Gia Lai mùng 1 Tết: Rộn ràng phố xuân, gia đình sum họp

(GLO)- Không còn nhịp vội của 29 Tết, mùng 1 Tết Bính Ngọ ở Gia Lai bắt đầu bằng sự tươi mới. Phố xá sáng bừng sắc áo dài, đông người du xuân, còn trong mỗi mái nhà là mâm cơm đầu năm và tiếng cười sum họp. Một ngày mở Tết với hai nhịp điệu song hành: rộn ràng ngoài phố, ấm áp trong nhà.

Khác với 29 Tết tất bật mua sắm, dọn dẹp, mùng 1 mang một nhịp điệu khác hẳn. Đường phố không quá đông xe, nắng xuân trải nhẹ trên từng hàng cây. Từ sớm, nhiều bạn trẻ đã hẹn nhau ra quảng trường, các tuyến đường trung tâm, khu vực tiểu cảnh xuân để “mở Tết” bằng những bộ ảnh đầu năm. Áo dài truyền thống, áo dài cách tân… cứ thế nối nhau tạo nên bức tranh vừa quen vừa mới.

Chị Hà Thị Thu Thảo (phường Quy Nhơn) có mặt từ khá sớm cùng nhóm bạn thân và con trai nhỏ. Giữa không gian rộn ràng, chị Thảo nói: “Năm nào tôi cũng dành mùng 1 để mặc áo dài đi chụp hình cùng bạn bè và con trai. Với tôi, đó là thói quen nhỏ nhưng ý nghĩa để bắt đầu năm mới.

mung-1-tet-ron-rang-3-32.jpg
Chị Thảo cho rằng, mỗi khoảnh khắc đầu xuân bên con trai luôn là điều vô giá. Ảnh: D.L

Mỗi bộ ảnh không chỉ ghi lại khoảnh khắc đẹp mà còn đánh dấu con mình lớn thêm một tuổi, bạn bè vẫn còn bên nhau. Khi xem lại ảnh những năm trước, tôi thấy rõ sự thay đổi và trưởng thành qua từng cái Tết, nên năm nay càng muốn lưu giữ thật trọn vẹn”.

mung-1-tet-ron-rang-4-847.jpg
Chị Thảo (trái) lưu giữ kỷ niệm đẹp dịp đầu năm cùng bạn bè trong tà áo dài rực rỡ, bắt mắt. Ảnh: D.L
4-dich-vu-chup-anh-lay-lien-thu-hut-nhieu-ban-tre-anh-hoang-hoai.jpg
Dịch vụ chụp ảnh lấy liền thu hút nhiều bạn trẻ. Ảnh: H.H

Không khí xuân cũng sôi nổi tại công viên Diên Hồng (phường Diên Hồng), nơi dịch vụ chụp ảnh lấy liền của Photobooth Di động Gia Lai thu hút đông đảo giới trẻ. Nhiều bạn diện áo dài cách tân, áo dài đôi cùng bạn thân, hay những bộ trang phục mang hơi hướng truyền thống pha hiện đại để ghi lại khoảnh khắc đầu năm. Chỉ vài phút chọn phông nền, chỉnh tóc, cả nhóm đã có những tấm hình nhỏ xinh cầm trên tay.

Em Nguyễn Minh Tuệ (phường Thống Nhất) hào hứng: “Chỉ vài phút chuẩn bị, chọn phông nền, chỉnh tóc, cả nhóm đã có ngay những tấm hình nhỏ xinh cầm trên tay vừa để lưu giữ, vừa để kẹp vào ví, dán lên góc học tập hay chia sẻ lên mạng xã hội như một cách ‘khoe Tết’ đầy háo hức”.

Ngoài ra, các điểm tham quan như Biển Hồ chè, Hàng thông trăm tuổi cũng thu hút đông đảo người dân và du khách. Tiếng nói cười xen lẫn tiếng gió lùa qua hàng thông, quán xá mở cửa sớm, tạo nên một bức tranh xuân sống động nhưng không xô bồ.

Siu H’Đan (xã Chư Sê) cho biết: “Năm nào Tết tôi cũng cùng gia đình đi dạo chơi đầu xuân, nhưng đây là lần đầu tiên tôi đến Hàng thông trăm tuổi. Không khí ở đây rất đông vui, hàng thông xanh mát, nhiều quán xá nhộn nhịp, rất thích hợp để tham quan, thư giãn”.

5-gia-dinh-siu-h-dan-tham-quan-chup-anh-va-tan-huong-khong-khi-du-xuan-tai-hang-thong-tram-tuoi-trong-ngay-dau-nam-moi-anh-chu-hang.jpg
Siu H' Đan (thứ 2 từ trái sang) cùng gia đình tham quan, chụp ảnh và tận hưởng không khí du xuân tại Hàng thông trăm tuổi trong ngày đầu năm mới. Ảnh: Chu Hằng

Cùng với sự rộn ràng ngoài phố, phía sau mỗi cánh cửa là một không khí khác: trầm hơn, ấm hơn. Mùng 1, nhiều gia đình giữ trọn ngày cho người thân.

Tại xã Tuy Phước, gia đình ông Nguyễn Văn Chuẩn đón mùng 1 Tết trong không khí đông đủ hiếm có. Gian nhà rộn rã tiếng trẻ nhỏ, người lớn hỏi han, chúc tụng. Mâm cơm đầu năm được chuẩn bị tươm tất, cả nhà quây quần bên nhau.

Ông Chuẩn bày tỏ: “Cả năm con cháu đi làm xa, mỗi người một nơi, nên chỉ có dịp Tết mới đông đủ thế này. Nhìn thấy người thân quây quần trong nhà, tôi thực sự thấy lòng mình nhẹ lại. Điều quý nhất không phải vật chất mà là sự có mặt của nhau. Chỉ cần cả nhà khỏe mạnh, sum họp, vậy là Tết đã trọn vẹn”.

mung-1-tet-ron-rang-1.jpg
Ông Chuẩn (áo xanh) cùng người thân quây quần vào mùng 1 Tết. Ảnh: D.L

Với gia đình chị Trần Thị Mỹ Dung (phường Quy Nhơn Nam), sáng mùng 1 luôn bắt đầu bằng việc thắp hương, dâng bánh tét lên bàn thờ tổ tiên. Thế rồi, trong những câu chuyện đầu năm, người lớn nhắc lại chặng đường đã qua, trẻ nhỏ háo hức nhận lì xì đỏ thắm, người trẻ gửi gắm cho nhau những dự định mới; rồi cùng nhau dùng bữa, trao lời chúc, lì xì rồi mới xuất hành. Không khí ấy khiến mùng 1 Tết trở thành điểm khởi đầu đầy yêu thương, nơi mỗi người tìm lại sự gắn kết và nguồn động viên cho một năm phía trước.

mung-1-tet-ron-rang-2-4817.jpg
Mùng 1 Tết là điểm khởi đầu đầy yêu thương, gắn kết cho chị Dung và các thế hệ trong gia đình. Ảnh: D.L

Chị Dung chia sẻ: “Gia đình tôi luôn cố gắng duy trì nếp sinh hoạt này để các con, các cháu hiểu rằng Tết không chỉ là dịp vui chơi mà còn là thời điểm để nhớ về cội nguồn, tiếp nối những giá trị tốt đẹp và giữ gìn sự gắn bó giữa các thế hệ trong gia đình”.

Các ngôi chùa cũng là điểm đến quen thuộc của nhiều người dân dịp đầu năm mới. Nhiều gia đình sau khi tảo mộ, lễ chùa tiếp tục hành trình chúc Tết ông bà hai bên nội ngoại.

2-chua-minh-thanh-don-nhieu-luot-khach-den-tham-quan-trong-ngay-dau-nam-moi-anh-hoang-hoai.jpg
Chùa Minh Thành đón nhiều lượt khách đến tham quan trong ngày đầu năm mới. Ảnh: H.H

Tại chùa Bửu Tịnh (phường Ayun Pa), dòng người lễ Phật đầu năm mỗi lúc một đông. Anh Lê Chí Tường (xã Ia Pa) cho biết: “Dịp đầu xuân, năm nào cả gia đình tôi cũng tập trung về chúc Tết ông bà, bố mẹ hai bên nội ngoại tại phường Ayun Pa. Đây cũng là dịp để anh em trong nhà gặp mặt sau một năm đi làm ăn xa. Con cái mừng tuổi ông bà kèm lời chúc sức khỏe, ông bà lì xì lại các cháu cùng mong muốn chăm ngoan, học giỏi. Cả gia đình cùng ăn bánh kẹo, không khí đầm ấm, sum vầy biết bao”.

10-gia-dinh-anh-le-chi-tuong-thon-doan-ket-xa-ia-pa-cung-anh-em-trong-gia-dinh-chuc-tet-ong-ba-ben-ngoai-anh-vu-chi.jpg
Anh Lê Chí Tường (áo đỏ) cùng anh em trong gia đình chúc Tết ông bà bên ngoại. Ảnh: Vũ Chi

Giữa phố xuân và mái nhà, mùng 1 hiện lên với hai gam màu rõ rệt nhưng không tách rời. Nếu ngoài kia là tiếng cười, sắc áo dài và những cuộc hẹn, thì trong này là mâm cơm, nén hương và sự đoàn tụ. Chính sự song hành ấy tạo nên nét khác biệt của ngày đầu năm: một ngày đủ rộn ràng để thấy Tết đã về và đủ ấm áp để hiểu rằng Tết chỉ thật sự trọn vẹn khi người thân còn ngồi cạnh nhau...

