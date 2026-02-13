Bộ đội vui Xuân không quên nhiệm vụ

(GLO)- Giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Đồng thời, tổ chức chu đáo các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân để bảo đảm cán bộ, chiến sĩ đón Tết đủ đầy, lành mạnh và an toàn.

Sắc xuân ngập tràn doanh trại

Những ngày này, không khí chuẩn bị đón năm mới lan tỏa khắp các đơn vị quân đội.

Giữa điều kiện khí hậu khắc nghiệt của đảo Cù Lao Xanh - nơi quanh năm gió biển mặn mòi, việc tạo dựng không gian xuân rực rỡ chưa bao giờ là điều dễ dàng. Thế nhưng, bằng đôi bàn tay cần mẫn và tình yêu đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh (Bộ CHQS tỉnh) đã tự tay cải tạo đất, ươm trồng từng khóm hoa, hàng cây để mang sắc xuân về với doanh trại.

Cờ Tổ quốc tung bay trong khuôn viên Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh. Ảnh: H.P

Từng chậu hoa, thảm cỏ, hàng cây xanh được bộ đội chăm sóc mỗi ngày, vượt qua nắng gió, sương mặn để nở hoa đúng dịp Tết. Những lối đi trong khuôn viên đơn vị hôm nay bừng sáng bởi sắc vàng, sắc đỏ của hoa xuân. Dọc trục đường chính, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay trong gió, sắc đỏ nổi bật giữa nền trời xanh thẳm, làm bừng lên khí thế mùa xuân nơi đảo tiền tiêu.

Theo Đại úy Nguyễn Minh Trí - Chính trị viên Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh, dù phải xa gia đình, nhưng mỗi cán bộ, chiến sĩ đều xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, để nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn là trên hết.

“Để bộ đội yên tâm công tác, đơn vị đã xây dựng kế hoạch tổ chức Tết chu đáo, phù hợp với điều kiện trên đảo. Trong đó, đơn vị sẽ tổ chức nhiều hoạt động như trò chơi tập thể, giao lưu văn hóa - văn nghệ với chính quyền, người dân trên đảo, tạo không khí ấm áp, đoàn kết trong những ngày Xuân” - Đại úy Trí chia sẻ.

Tại Trung đoàn Không quân 925, các khu doanh trại đều được chỉnh trang khang trang sạch đẹp, tạo diện mạo tươi mới, chính quy. Cờ Tổ quốc, cờ Đảng được treo trang trọng; băng rôn, khẩu hiệu chào xuân nổi bật trên các trục đường nội bộ, góp phần làm bừng lên sắc xuân trong không gian đặc thù của đơn vị không quân.

Những ngày này, không khí chuẩn bị đón năm mới lan tỏa khắp các đơn vị quân đội. Ảnh: H.P

Tại các đơn vị quân đội khác như: Trung tâm Huấn luyện Quân sự Quốc gia 2, Lữ đoàn Vận tải 655, Lữ đoàn 572, Lữ đoàn 573, các đơn vị thuộc BĐBP tỉnh, Hải đoàn Biên phòng 48… chúng tôi đều ghi nhận được không khí mùa xuân rộn ràng, ngập tràn doanh trại.

Lữ đoàn 573 tặng quà cho quân nhân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: H.P

Đại tá Vương Đức Vũ - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 573, cho biết: Bên cạnh việc bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn, chế độ theo quy định, đơn vị tập trung tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, tạo không khí vui tươi, đầm ấm trong toàn đơn vị.

Ngoài ra, Lữ đoàn quan tâm nắm bắt tư tưởng bộ đội, kịp thời động viên những đồng chí có hoàn cảnh khó khăn để mọi quân nhân đều yên tâm tư tưởng sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Khu tăng gia sản xuất tập trung của Sư đoàn 31 ngập tràn sắc xanh. Ảnh: H.P

Khu tăng gia sản xuất tập trung của Sư đoàn 31 (đóng ở xã Tuy Phước Tây) những ngày này ngập tràn sắc xanh của các loại rau, củ, quả. Theo Đại tá Nguyễn Duy Nhanh - Phó Sư đoàn trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn, việc bảo đảm công tác hậu cần, nhất là các loại rau xanh, thịt, cá và các nhu yếu phẩm, bánh mứt được đơn vị thực hiện đầy đủ.

Dịp Tết này, Bộ Quốc phòng đã quan tâm hỗ trợ bộ đội (người hưởng lương) 1 triệu đồng/người.

Ngoài tiêu chuẩn bảo đảm, Bộ CHQS tỉnh và Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh còn cân đối trích quỹ đưa vào ăn thêm các ngày Tết cũng như bồi dưỡng tiền mặt. Bên cạnh chăm lo đời sống vật chất, hai đơn vị cũng chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc chú trọng tổ chức hoạt động vui chơi, giải trí, thể thao, văn hóa, văn nghệ để cán bộ, chiến sĩ đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn…

Giữ vững thế trận ngày Xuân

Những ngày qua, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Quân khu 5 đã dành thời gian đến thăm, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh. “Vui Tết không quên nhiệm vụ” là yêu cầu được các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Quân khu 5 lưu ý đến các đơn vị quân đội để quán triệt đến tất cả cán bộ, chiến sĩ.

Ban CHQS phường Quy Nhơn Bắc thường xuyên tổ chức tuần tra đêm trên địa bàn. Ảnh: H.P

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, cho hay: Ngoài việc duy trì nghiêm kíp trực sẵn sàng chiến đấu đúng theo sự chỉ đạo của cấp trên, Bộ CHQS tỉnh đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, phương án tác chiến; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện để bảo đảm tính kịp thời, chủ động trong mọi tình huống.

Công tác huấn luyện tại Đại đội Trinh sát - Cơ giới 1 (Bộ CHQS tỉnh) luôn được duy trì để đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống. Ảnh: H.P

Hạ sĩ Nguyễn Xuân Quang (Đại đội Hỗn hợp đảo Cù Lao Xanh) bày tỏ: “Năm đầu tiên đón Tết xa nhà có chút nhớ gia đình, nhưng tôi luôn nhận được sự quan tâm của chỉ huy nên rất yên tâm công tác. Vui Xuân nhưng tôi không quên nhiệm vụ, sẽ nỗ lực hoàn thành tốt phần việc được giao”.

Các đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh xác định vui Xuân, đón Tết nhưng không quên nhiệm vụ. Ảnh: H.P

Trên tuyến biên giới đất liền và tuyến biển, lực lượng BĐBP tỉnh đã tiến hành củng cố doanh trại, thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tuần tra, canh gác.

Đại tá Trần Tiến Hải - Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh, cho biết thêm: “Với phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”, mỗi cán bộ, chiến sĩ BĐBP sẽ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, bám địa bàn, bám dân, bám biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia để nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn, bình yên”.

Các ban bay ở Trung đoàn Không quân 925 luôn được tổ chức linh hoạt, bảo đảm trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Ảnh: H.P

Tại Trung đoàn Không quân 925, cường độ huấn luyện bay sẽ không giảm trong dịp Tết. Các ban bay luôn được tổ chức linh hoạt, bảo đảm trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao nhất. Đại tá Phạm Tuấn Tài - Chính ủy Trung đoàn, khẳng định: “100% cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, sẵn sàng cơ động khi có lệnh”.

* * *

Dù ở đảo tiền tiêu cho đến biên giới đất liền, cán bộ, chiến sĩ quân đội đều xác định rõ trách nhiệm của mình trong những ngày Tết. Chính sự vững vàng ấy góp phần giữ bình yên để nhân dân vui Xuân, đón Tết trọn vẹn.