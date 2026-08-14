Gia Lai thành lập 4 tổ kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2026

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai đã quyết định thành lập 4 tổ kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai năm 2026 tại một số xã, phường; tập trung vào các địa bàn, công trình, vị trí xung yếu, có nguy cơ cao.

Theo Quyết định số 3415/QĐ-UBND ngày 14-8-2026 của UBND tỉnh, 4 tổ kiểm tra do Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Sở Y tế làm tổ trưởng.

Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân đến nơi tránh lũ an toàn vào cuối năm 2025. Ảnh: H.P

UBND tỉnh giao tổ trưởng các tổ chủ động xây dựng kế hoạch, lịch kiểm tra; tùy nội dung, địa bàn sẽ mời thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tỉnh, đại diện các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương liên quan tham gia.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với các tổ trưởng tham mưu, đề xuất lãnh đạo UBND tỉnh phụ trách công tác phòng, chống thiên tai kiểm tra tại một số địa bàn trọng điểm, xung yếu.

Công tác kiểm tra phải hoàn thành chậm nhất ngày 10-9-2026; báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15-9-2026.

Địa bàn kiểm tra trải rộng tại nhiều xã, phường thuộc các khu vực Tuy Phước, Hoài Nhơn, Quy Nhơn, Ia Pa, Phù Mỹ, Phù Cát, Krông Pa, An Nhơn, An Lão, Vân Canh, Ayun Pa, Hoài Ân, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh và Phú Thiện (cũ)

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc rà soát, hoàn thiện và tổ chức thực hiện phương án ứng phó thiên tai năm 2026; xây dựng kịch bản ứng phó với các tình huống bất lợi, phức tạp như bão mạnh, mưa lớn sau bão, bão chồng lũ, lũ chồng lũ, ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, sự cố hồ đập, mất điện, mất thông tin liên lạc và giao thông chia cắt và nhiều khu vực đồng thời cần cứu hộ, chi viện.

Các tổ cũng kiểm tra việc nhận diện, khoanh vùng khu vực xung yếu, nguy cơ cao về ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất, tuyến giao thông có nguy cơ chia cắt, nhà ở không đảm bảo an toàn; lập danh sách hộ dân và đối tượng yếu thế phải sơ tán; xác định thời điểm sơ tán, tuyến đường, phương tiện, lực lượng hỗ trợ và các điều kiện bảo đảm tại nơi sơ tán.

Đáng chú ý, việc chuẩn bị theo phương châm “4 tại chỗ” sẽ được kiểm tra thực chất, từ lực lượng, phương tiện, vật tư, trang thiết bị, nhiên liệu đến khả năng bảo đảm hậu cần khi địa bàn bị cô lập, chia cắt dài ngày. Tại những khu vực thường xuyên ngập sâu, chia cắt, các tổ sẽ kiểm tra việc bố trí lực lượng chốt trực, phương tiện cứu hộ nhỏ, cơ động, áo phao, phao tròn, dây cứu sinh và các thiết bị cần thiết, bảo đảm có thể tiếp cận, sơ tán, cứu hộ người dân ngay trong những giờ đầu.

Ngoài ra, các tổ kiểm tra an toàn hồ chứa nước, đập, đê, kè, công trình thủy lợi, giao thông, điện, viễn thông, trường học, cơ sở y tế và các công trình hạ tầng thiết yếu; đồng thời kiểm tra phương án bảo đảm an toàn tàu thuyền tại địa phương ven biển và khả năng ứng phó hạn hán, thiếu nước, cháy rừng ở những địa bàn có nguy cơ…

Lực lượng dân quân xã Ia Hiao hỗ trợ người dân di dời tài sản, đảm an toàn cho người dân trong mùa mưa lũ. Ảnh: M.P

Qua kiểm tra, nếu phát hiện cơ quan, đơn vị, địa phương chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm, triển khai không nghiêm hoặc chậm khắc phục nguy cơ mất an toàn, tổ trưởng sẽ báo cáo, đề xuất UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phê bình, chấn chỉnh; trường hợp cần thiết xem xét tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm người đứng đầu và các tổ chức, cá nhân liên quan.

UBND các xã, phường thuộc diện kiểm tra phải gửi báo cáo và chuẩn bị đầy đủ các nội dung theo yêu cầu trước ngày 30-8-2026. Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm tổng hợp kết quả kiểm tra, kết quả khắc phục tồn tại, hạn chế và các kiến nghị, đề xuất để báo cáo UBND tỉnh trước ngày 20-9-2026.