẩn VietGAP bước vào vụ thu hoạch phục vụ thị trường Tết. Chị Lê Thị Ngọc Ánh (thôn Ia Sik) cho biết, từ đầu tháng 10 âm lịch, gia đình chị đã xuống giống vụ dưa lưới để kịp cung ứng dịp Tết.

“Vụ này thời tiết nắng ráo, rất thuận lợi cho cây dưa phát triển tốt, năng suất cao, quả dưa lưới đẹp. Với hơn 10 tấn dưa thu được, bán với giá 25.000 - 30.000 đồng/kg, tôi lãi hơn 200 triệu đồng từ 2 sào dưa này” - vừa không ngơi tay thu hoạch dưa, chị Ánh vừa nói vui vẻ.

Cùng chung niềm vui, anh Trần Văn Luân cũng ở thôn Ia Sik cho hay, năm nay, dưa lưới ít bị sâu bệnh nên chi phí sản xuất giảm đáng kể. Với 1,4 sào dưa cho sản lượng 6 tấn, gia đình anh lãi gần 100 triệu đồng.

Theo ông Hoàng Việt Thắng - Giám đốc HTX Nông nghiệp Việt Tiến (xã Ia Phí), toàn xã hiện có hơn 120 hộ trồng dưa lưới, mỗi hộ từ 1 - 3 sào. Để đảm bảo chất lượng, HTX phối hợp với DN cung ứng vật tư đạt chuẩn, đồng thời hướng dẫn các thành viên sử dụng phân bón hữu cơ, thuốc bảo vệ thực vật sinh học, chỉ dùng lượng nhỏ phân NPK khi cây cho quả để tạo độ ngọt.

“Vụ dưa lưới này được mùa, năng suất đạt khá từ 4 - 5 tấn/sào, giá bán 25.000 - 30.000 đồng/kg. Mỗi sào, nông dân lãi từ 70 - 100 triệu đồng, cao hơn các vụ trước từ 20 - 30 triệu đồng” - ông Thắng cho biết.

Trái cây hữu cơ chủ động thị trường

Tại xã Ia Pa, các thành viên HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hải Đăng cũng tất bật thu hoạch ổi lê và nhãn T6, lượng trái cây thu đến đâu bán hết đến đó. Anh Đặng Quang Nam (thôn Hlim 1), thành viên của HTX, cho biết, gia đình anh canh tác 2 ha nhãn hữu cơ. Từ đầu tháng 12 âm lịch đến nay, mỗi ngày anh thu từ 500 kg - 1 tấn nhãn, thu về 17 - 35 triệu đồng/ngày.

Chị Lê Thị Ngọc Ánh (thôn Ia Sik, xã Ia Phí) vui mừng vì vụ dưa lưới Tết được mùa, được giá. Ảnh: Hồng Thương

“Nhờ cùi dày, giòn, ngọt, nhãn được HTX thu mua ổn định quanh năm với giá 35.000 - 40.000 đồng/kg. Với khoảng 22 tấn nhãn thu được, gia đình tôi lãi 350 - 400 triệu đồng”-anh Nam phấn khởi chia sẻ.

Các diện tích cây ăn quả canh tác theo tiêu chuẩn đều được ngành nông nghiệp, DN và HTX hướng dẫn sử dụng vật tư đảm bảo chất lượng, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình kỹ thuật. Nhờ đó, sản phẩm đảm bảo an toàn, giá bán luôn cao hơn so với các diện tích cây ăn quả canh tác thông thường, giúp nông dân có thu nhập tốt, ổn định và thêm động lực duy trì sản xuất theo tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Đây là hướng đi bền vững, đặc biệt hiệu quả trong những dịp cao điểm như Tết Nguyên đán. Ông TRẦN XUÂN KHẢI - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường)

Ông Đặng Quang Hải - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Hải Đăng - cho hay HTX đang liên kết với người dân trồng 10 ha nhãn và 1 ha ổi. Nhờ sản xuất theo hướng hữu cơ, sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, được thị trường trong và ngoài tỉnh ưa chuộng. Bình quân mỗi ngày, HTX tiêu thụ 300 kg ổi và 500 - 600 kg nhãn, cung cấp cho các địa phương trong tỉnh và các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, TP Đà Nẵng.

Theo thống kê, toàn tỉnh hiện có trên 70.675 ha cây trồng được chứng nhận sản xuất nông nghiệp tốt, nông nghiệp hữu cơ; hình thành 18 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với tổng diện tích hơn 3.489 ha. Riêng cây ăn quả, có trên 11.000 ha đạt các tiêu chuẩn hữu cơ, VietGAP, GlobalGAP.

Ngoài các loại cây cho thu hoạch chính vụ vào dịp Tết, nhiều DN, HTX và hộ dân còn chủ động ứng dụng kỹ thuật xử lý ra trái vụ đối với một số loại cây ăn quả để cung cấp dịp Tết Nguyên đán nhằm bán được giá cao.

Khi những chuyến xe chở đầy bưởi, dưa lưới, nhãn, ổi… rời vườn tỏa đi khắp các thị trường, không khí Tết cũng theo đó lan tỏa trên từng thửa ruộng, từng khu vườn. Trái cây đạt chuẩn không chỉ góp phần làm phong phú mâm ngũ quả ngày xuân mà còn mang lại cái Tết ấm no, trọn vẹn hơn cho người nông dân. Từ những mùa vụ tuân thủ nghiêm quy trình sản xuất đến niềm vui thu hoạch đúng dịp, Tết dường như đến sớm hơn, đủ đầy hơn trên những vùng chuyên canh cây ăn quả của tỉnh.