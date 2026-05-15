Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tiếp công dân định kỳ tháng 5-2026

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn lắng nghe, giải quyết thấu tình đạt lý các trường hợp kiến nghị. Ảnh: Bình Dương

Tham dự buổi tiếp có Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lý Tiết Hạnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Huỳnh Thúy Vân, lãnh đạo các sở, ngành liên quan của tỉnh.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã trực tiếp nghe lãnh đạo các sở, ngành, địa phương báo cáo tiến độ xử lý, trực tiếp đối thoại với công dân có khiếu nại, kiến nghị kéo dài liên quan đến đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư.

Trong đó, bà Đoàn Thị Kim Bông (trú thôn Phú Hậu, xã Cát Tiến) phản ánh việc thu hồi đất phục vụ xây dựng khu tái định cư Cát Tiến (mới) vượt quá diện tích thực tế, đồng thời cho rằng việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn thiếu 153,2 m² đối với thửa đất số 906, tờ bản đồ số 7.

Quang cảnh buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5-2026. Ảnh: Bình Dương

Liên quan vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cùng địa phương rà soát hồ sơ, kiểm tra thực tế, làm rõ cơ sở pháp lý và thực hiện chính sách đền bù theo quy định pháp luật, bảo đảm quyền lợi hợp pháp cho gia đình bà Bông đối với 153,2 m² đất do sai sót đo đạc; không thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích này.

Trong khi đó, ông Lê Văn Nam (ở khu phố 7) và ông Lê Văn Minh (ở khu phố 8, phường Quy Nhơn Bắc) khiếu nại liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng dự án khu dân cư Núi Mồ Côi đối với nhà, đất thừa kế của cha mẹ, trong đó có liên quan đến gia đình bà Nguyễn Thị Thơm và ông Lê Bá Duy.

Đối với vụ việc này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan chức năng cùng UBND phường Quy Nhơn Bắc làm việc với 4 hộ gia đình để xác định giá trị đất và phương án bồi thường phù hợp. Việc phân chia quyền lợi do các gia đình tự thỏa thuận.

Liên quan đến dự án khu dân cư Núi Mồ Côi, bà Nguyễn Thị Thúy Nga (ở khu phố 8, phường Quy Nhơn Bắc) kiến nghị về chính sách bồi thường, hỗ trợ, giao đất tái định cư và nghĩa vụ tài chính liên quan.

Sau khi nghe ý kiến của công dân và báo cáo từ các cơ quan chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát hồ sơ, xem xét giải quyết thấu đáo trên cơ sở đúng quy định của pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Trong đó, xem xét tạo điều kiện để gia đình bà Nga được mua thêm diện tích đất phù hợp, đáp ứng nhu cầu chỗ ở mới do đông nhân khẩu.

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh nêu ý kiến tại buổi tiếp công dân. Ảnh: Bình Dương

Tại buổi tiếp công dân, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đề nghị các sở, ngành và địa phương tăng cường công tác tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với người dân nhằm giải quyết thấu tình, đạt lý các vụ việc khiếu nại.

Đồng thời, nhấn mạnh đây là trách nhiệm của chính quyền trong việc kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo kéo dài. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền các cấp.