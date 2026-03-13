Lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai sẵn sàng cho ngày hội non sông

(GLO)- Hướng tới cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, lực lượng vũ trang tỉnh Gia Lai chủ động triển khai đồng bộ công tác chuẩn bị, từ tuyên truyền, tổ chức khu vực bỏ phiếu đến luyện tập sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo đảm bầu cử diễn ra an toàn, đúng quy định.

Chuẩn bị chu đáo cho ngày bầu cử

Theo Đại tá Võ Thanh Hải - Chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, Phòng Chính trị đã tham mưu Bộ CHQS tỉnh tổ chức quán triệt đầy đủ các chỉ thị, hướng dẫn của các cấp về công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Đồng thời, Bộ CHQS tỉnh ban hành các kế hoạch, hướng dẫn, công văn nhằm triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh.

Bộ CHQS tỉnh kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại các cơ quan, đơn vị. Ảnh: Hoàng Lâm

Các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh có 3 khu vực bỏ phiếu riêng. Theo đó, khu vực bỏ phiếu tại cơ quan Bộ CHQS tỉnh (khu vực bỏ phiếu số 35, phường Quy Nhơn Nam) gồm cử tri cơ quan Bộ CHQS tỉnh; Điều tra hình sự; Tòa án khu vực 1; Đại đội 4 (Binh chủng Thông tin liên lạc); Đại đội Công binh 1, Đại đội Trinh sát cơ giới 1, Đại đội Thông tin 1. Tính đến ngày 13-3 có gần 380 cử tri.

Sư đoàn 31 sẵn sàng cho ngày bầu cử Hướng tới cuộc bầu cử, Sư đoàn 31 đã hoàn tất các nội dung chuẩn bị như rà soát danh sách cử tri, bố trí khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu, tài liệu và trang thiết bị phục vụ bầu cử đúng quy định. Công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết được triển khai đồng bộ, tạo không khí phấn khởi trong toàn đơn vị. Đồng thời, đơn vị cũng duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, bảo đảm an ninh, an toàn cho ngày bầu cử.

Khu vực bỏ phiếu tại Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 -Thống Nhất (khu vực bỏ phiếu số 19, phường Thống Nhất) gồm cử tri của Sở chỉ huy tiền phương; Viện kiểm sát khu vực 52; Trạm Điệp báo chiến dịch; Đài quan sát Phòng không; Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Thống Nhất; Đại đội Trinh sát cơ giới 2, Đại đội Thông tin 2; Đội Tuyên truyền văn hóa cơ sở. Tính đến ngày 13-3 có 215 cử tri.

Khu vực bỏ phiếu tại Tiểu đoàn 50 thuộc Trung đoàn 991 (khu vực bỏ phiếu số 8, xã Ia Dom) gồm cử tri của Tiểu đoàn 50. Tính đến ngày 13-3 có 653 cử tri.

Ngoài ra, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị như: Trung đoàn 739; Cơ quan Trung đoàn 991; 5 Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực; Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh; 135 Ban CHQS xã, phường; Đại đội Công binh 2; Đại đội Kho Vũ khí đạn sẽ tham gia bầu cử chung với tổ bầu cử địa phương. Tính đến ngày 13-3 có 2.863 cử tri.

Pa-nô tuyên truyền về bầu cử được treo trong các đơn vị, giúp cán bộ, chiến sĩ thường xuyên theo dõi và nắm bắt thông tin. Ảnh: H.P

Tại Tiểu đoàn 50, khuôn viên doanh trại được chỉnh trang khang trang, sạch đẹp; hệ thống pa nô, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử được treo, lắp đặt trang trọng, tạo không khí phấn khởi hướng về ngày hội non sông.

Khuôn viên doanh trại Tiểu đoàn 50 được chỉnh trang, treo pa nô, băng rôn tuyên truyền bầu cử, tạo không khí phấn khởi hướng về ngày hội non sông. Ảnh: Hoàng Lâm

Thượng tá Lê Hải Âu - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 991 - cho biết: “Đơn vị đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch tổ chức bầu cử chặt chẽ, đúng quy định. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và thực hiện đầy đủ quyền, nghĩa vụ công dân”.

Theo Đại tá Nguyễn Xuân Sơn - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, để chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử.

“Bộ CHQS tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị, địa phương nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận cử tri, chủ động xây dựng kế hoạch và phương án xử lý các tình huống phát sinh. Bên cạnh đó, các đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương rà soát danh sách cử tri, bảo đảm 100% cử tri trong lực lượng vũ trang thực hiện đầy đủ quyền bầu cử theo quy định” - Đại tá Nguyễn Xuân Sơn cho biết thêm.

Sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn cuộc bầu cử

Đầu tháng 3, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã đồng loạt tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) gắn với công tác bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử.

Việc luyện tập đạt được yêu cầu sát tình hình thực tế, kịp thời rút kinh nghiệm, bổ sung điều chỉnh phương án, văn kiện tác chiến để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Bộ CHQS tỉnh luyện tập chuyển trạng thái SSCĐ gắn với công tác bảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử. Ảnh: H.P

Với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái SSCĐ”, nội dung luyện tập gồm 2 vấn đề huấn luyện: Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ thường xuyên lên trạng thái SSCĐ cao và chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên trạng thái SSCĐ toàn bộ. Từng trạng thái đều được tiến hành luyện tập đồng loạt từ hành động của kíp trực ban tác chiến, hành động của chỉ huy, cơ quan trong các trạng thái, theo các tình huống.

Theo đánh giá của Bộ CHQS tỉnh, trong quá trình luyện tập, cơ quan và các đơn vị trong LLVT tỉnh đã thực hiện đúng, đủ các bước trong chuyển trạng thái SSCĐ. Việc luyện tập đã vận dụng tốt giữa lý luận và thực tiễn, xử trí tình huống linh động, sáng tạo, bám sát tình hình thực tiễn của đơn vị và các địa phương.

Bộ đội luyện tập cơ động lực lượng, sẵn sàng xử trí các tình huống bảo đảm an toàn cho bầu cử. Ảnh: H.P

Bên cạnh đó, Bộ CHQS tỉnh đã phê duyệt và ban hành Kế hoạch SSCĐ bảo vệ an toàn cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch trực SSCĐ bảo vệ bầu cử; bổ sung thêm kế hoạch nắm tình hình và phương án cơ động xử lý các tình huống trên địa bàn trong thời gian diễn ra bầu cử.

Các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực đã phân công các tổ công tác đứng chân tại các khu vực xã, phường trên địa bàn đảm nhiệm để nắm tình hình và kịp thời theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn Ban CHQS cấp xã thực hiện nhiệm vụ. Trọng tâm là hướng dẫn Ban CHQS cấp xã xây dựng kế hoạch SSCĐ bảo vệ bầu cử và kế hoạch sử dụng lực lượng dân quân bảo vệ tại các khu vực bầu cử trên địa bàn xã, phường theo chỉ đạo của địa phương; đảm bảo chặt chẽ, an toàn và đúng quy định.

Bộ CHQS tỉnh sẽ tăng cường các biện pháp trinh sát, phối hợp với lực lượng chức năng giám sát, phát hiện, quản lý, ngăn chặn, xử lý UAV hoạt động trái phép tại các khu vực, điểm bầu cử. Ảnh: H.P

Đại tá Nguyễn Thế Vinh - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh nhấn mạnh: Đảng ủy - Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, chủ động xây dựng và bổ sung các phương án bảo vệ bầu cử sát với tình hình thực tế địa bàn.

Đồng thời, tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, tổ chức lực lượng cơ động, sẵn sàng xử trí hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ, góp phần bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cuộc bầu cử.