Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh Gia Lai tiếp xúc cử tri phường Hội Phú và An Phú

(GLO)- Chiều 7-8, tại phường Hội Phú, Tổ đại biểu số 5 HĐND tỉnh Gia Lai đã tiếp xúc cử tri 2 phường Hội Phú và An Phú sau kỳ họp thường lệ giữa năm 2026 của HĐND tỉnh khóa XIII bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Tham gia tiếp xúc cử tri có các ông, bà: Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Xuân Phước - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Pleiku; Đoàn Hữu Dũng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Diên Hồng; Nguyễn Thị Tường Linh - Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; Y Khum - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú.

Tham gia buổi tiếp xúc có đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; các phòng, ban chuyên môn; lãnh đạo và hơn 200 cử tri đại diện cho nhân dân 2 phường.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung thông tin về một số vấn đề cử tri quan tâm. Ảnh: P.D

Tại buổi tiếp xúc, cử tri đã được nghe đại biểu HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 5 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026); báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp trước.

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự phấn khởi trước việc tỉnh quan tâm đầu tư, hoàn thành và đưa vào sử dụng tuyến đường Nguyễn Văn Linh, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh đó, hội nghị ghi nhận 15 lượt ý kiến, kiến nghị của cử tri đề xuất các cấp, ngành quan tâm xem xét, giải quyết một số nội dung như: đầu tư nâng cấp đoạn đường Nguyễn Bá Ngọc; rà soát, khắc phục tình trạng cây xanh che khuất biển báo giao thông trên đường Lý Chính Thắng.

Cử tri phường Hội Phú nêu kiến nghị, đề xuất tại hội nghị. Ảnh: P.D

Ngoài ra, tỉnh cần quan tâm hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các chi hội trưởng Hội Người cao tuổi; tiếp tục trồng bổ sung cây xanh trên tuyến đường Nguyễn Viết Xuân; đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất hội trường tổ dân phố do sau sáp nhập vì diện tích không còn đáp ứng nhu cầu hội họp, sinh hoạt của người dân.

Cử tri địa phương cũng kiến nghị các cấp, ngành quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông theo hướng hoàn thành dứt điểm từng tuyến, hạn chế thi công dàn trải gây ảnh hưởng đến đời sống và việc đi lại của người dân; duy tu, bảo dưỡng và lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng trên đường Bùi Viện; quan tâm đầu tư hệ thống nước sạch nông thôn phục vụ nhu cầu sinh hoạt của người dân...

Chủ tịch UBND phường Hội Phú trả lời vấn đề cử tri quan tâm thuộc thẩm quyền. Ảnh: P.D

Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và đại biểu HĐND tỉnh tiếp thu, giải trình, làm rõ đối với những nội dung thuộc thẩm quyền.

Riêng các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được tổng hợp đầy đủ để đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết nhằm đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đã thông tin một số nội dung mà cử tri quan tâm; đồng thời, khẳng định các ý kiến, kiến nghị của cử tri đều xác đáng, phản ánh những vấn đề thiết thực từ thực tiễn.

Quang cảnh hội nghị tiếp xúc cử tri tại phường Hội Phú. Ảnh: P.D

Trên cơ sở các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Chủ tịch HĐND tỉnh Rah Lan Chung đề nghị các sở, ngành, địa phương chủ động rà soát, xây dựng kế hoạch giải quyết với lộ trình cụ thể, phù hợp; trong đó xác định rõ thứ tự ưu tiên.

Đồng thời, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trong việc xem xét, xử lý, góp phần giải quyết kịp thời các kiến nghị chính đáng của cử tri.