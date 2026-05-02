Làm đường công vụ chở đất phục vụ thi công sân bay Phù Cát, giảm tải cho tỉnh lộ 638

(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai thi công đường công vụ để vận chuyển đất cho Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt là Dự án).

Đây là giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ Dự án trong bối cảnh tuyến tỉnh lộ 638 đang quá tải sau thời gian phục vụ xe ben chở đất, gây ra hàng loạt bất cập chưa thể khắc phục triệt để.

Tỉnh lộ 638 qua thôn Thuận Nhứt (xã Bình Hiệp) hư hỏng nghiêm trọng vì hoạt động của xe ben chở đất phục vụ Dự án sân bay Phù Cát. Ảnh: Nguyễn Chơn

Ngày 29-4, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư Dự án) có văn bản gửi UBND xã Hòa Hội về việc xây dựng bổ sung đường công vụ để vận chuyển đất phục vụ Dự án.

Theo đó, chủ đầu tư đang đôn đốc các nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án, đảm bảo hoàn thành các hạng mục trong tháng 6-2026 và thực hiện bay hiệu chuẩn trong tháng 7-2026.

Trong đó, hạng mục thi công đắp nền đường cất hạ cánh có vai trò quyết định đến tiến độ Dự án. Tuy nhiên do khối lượng đất sử dụng cho hạng mục này cũng như Dự án rất lớn, đường vận chuyển xa và thường xuyên hư hỏng, người dân dọc tỉnh lộ 638 (qua các xã Hòa Hội, Bình Hiệp) thường xuyên cản trở làm ảnh hưởng đến tiến độ đắp nền.

Hoạt động chở đất của xe tải trọng lớn khiến tỉnh lộ 638 qua thôn Tùng Chánh (xã Hòa Hội) quá tải, dẫn đến hàng loạt bất cập về hạ tầng giao thông và môi trường. Ảnh: Nguyễn Chơn

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai xây dựng đường công vụ phục vụ xe chở đất cho sân bay.

Đường công vụ này được xây dựng trên nền mặt bằng tuyến đường phía Tây huyện Phù Cát (cũ) do chính Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư (hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng).

Mặt bằng đường công vụ tại nút giao với đường Trần Hưng Đạo (thôn Hội Vân, xã Hòa Hội). Ảnh: Nguyễn Chơn

Chiều dài đường công vụ khoảng gần 5 km, bắt đầu từ điểm giao với đường Trần Hưng Đạo (thôn Hội Vân, xã Hòa Hội) và kết thúc tại Khu tái định cư thôn Tân Lệ (xã Phù Cát).

Ông Võ Văn Chín - Trưởng phòng Dự án 1 (Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai) - cho biết: Chủ đầu tư đã và đang tập trung xây dựng hoàn thành đường công vụ trong thời gian sớm nhất có thể. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động thi công gặp khó khăn do người dân sống dọc tuyến ĐH 21 ở thôn Tùng Chánh (xã Hòa Hội) cản trở hoạt động chở đất đắp đường.

Mặt bằng đường công vụ chưa thể đổ đất san lấp vì hoạt động chở đất bị cản trở. Ảnh: Nguyễn Chơn

“Đường công vụ này có ý nghĩa rất quan trọng, vừa giảm tải, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 638 vừa đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm của tỉnh. Do đó, đơn vị đề nghị UBND xã Hòa Hội quan tâm phối hợp, thông báo, vận động người dân đồng thuận trong quá trình thực hiện” - ông Võ Văn Chín nhấn mạnh.

Chủ đầu tư cũng cam kết khắc phục sửa chữa các hư hỏng phát sinh trên tuyến ĐH 21 do hoạt động chở đất, đồng thời thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.