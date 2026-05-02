Làm đường công vụ chở đất phục vụ thi công sân bay Phù Cát, giảm tải cho tỉnh lộ 638

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai đang phối hợp các đơn vị, địa phương triển khai thi công đường công vụ để vận chuyển đất cho Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt là Dự án).

Đây là giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ Dự án trong bối cảnh tuyến tỉnh lộ 638 đang quá tải sau thời gian phục vụ xe ben chở đất, gây ra hàng loạt bất cập chưa thể khắc phục triệt để.

Tỉnh lộ 638 qua thôn Thuận Nhứt (xã Bình Hiệp) hư hỏng nghiêm trọng vì hoạt động của xe ben chở đất phục vụ Dự án sân bay Phù Cát. Ảnh: Nguyễn Chơn

Ngày 29-4, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư Dự án) có văn bản gửi UBND xã Hòa Hội về việc xây dựng bổ sung đường công vụ để vận chuyển đất phục vụ Dự án.

Theo đó, chủ đầu tư đang đôn đốc các nhà thầu khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án, đảm bảo hoàn thành các hạng mục trong tháng 6-2026 và thực hiện bay hiệu chuẩn trong tháng 7-2026.

Trong đó, hạng mục thi công đắp nền đường cất hạ cánh có vai trò quyết định đến tiến độ Dự án. Tuy nhiên do khối lượng đất sử dụng cho hạng mục này cũng như Dự án rất lớn, đường vận chuyển xa và thường xuyên hư hỏng, người dân dọc tỉnh lộ 638 (qua các xã Hòa Hội, Bình Hiệp) thường xuyên cản trở làm ảnh hưởng đến tiến độ đắp nền.

Hoạt động chở đất của xe tải trọng lớn khiến tỉnh lộ 638 qua thôn Tùng Chánh (xã Hòa Hội) quá tải, dẫn đến hàng loạt bất cập về hạ tầng giao thông và môi trường. Ảnh: Nguyễn Chơn

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh, chủ đầu tư đã phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan triển khai xây dựng đường công vụ phục vụ xe chở đất cho sân bay.

Đường công vụ này được xây dựng trên nền mặt bằng tuyến đường phía Tây huyện Phù Cát (cũ) do chính Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư (hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng).

Mặt bằng đường công vụ tại nút giao với đường Trần Hưng Đạo (thôn Hội Vân, xã Hòa Hội). Ảnh: Nguyễn Chơn

Chiều dài đường công vụ khoảng gần 5 km, bắt đầu từ điểm giao với đường Trần Hưng Đạo (thôn Hội Vân, xã Hòa Hội) và kết thúc tại Khu tái định cư thôn Tân Lệ (xã Phù Cát).

Ông Võ Văn Chín - Trưởng phòng Dự án 1 (Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai) - cho biết: Chủ đầu tư đã và đang tập trung xây dựng hoàn thành đường công vụ trong thời gian sớm nhất có thể. Tuy nhiên, hiện nay hoạt động thi công gặp khó khăn do người dân sống dọc tuyến ĐH 21 ở thôn Tùng Chánh (xã Hòa Hội) cản trở hoạt động chở đất đắp đường.

Mặt bằng đường công vụ chưa thể đổ đất san lấp vì hoạt động chở đất bị cản trở. Ảnh: Nguyễn Chơn

“Đường công vụ này có ý nghĩa rất quan trọng, vừa giảm tải, đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến tỉnh lộ 638 vừa đảm bảo tiến độ dự án trọng điểm của tỉnh. Do đó, đơn vị đề nghị UBND xã Hòa Hội quan tâm phối hợp, thông báo, vận động người dân đồng thuận trong quá trình thực hiện” - ông Võ Văn Chín nhấn mạnh.

Chủ đầu tư cũng cam kết khắc phục sửa chữa các hư hỏng phát sinh trên tuyến ĐH 21 do hoạt động chở đất, đồng thời thực hiện công tác đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.

Tin liên quan

Tạo đồng thuận để đảm bảo tiến độ dự án sân bay Phù Cát

Tạo đồng thuận để đảm bảo tiến độ Dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- Theo Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai (chủ đầu tư), Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát là công trình trọng điểm của tỉnh. Dự kiến đến ngày 15-7-2026, công trình sẽ hoàn thành để đưa vào khai thác bay thương mại.

Có thể bạn quan tâm

Hoàn thiện quy trình tuyển quân, bảo đảm “tuyển người nào, chắc người đó”.

Hoàn thiện quy trình tuyển quân, bảo đảm “tuyển người nào, chắc người đó”

Thời sự

(GLO)- Phát biểu tại hội nghị tổng kết công tác tuyển quân năm 2026 vào ngày 28-4, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu hoàn thiện quy trình tuyển quân khép kín với phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”, bảo đảm chất lượng huấn luyện và giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công và công nhân lao động.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thăm, tặng quà người có công và công nhân lao động nhân dịp lễ 30-4 và 1-5

Thời sự

(GLO)- Sáng 28-4, tại phường Quy Nhơn, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã về thăm, tặng quà người có công, công nhân lao động nhân kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam (30-4) và Ngày Quốc tế Lao động (1-5).

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình thương binh.

Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình thương binh

Thời sự

(GLO)- Tối 27-4, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác của Trung ương viếng nghĩa trang liệt sĩ và thăm, tặng quà các gia đình thương binh tại phường Quy Nhơn Nam.

Gia Lai chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng phục vụ hai dự án trọng điểm.

Gia Lai chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng phục vụ 2 dự án trọng điểm

Thời sự

(GLO)- Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XIII đã thông qua nghị quyết chuyển mục đích sử dụng hơn 55 ha rừng để triển khai 2 dự án hạ tầng quan trọng, gồm tuyến đường kết nối cao tốc Bắc - Nam với Khu công nghiệp và Bến cảng Phù Mỹ, cùng khu tái định cư vùng thiên tai tại xã Phù Mỹ Đông.

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa

Tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa

Thời sự

(GLO)- Sáng 24-4, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Đak Đoa (tỉnh Gia Lai), Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Ban liên lạc Cựu chiến binh quân tình nguyện Việt Nam tại Campuchia ở nhiều địa phương trong cả nước và UBND xã Đak Đoa tổ chức lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII thông qua 52 nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Thông qua 52 nghị quyết, tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội

Thời sự

(GLO)- Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIII, nhiệm kỳ 2026-2031 bế mạc trưa 24-4 đã thông qua 52 nghị quyết trên nhiều lĩnh vực trọng tâm, thể hiện quyết tâm cao trong hoàn thiện thể chế, cụ thể hóa các chủ trương thành cơ chế, chính sách tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quốc hội thảo luận sửa đổi 4 luật thuế, thông qua nhiều luật quan trọng.

Quốc hội thảo luận sửa đổi 4 luật thuế

Thời sự

(GLO)- Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ I Quốc hội khóa XVI, ngày 23-4, Quốc hội đã tiến hành nhiều nội dung quan trọng, trong đó thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 luật thuế; cho ý kiến về công tác giám sát và biểu quyết thông qua nhiều dự án luật.

Cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa.

Cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa

Thời sự

(GLO)- Ngày 22-4, tham gia thảo luận tại hội trường Quốc hội về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh nhấn mạnh cần có chính sách phát triển đội ngũ chuyên gia văn hóa.

