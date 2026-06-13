(GLO)- Sáng 13-6, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng - Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Lễ phát động phong trào thi đua “Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số giai đoạn 2026-2030”.

Lễ phát động được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu chính tại TP. Hồ Chí Minh và kết nối trực tuyến đến điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dự lễ phát động tại điểm cầu chính có các đồng chí đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương; lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương.

Dự lễ phát động và chủ trì tại điểm cầu tỉnh Gia Lai có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu phát động phong trào thi đua. Ảnh: VGP

Phát biểu phát động phong trào thi đua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng nhấn mạnh, để hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2030 đưa Việt Nam trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, đòi hỏi nền kinh tế phải duy trì tốc độ tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn 2026-2030.

Thủ tướng khẳng định, để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, cách làm, phát huy tinh thần “Tầm nhìn chiến lược - Tư duy đột phá - Hành động quyết liệt - Tăng trưởng bền vững - Nhân dân hạnh phúc”.

Thủ tướng kêu gọi các cấp, ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân hưởng ứng mạnh mẽ phong trào thi đua; tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; phát triển hạ tầng đồng bộ, hiện đại; xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; bảo đảm quốc phòng - an ninh và phát triển văn hóa, xã hội hài hòa với tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và các đại biểu thực hiện nghi thức phát động phong trào thi đua. Ảnh: VGP

Đồng thời, Thủ tướng đề nghị các cấp, ngành và địa phương cụ thể hóa phong trào bằng các chương trình, kế hoạch thiết thực, tạo động lực hành động, lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả.

Thủ tướng tin tưởng phong trào sẽ tạo khí thế mới, động lực mới, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng cống hiến, góp phần xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, hạnh phúc.

Đối với Gia Lai, tỉnh xác định mục tiêu tăng trưởng bền vững 2 con số là “đòn bẩy chiến lược”, mở ra cơ hội để địa phương bứt phá trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Gia Lai phấn đấu tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 10-10,5%/năm.

Quang cảnh lễ phát động tại điểm cầu tỉnh Gia Lai. Ảnh: Hà Duy

Để hiện thực hóa mục tiêu này, tỉnh tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm, gồm: hoàn thiện thể chế, siết chặt kỷ cương hành chính và đẩy mạnh chuyển đổi số; tái cấu trúc không gian kinh tế theo 3 vùng động lực; phát triển hạ tầng giao thông chiến lược đồng bộ; lấy công nghiệp chế biến làm đòn bẩy, nông nghiệp hữu cơ làm điểm tựa; phát triển văn hóa - xã hội hài hòa, nâng tầm nguồn nhân lực.