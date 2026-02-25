Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh Gia Lai

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Chiều 25-2, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn), Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tiếp xúc giữa cử tri với những người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 để vận động bầu cử.

Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Lương - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Trần Minh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hồ Thị Kim Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

trien-khai-ke-hoach-tiep-xuc-cu-tri-de-van-dong-bau-cu-dbqh-khoa-xvi-va-dai-bieu-hdnd-tinh-gia-lai.jpg
Phó Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Ngọc Lương và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. ﻿Ảnh: N.H

Dự hội nghị về phía những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội; Bùi Quang Huy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thị Mai Phương - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; cùng những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thông tin kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2025; phương hướng, nhiệm vụ năm 2026 và giai đoạn 2026-2030 đến các đại biểu. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã công bố danh sách 28 người ứng cử ĐBQH khóa XVI tại 6 đơn vị bầu cử và 138 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại 18 đơn vị bầu cử trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đối với người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh.

Theo kế hoạch, từ ngày 2 đến 13-3, những người ứng cử ĐBQH khóa XVI sẽ tham gia tiếp xúc với cử tri tại 72 điểm ở các địa bàn ứng cử để vận động bầu cử; từ ngày 6 đến ngày 9-3, những người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 sẽ tham gia tiếp xúc với cử tri tại 129 điểm, cụm điểm ở các địa bàn ứng cử để vận động bầu cử.

a5-dong-chi-tran-minh-son-cong-bo-danh-sach-cac-ung-cu-vien-dbqh-va-dai-bieu-hdnd-tinh.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Trần Minh Sơn công bố danh sách những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 tại các đơn vị bầu cử của tỉnh. Ảnh: N.H

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã giới thiệu tổng quát về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh để làm cơ sở cho những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 xây dựng chương trình hành động sát với tình hình thực tiễn để vận động bầu cử.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nguyễn Ngọc Lương đề nghị các cơ quan, đơn vị của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đơn vị liên quan tổ chức tốt hoạt động tiếp xúc giữa những người ứng cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031 đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

a6-quang-canh-hoi-nghi.jpg
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng mong muốn những người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND tỉnh chuẩn bị tốt chương trình hành động và tham gia đầy đủ, trách nhiệm các hội nghị tiếp xúc với cử tri tại địa bàn ứng cử. Quá trình vận động bầu cử phải đảm bảo công bằng, dân chủ, đúng pháp luật.

