Ứng cử viên ĐBQH khóa XVI mong muốn được cống hiến, góp phần xây dựng tỉnh ngày càng phát triển

(GLO)- Ngày 13-3, các ứng cử viên ĐBQH khóa XVI thuộc Đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri tại các xã Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Nan, Ia Dom; qua đó hoàn thành chương trình tiếp xúc cử tri tại 30 xã, phường khu vực phía Tây của tỉnh.

Tham gia ứng cử ĐBQH khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 4 có các ông, bà: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai; Đinh Ngọc Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội; Lê Hoàng Anh - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Rơ Ô H’Rin - Phó Chủ tịch HĐND xã Đức Cơ; Huỳnh Văn Mạnh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Biển Hồ.

Các xã Đức Cơ, Ia Krêl, Ia Dơk, Ia Pnôn, Ia Nan và Ia Dom đều nằm dọc tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia. Trong đó, Ia Pnôn, Ia Nan và Ia Dom là những xã biên giới còn nhiều khó khăn. Với kinh nghiệm công tác thực tiễn qua nhiều năm và sự gắn bó với tỉnh Gia Lai, các ứng cử viên bày tỏ sự trăn trở, mong muốn được cống hiến, góp phần xây dựng tỉnh nhà nói chung và khu vực biên giới nói riêng ngày càng phát triển.

Cử tri Vương Thị Kiều (xã Ia Nan) nêu những kiến nghị tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

﻿Ảnh: Huy Toàn

Trong chương trình hành động của mình, các ứng cử viên đều đưa ra nhiều kế hoạch, giải pháp cụ thể đối với các vấn đề liên quan đến địa phương. Đặc biệt, trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương, Gia Lai được đánh giá có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển nhanh và bền vững. Vì vậy, việc ban hành các cơ chế, chính sách phù hợp nhằm huy động thêm nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới là yêu cầu rất cần thiết.

Các ứng cử viên xác định một trong những nhiệm vụ quan trọng khi được bầu làm ĐBQH là tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm trong quá trình tham gia xây dựng pháp luật, giám sát việc thực thi chính sách; đóng góp ý kiến đối với các quyết sách quan trọng của đất nước, góp phần tạo điều kiện để các địa phương phát huy tiềm năng, lợi thế, đưa Gia Lai trở thành tỉnh khá, phát triển nhanh, xanh, bền vững và giàu bản sắc.

Đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên ĐBQH, cử tri mong muốn khi trúng cử, các ĐBQH sẽ thực hiện đúng cam kết, đại diện cho tiếng nói của Nhân dân tại nghị trường Quốc hội. Cử tri cũng kiến nghị Nhà nước và các cấp chính quyền tiếp tục quan tâm kêu gọi đầu tư, hỗ trợ phát triển sản xuất; tăng cường đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng; tháo gỡ các vướng mắc, bất cập liên quan đến quản lý đất đai; thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho người có công với cách mạng; bảo đảm công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Phó Bí thư Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai Châu Ngọc Tuấn trình bày chương trình hành động tại hội nghị tiếp xúc cử tri. Ảnh: Huy Toàn

Thay mặt các ứng cử viên, ông Châu Ngọc Tuấn trân trọng cảm ơn những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Những ý kiến này sẽ là cơ sở quan trọng để các ứng cử viên tiếp tục hoàn thiện chương trình hành động. Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội, các ứng cử viên sẽ thực hiện tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, luôn quan tâm, lắng nghe và phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến Quốc hội và các cơ quan chức năng; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia.