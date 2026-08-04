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Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc phát triển rừng gỗ lớn

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NHÃ UYÊN
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(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai Kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024-2030, cả nước mới đạt 625.000 ha, tương đương 62,5% mục tiêu đề ra. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc thực hiện, hoàn thành mục tiêu 1 triệu ha rừng gỗ lớn vào năm 2030.

Tại Công văn số 8667/BNNMT-LNKL ngày 3-8-2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục đẩy mạnh triển khai Kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024-2030 nhằm chủ động nguồn nguyên liệu hợp pháp, chất lượng cao phục vụ ngành chế biến và xuất khẩu gỗ.

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Cán bộ, công nhân Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Thanh (xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai) kiểm tra rừng trồng gỗ lớn trên địa bàn quản lý. Ảnh: L.N

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, những năm qua, ngành chế biến và xuất khẩu gỗ, lâm sản tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Năm 2025, giá trị xuất khẩu lâm sản đạt 18,33 tỷ USD, tăng 5,6% so với năm 2024 và tăng 16% so với năm 2021; giá trị xuất siêu đạt 15,1 tỷ USD.

Trong 7 tháng năm 2026, xuất khẩu lâm sản đạt 10,81 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2025. Điều này cho thấy nhu cầu cấp thiết phải chủ động nguồn nguyên liệu gỗ lớn trong nước để đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của ngành.

Mục tiêu đề ra đến năm 2030, cả nước có khoảng 1 triệu ha rừng trồng sản xuất gỗ lớn. Tuy nhiên, sau hơn 3 năm triển khai, diện tích rừng gỗ lớn mới đạt khoảng 625.000 ha. Bên cạnh nhiều địa phương đạt kết quả tích cực, vẫn còn một số nơi chưa thực sự quan tâm chỉ đạo, kết quả chưa tương xứng với tiềm năng.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch, phương án triển khai phù hợp với điều kiện thực tế sau sáp nhập và thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; xác định chỉ tiêu phát triển rừng gỗ lớn hằng năm, phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan, đơn vị và tăng cường kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện.

Đồng thời, rà soát quỹ đất lâm nghiệp, xác định diện tích đủ điều kiện để trồng mới, trồng lại hoặc chuyển hóa rừng kinh doanh gỗ nhỏ sang gỗ lớn; ưu tiên hình thành các vùng nguyên liệu gỗ lớn tập trung gắn với cơ sở chế biến, hệ thống giao thông và thị trường tiêu thụ.

Bộ cũng yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất; sử dụng giống cây lâm nghiệp đã được công nhận, có nguồn gốc rõ ràng, năng suất và chất lượng cao, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Cùng với đó là áp dụng đồng bộ các biện pháp kỹ thuật từ khâu trồng, chăm sóc, tỉa thưa đến phòng trừ sâu bệnh, phòng cháy, chữa cháy rừng nhằm nâng cao năng suất, chất lượng và tỷ lệ gỗ lớn.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là huy động các nguồn lực từ ngân sách địa phương, doanh nghiệp, người dân, tín dụng và các nguồn vốn hợp pháp khác để phát triển rừng gỗ lớn; đồng thời tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng.

Bộ cũng đề nghị tăng cường liên kết giữa các hộ trồng rừng với doanh nghiệp từ khâu sản xuất giống, trồng, khai thác đến chế biến, tiêu thụ sản phẩm; quản lý chặt hoạt động thu mua, sơ chế gỗ trên địa bàn, hạn chế tình trạng thu mua gỗ non, góp phần ổn định nguồn nguyên liệu cho ngành chế biến và xuất khẩu.

Sở Nông nghiệp và Môi trường các tỉnh, thành phố được giao chủ trì rà soát, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch trên địa bàn; tổng hợp diện tích rừng gỗ lớn hiện có, chỉ tiêu năm 2026 và kế hoạch đến năm 2030.

Đồng thời, báo cáo những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường trước ngày 15-8-2026 để tổng hợp, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hoàn thành mục tiêu phát triển khoảng 1 triệu ha rừng trồng sản xuất gỗ lớn vào năm 2030.

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