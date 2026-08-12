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Ngư dân sử dụng sơ đồ hoạt động nghề cá mới từ ngày 9-9

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NGỌC TÚ NGỌC TÚ
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(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 8891/ SNNMT-TS đề nghị UBND các xã, phường có tàu cá khẩn trương tuyên truyền, hướng dẫn chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân sử dụng sơ đồ hoạt động nghề cá trên biển mới.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, sơ đồ hoạt động nghề cá trên biển đã được Bộ Nông nghiệp và Môi trường công bố, tích hợp trên hệ thống VMS cùng hướng dẫn sử dụng. Sơ đồ chính thức được áp dụng từ ngày 9-9-2026, phục vụ quản lý, chỉ đạo và tổ chức hoạt động khai thác thủy sản trên các vùng biển Việt Nam.

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Ngư dân không sử dụng sơ đồ hoạt động nghề cá năm 2015 để xác định vùng biển khai thác. Ảnh: PHAN TUẤN

Một yêu cầu đáng chú ý là các địa phương phải hướng dẫn ngư dân không sử dụng sơ đồ hoạt động nghề cá năm 2015 để xác định vùng biển khai thác. Chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân phải căn cứ sơ đồ mới để xác định đúng phạm vi vùng biển được phép hoạt động, không đưa tàu ra ngoài khu vực quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng yêu cầu các địa phương phối hợp với Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý các cảng cá, Đồn Biên phòng và các đơn vị liên quan tăng cường theo dõi hoạt động của tàu cá. Khi phát hiện tàu có dấu hiệu hoạt động ngoài vùng biển được phép hoặc có nguy cơ vi phạm IUU, các đơn vị phải kịp thời tuyên truyền, nhắc nhở, xác minh và xử lý theo thẩm quyền.

Đồng thời, lực lượng chức năng tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chủ động theo dõi vị trí tàu, nắm rõ phạm vi vùng biển được phép khai thác và sử dụng sơ đồ hoạt động nghề cá trong quá trình đánh bắt, qua đó phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa.

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Ngư dân phải sử dụng sơ đồ hoạt động nghề cá mới trong quá trình đánh bắt. Ảnh: PHAN TUẤN

Sơ đồ mới được triển khai tại các xã, phường có tàu cá trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Việc áp dụng công cụ này nhằm tăng hiệu quả quản lý nghề cá, hạn chế nguy cơ tàu hoạt động sai vùng và góp phần thực hiện các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) về chống khai thác IUU.

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