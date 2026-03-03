Quyết tâm giữ vững an ninh trật tự cho ngày hội của toàn dân

(GLO)- Công an tỉnh Gia Lai xác định nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử là trọng trách cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, từ đó đề ra phương châm hành động xuyên suốt là “chủ động từ sớm, từ xa; phòng ngừa là chính; giữ vững ổn định ngay tại cơ sở".

Trước yêu cầu bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Lê Quang Nhân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh về các giải pháp chủ động giữ vững ổn định an ninh, trật tự cho ngày hội toàn dân.

* Thưa đồng chí, để bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử, Công an tỉnh đã tham mưu và triển khai những giải pháp trọng tâm nào nhằm củng cố thế trận an ninh nhân dân, giữ vững ổn định ngay từ cơ sở?

Thiếu tướng Lê Quang Nhân, Giám đốc Công an tỉnh. - Với vai trò là cơ quan thường trực Tiểu ban bảo đảm an ninh, trật tự xã hội và y tế, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ủy ban bầu cử tỉnh ban hành đầy đủ kế hoạch, phương án, văn bản chỉ đạo phục vụ cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Chúng tôi xác định nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn bầu cử là trọng trách cao cả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó, từ đó đề ra phương châm hành động xuyên suốt là “chủ động từ sớm, từ xa; phòng ngừa là chính; giữ vững ổn định ngay tại cơ sở”. Theo đó, lực lượng Công an tập trung nắm chắc tình hình địa bàn, rà soát, đánh giá toàn diện các yếu tố có thể tác động đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Các vụ việc khiếu kiện, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, tranh chấp liên quan đến đất đai, tín ngưỡng, tôn giáo… được chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng pháp luật, bảo đảm hài hòa lợi ích, không để hình thành “điểm nóng”. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh nông thôn được tăng cường, gắn với kiểm tra, hướng dẫn cơ sở thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bầu cử. Bên cạnh đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; chủ động phát hiện, xử lý kịp thời thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc trên không gian mạng; tăng cường bảo đảm an ninh mạng, an ninh nội bộ và bảo vệ bí mật nhà nước. Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy tại các địa điểm tiếp xúc cử tri và khu vực bỏ phiếu; xây dựng, rà soát, bổ sung các phương án, kịch bản xử lý tình huống phức tạp có thể xảy ra, nhất là trong ngày bầu cử, bảo đảm không bị động, bất ngờ.

* Với 2.179 khu vực bỏ phiếu trải rộng trên nhiều địa bàn, Công an tỉnh đã chuẩn bị như thế nào để giữ vững an ninh, an toàn trong suốt quá trình bầu cử, thưa Thiếu tướng?

- Chúng tôi xây dựng kế hoạch bảo vệ theo hướng cụ thể hóa đến từng địa bàn, từng khu vực bỏ phiếu, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, từng cán bộ. Ban Giám đốc Công an tỉnh phân công các đồng chí lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác bảo đảm an ninh trật tự tại 135 xã, phường; huy động lực lượng các phòng nghiệp vụ và Công an xã, phường bám sát cơ sở, quản lý chặt địa bàn, đối tượng. Mỗi khu vực bỏ phiếu đều có phương án bảo vệ riêng, xác định rõ lực lượng tham gia, cơ chế chỉ huy, phương thức phối hợp, bảo đảm kiểm soát chặt chẽ từ vòng ngoài đến vòng trong. Cùng với đó, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các ban, ngành liên quan, hình thành thế trận bảo vệ nhiều lớp, nhiều hướng, không để lộ sơ hở. Các tổ, đội cơ động được duy trì trực 24/24 giờ, sẵn sàng xử lý nhanh mọi tình huống phát sinh. Hoạt động tuần tra, kiểm soát được tăng cường trước, trong và sau ngày bầu cử; chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng bầu cử để tuyên truyền sai sự thật, gây rối trật tự công cộng hoặc vi phạm pháp luật. Các tình huống giả định như tụ tập đông người, khiếu kiện phức tạp, cháy nổ, sự cố kỹ thuật… đều được tổ chức luyện tập nghiêm túc, bảo đảm cán bộ, chiến sĩ thuần thục quy trình, xử lý đúng pháp luật.

* Thưa đồng chí, từ kinh nghiệm bảo đảm an ninh các sự kiện chính trị quan trọng, Công an tỉnh đặt ra những yêu cầu then chốt nào đối với cán bộ, chiến sĩ trong đợt cao điểm này?

Lực lượng Công an tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tại các khu vực bầu cử. Ảnh: K.A

- Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng. Vì vậy, toàn lực lượng quán triệt sâu sắc tinh thần “vì nhân dân phục vụ”, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2026. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không chủ quan, lơ là. Trước hết là chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, kỷ luật, kỷ cương công tác; thực hiện đúng quy trình, quy chế làm việc; bảo đảm thông tin thông suốt, chỉ huy tập trung, thống nhất. Từ ngày 2-3 đến hết ngày 15-3, toàn lực lượng duy trì chế độ trực 100% quân số, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, cán bộ, chiến sĩ phải giữ vững bản lĩnh chính trị, ứng xử chuẩn mực, văn hóa; kiên quyết trong đấu tranh phòng, chống vi phạm, đồng thời mềm dẻo, thuyết phục trong vận động quần chúng, bảo đảm đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý. Công tác kiểm tra, giám sát nội bộ được tăng cường, kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện thiếu trách nhiệm, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật. Với tinh thần trách nhiệm cao nhất, sự chủ động, quyết liệt và phối hợp đồng bộ, lực lượng Công an tỉnh Gia Lai quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử trên địa bàn tỉnh.

* Xin cảm ơn Thiếu tướng!