Quyết liệt tháo gỡ điểm nghẽn, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội

(GLO)- Chiều 7-8, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 7, triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 và các tháng cuối năm 2026. Đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: N.H

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, trong tháng 7-2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu lạc quan với sự tăng trưởng đồng bộ trên các lĩnh vực.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7-2026 tăng 1,66% so với cùng kỳ năm 2025. Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, Chỉ số IIP tăng 7,97%. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,56%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 3%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,62%.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh yêu cầu các cấp, ngành tập trung các giải pháp cải thiện, thúc đẩy và nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế trong tháng 8 và các tháng cuối năm. Ảnh: N.H

Các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thu hút đầu tư, xây dựng nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất kinh doanh tạo việc làm, tăng thu nhập và an sinh xã hội.

Trong tháng 7, toàn tỉnh có 9 dự án sản xuất công nghiệp đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư 13.355 tỷ đồng. Lũy kế 7 tháng có 67 dự án, với tổng vốn đầu tư 22.455 tỷ đồng đi vào hoạt động; trong đó có 16 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư 21.430 tỷ đồng.

Hoạt động thương mại tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân. Nguồn cung các mặt hàng thiết yếu được bảo đảm, thị trường hàng hóa cơ bản ổn định.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế yêu cầu ngành chức năng, chính quyền địa phương đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư. Ảnh: N.H

Công tác quản lý, điều hành thị trường được triển khai đồng bộ, góp phần ổn định thị trường, hỗ trợ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 đạt 20.369 tỷ đồng, tăng 13,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 7 tháng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 128.697 tỷ đồng, tăng 12,8%.

Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện đến ngày 29-7 đạt 18.439 tỷ đồng, đạt 66,2% dự toán năm, tăng 12,7% cùng kỳ năm 2025. Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất, thu xổ số kiến thiết, thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế) 12.473 tỷ đồng, đạt 81,7% dự toán năm, tăng 48,2%; thu tiền sử dụng đất 4.971 tỷ đồng, đạt 43,6% dự toán năm; thu thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu 548 tỷ đồng, đạt 108,3% dự toán năm, tăng 97,5% so với cùng kỳ.

Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Trường Sơn báo cáo tình hình triển khai các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Ảnh: N.H

Đặc biệt, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Trong tháng 7, toàn tỉnh đón 1,8 triệu lượt khách, tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái; tổng thu từ khách du lịch đạt 3.900 tỷ đồng, tăng 39,3%. Lũy kế 7 tháng năm 2026, toàn tỉnh đón 10,55 triệu lượt khách, tăng 22,5%. Tổng thu từ khách du lịch 7 tháng đạt 22.910 tỷ đồng, tăng 22%.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn; đề ra các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 8 và các tháng cuối năm 2026.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: N.H

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn chỉ rõ: Việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn một số điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Trong đó, tinh thần, ý thức trách nhiệm giải quyết công việc chưa thực sự đột phá; việc chỉ đạo, điều hành ngành, lĩnh vực chưa quyết liệt; tiến độ xử lý công việc cụ thể đôi khi chưa đáp ứng yêu cầu. Mặt khác, công tác thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp còn chậm, một số dự án triển khai còn chậm.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, địa phương cần thay đổi cách chỉ đạo, điều hành, quyết liệt hơn nữa trong cải cách thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, đem lại chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính làm đầu mối, phối hợp cùng các sở, ngành xác định, dự báo một số chỉ tiêu phát triển và giải pháp thực hiện; đặc biệt tính toán giải pháp để tăng chỉ số năng suất các nhân tố tổng hợp cho từng ngành, lĩnh vực.

Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung nhân rộng chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tăng cường xác nhận và quản lý mã vùng trồng; tổ chức triển khai trồng rừng gỗ lớn; tính toán chỉ số carbon rừng của tỉnh; đẩy mạnh phát triển nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ chứa, hồ thủy điện, vùng ven biển.

Sở Công Thương tập trung hỗ trợ giúp các dự án điện đi vào hoạt động, rà soát, tính toán và hỗ trợ các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng năng lực sản xuất.

Sở Xây dựng tập trung đôn đốc thực hiện các dự án đầu tư công, dự án nhà đầu tư đăng ký triển khai nhưng còn chậm thực hiện; dự án bất động sản. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công...

Trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý tập trung tổ chức các hoạt động, sự kiện du lịch thu hút du khách; đẩy nhanh tiến độ, đưa các dự án thương mại, dịch vụ đi vào hoạt động và triển khai các hoạt động kích cầu tiêu dùng; tăng cường các biện pháp thu ngân sách.

Chủ tịch UBND tỉnh tin tưởng, với các giải pháp khả thi, đồng bộ, với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, năm 2026, tỉnh Gia Lai sẽ đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số.