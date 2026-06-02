Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai kiểm tra tiến độ thi công trường phổ thông nội trú liên cấp ở xã biên giới

(GLO)- Ngày 2-6, đồng chí Thái Đại Ngọc - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đi kiểm tra tiến độ thi công Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) nghe đơn vị thi công báo cáo tiến độ. Ảnh: P.D

Dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS tại 7 xã biên giới tỉnh do Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án gồm 7 điểm trường tại 7 xã biên giới, với quy mô 212 lớp học, đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 7.108 học sinh.

Tổng mức đầu tư của dự án là 1.516,340 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương là 1.467,944 tỷ đồng và ngân sách tỉnh là 48,396 tỷ đồng; đến nay đã giải ngân đạt 32% kế hoạch.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, các điểm trường đã triển khai thi công các hạng mục chính. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện vẫn chưa đáp ứng yêu cầu theo kế hoạch đề ra. Nguyên nhân chủ yếu là do tình trạng thiếu hụt nhân công cùng với giá vật tư, vật liệu xây dựng trên thị trường duy trì ở mức cao.

Để đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh đã tăng cường 270 nhân công tham gia hỗ trợ tại các công trường. Song song với đó, chủ đầu tư đang tiếp tục hoàn thiện các thủ tục lựa chọn nhà thầu cung cấp, lắp đặt thiết bị trường học.

Đồng thời, tập trung đẩy mạnh thi công các hạng mục như: kết cấu phần thân và mái công trình, công tác xây, trát, cùng các hạng mục phụ trợ gồm kè chắn đất, bể nước PCCC, bể bơi, hệ thống thoát nước, đường giao thông nội bộ, tường rào, cổng chính, hành lang cầu nối và đài nước.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (hàng đầu, bìa trái) chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình. Ảnh: P.D

Sau khi kiểm tra thực tế tại một số điểm trường và nghe báo cáo từ các đơn vị liên quan, Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc yêu cầu tập trung khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các hạng mục, bảo đảm hoàn thành theo đúng kế hoạch đề ra.

Các nhà thầu cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát công trường, tăng cường nhân lực, máy móc, thiết bị và tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thành việc cất nóc các hạng mục chính để hạn chế tác động của thời tiết trong mùa mưa cũng như tình trạng nền đất nhão, ảnh hưởng chất lượng công trình và tiến độ dự án. Đặc biệt, cần tập trung triển khai dứt điểm từng khu vực, tránh tình trạng thi công dàn trải, kéo dài thời gian thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Đại Ngọc (thứ 5 từ phải sang) tặng quà cho đơn vị thi công điểm trường Ia Pnôn. Ảnh: P.D

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các đơn vị liên quan sớm triển khai công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật.

Đối với công tác tuyển sinh, các địa phương cần căn cứ điều kiện cơ sở vật chất thực tế của từng trường để xây dựng phương án phù hợp, bảo đảm cân đối quy mô học sinh, không để xảy ra tình trạng quá tải.

Quá trình xét tuyển phải ưu tiên học sinh là con em đồng bào dân tộc thiểu số; đồng thời, thực hiện đầy đủ, chặt chẽ các bước theo quy định thông qua hội đồng tuyển sinh, bảo đảm khách quan, công bằng và đúng đối tượng.

Dịp này, Bí thư Tỉnh ủy cũng thăm hỏi, động viên và tặng quà cho các đơn vị thi công tại 2 điểm trường Ia Nan và Ia Pnôn.