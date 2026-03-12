Phân công cán bộ “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà” để vận động người dân đi bầu cử

(GLO)- Ngày 11-3, Đoàn công tác của Ủy ban bầu cử tỉnh Gia Lai do Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban bầu cử tỉnh Nguyễn Thị Phong Vũ làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện công tác bầu cử tại địa bàn 2 xã Vân Canh và Canh Liên.

Tham gia đoàn kiểm tra còn có Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Bích Ly.

Qua kiểm tra tại khu vực bỏ phiếu số 1, làng Hà Giao; khu vực bỏ phiếu số 2, làng Kon Lót (xã Canh Liên) và khu vực bỏ phiếu số 15, làng Hà Lũy; khu vực bỏ phiếu số 7, thôn Thịnh Văn 1 (xã Vân Canh), việc triển khai thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng, quy định.

Đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ (bìa phải) kiểm tra công tác bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 1 (làng Hà Giao, xã Canh Liên). Ảnh: Phi Long

Cấp ủy, chính quyền địa phương và ủy ban bầu cử 2 xã đã chủ động triển khai công tác tuyên truyền đến tận thôn, làng để người dân, nhất là cử tri dân tộc thiểu số nắm chắc danh sách các ứng cử viên; từ đó có sự lựa chọn để bầu ra các vị đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của người dân tại cơ quan dân cử.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại khu vực bỏ phiếu số 15 (làng Hà Lũy, xã Vân Canh). Ảnh: Phi Long

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Nguyễn Thị Phong Vũ ghi nhận, đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ cuộc bầu cử mà 2 địa phương triển khai.

Từ nay đến ngày diễn ra bầu cử không còn nhiều, vì vậy, đồng chí đề nghị cả hệ thống chính trị 2 xã Vân Canh và Canh Liên rà soát toàn bộ công tác chuẩn bị, chủ động triển khai khắc phục các thiếu sót để tổ chức thành công cuộc bầu cử, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.

Đặc biệt, tập trung làm tốt công tác tuyên truyền; phân công cán bộ, lực lượng chức năng “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà”, nắm chắc danh sách từng cử tri để tuyên truyền, vận động người dân đi bầu cử đông đủ vào ngày 15-3.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ (bìa trái) kiểm tra việc niêm yết danh sách các ứng cử viên tại địa bàn xã Vân Canh. Ảnh: Phi Long

Cùng với đó, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm nhằm tạo không khí hân hoan, phấn khởi trong ngày toàn dân đi bầu cử. Tập trung rà soát, hoàn thiện công việc trang trí, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị tại các điểm bầu cử theo hướng dẫn, quy định.

Bố trí các bảng chỉ dẫn trên hòm phiếu; lối đi bỏ phiếu đảm bảo thuận lợi, đúng quy cách; đảm bảo công tác hậu cần; phân công nhân viên y tế trực tại các điểm bầu cử để kịp thời hỗ trợ cử tri trong trường hợp cấp thiết.

Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Nguyễn Thị Phong Vũ cũng đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương, ủy ban bầu cử 2 xã Vân Canh và Canh Liên chuẩn bị hòm phiếu phụ, thẻ cử tri, phiếu bầu dự phòng và đảm bảo tuyệt đối an ninh trật tự để tổ chức thành công cuộc bầu cử; xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, tạo không khí hân hoan, phấn khởi cho cử tri tham gia ngày hội của toàn dân.