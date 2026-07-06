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Xuất khẩu gạo 6 tháng đạt khoảng 5,2 triệu tấn

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MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo TNO, Công thương)

(GLO)- Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 6 tháng năm 2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 5,2 triệu tấn, trị giá 2,38 tỷ USD, tăng 9,9% về khối lượng nhưng giảm 2,5% về giá trị so với cùng kỳ năm 2025.

Nguyên nhân chủ yếu là giá gạo xuất khẩu bình quân chỉ đạt khoảng 459,6 USD/tấn, giảm 11,3% so với cùng kỳ năm trước.

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6 tháng năm 2026, xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 5,2 triệu tấn, trị giá 2,38 tỷ USD. Ảnh: VGP

Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ lớn nhất của gạo Việt Nam, chiếm khoảng 45% tổng kim ngạch xuất khẩu. Trung Quốc đứng thứ hai với 19,4%, tiếp đến là Ghana với 8,5%.

Đáng chú ý, Iraq ghi nhận mức tăng trưởng cao nhất, gấp 132,4 lần so với cùng kỳ năm 2025 và vào nhóm 15 thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam.

Theo các doanh nghiệp, việc gạo Việt Nam vào được thị trường Trung Đông này sẽ mở ra cơ hội tốt về mặt thị trường lẫn uy tín ngành hàng. Trước đây, Iraq vốn là “khách ruột" của gạo Thái Lan. Tuy nhiên, do xung đột quân sự thời gian qua nên hoạt động xuất khẩu gạo của Thái Lan vào khu vực này bị ảnh hưởng.

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