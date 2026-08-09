Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông nghiệp

OCOP Ô tô - Xe máy Giá vàng Net Zero Nông nghiệp Tài chính - Doanh nghiệp Giá nông sản Giá cả thị trường

Gia Lai khẩn trương triển khai cấp, quản lý mã số vùng trồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ NAM LÊ NAM
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 10361/UBND-NNMT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31-7-2026 của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường khẩn trương triển khai Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP, xác định rõ mục tiêu, tiến độ, nhiệm vụ và trách nhiệm trong thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

vuon-sau-rieng-sai-triu-qua-cua-ong-nguyen-huu-hung-thon-2-xa-ia-ka.jpg
Vùng sầu riêng được xây dựng mã số vùng trồng, góp phần chuẩn hóa quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ. Ảnh: Lê Nam

Đặc biệt, các địa phương có cây trồng chủ lực xuất khẩu đang hoặc sắp bước vào vụ thu hoạch chính như Chư Sê, Chư Prông, Ia Grai, Chư Păh, Đak Đoa, Mang Yang, Chư Pưh, Đức Cơ, Ia Tôr, Bờ Ngoong, Ia Krái, Ia Hrung… chủ động nguồn lực hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hoàn thành thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Các địa phương phải bố trí nguồn lực tiếp nhận, giải quyết kịp thời hồ sơ, không để xảy ra tình trạng tồn đọng do nguyên nhân chủ quan; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp khai báo thông tin, hoàn thiện hồ sơ và duy trì điều kiện của mã số sau khi được cấp.

UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát, chuẩn hóa thông tin vùng trồng, cơ sở đóng gói; cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu các mã số đã được cấp trước đó, bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp thực hiện chậm hoặc chưa đúng quy định.

gia-dinh-anh-tai-thue-nhan-cong-o-huyen-krong-pa-len-hai-ca-phe.jpg
Cà phê được sản xuất theo tiêu chuẩn, tập trung tạo nền tảng xây dựng mã số vùng trồng và nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc. Ảnh: Lê Nam

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì tham mưu triển khai Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương; đồng thời hướng dẫn cấp mã số định danh thửa đất, khai thác, chia sẻ dữ liệu đất đai phục vụ cấp và quản lý mã số vùng trồng… Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hỗ trợ thực hiện thủ tục trên môi trường số, nghiên cứu kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói với Hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đối với tổ chức, cá nhân đăng ký cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, UBND tỉnh yêu cầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của thông tin kê khai và chấp hành nghiêm các quy định liên quan.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc phát triển rừng gỗ lớn

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc phát triển rừng gỗ lớn

Nông nghiệp

(GLO)- Sau hơn 3 năm triển khai Kế hoạch phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024-2030, cả nước mới đạt 625.000 ha, tương đương 62,5% mục tiêu đề ra. Do đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương tăng tốc thực hiện, hoàn thành mục tiêu 1 triệu ha rừng gỗ lớn vào năm 2030.

Linh hoạt vận hành hồ chứa trong bối cảnh El Nino

Linh hoạt vận hành hồ chứa trong bối cảnh El Nino

Nông nghiệp

(GLO)- Nắng nóng kéo dài khiến nhiều hồ chứa ở khu vực phía Ðông tỉnh suy giảm nguồn nước. Trong bối cảnh El Nino dự báo tiếp tục duy trì và mạnh lên vào cuối năm, các đơn vị quản lý đang tính toán chặt chẽ phương án vận hành hồ chứa.

Tín dụng chính sách: Ðiểm tựa phát triển bền vững

Tín dụng chính sách: Ðiểm tựa phát triển bền vững

Nông nghiệp

(GLO)- Nguồn vốn tín dụng chính sách đang tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ người dân phát triển sinh kế, cải thiện đời sống, đồng thời góp phần thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Gia Lai, nhất là ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Tập trung triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia

Nông nghiệp

(GLO)- Bám sát sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh, xác định việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia là nhiệm vụ chính trị quan trọng, các địa phương đã chủ động vào cuộc triển khai các nội dung, nhiệm vụ với quyết tâm phấn đấu giải ngân 100% vốn Trung ương giao.

Đổi mới phương thức sản xuất để vườn cà phê phát triển bền vững.

Đổi mới phương thức sản xuất để vườn cà phê phát triển bền vững

Nông nghiệp

(GLO)- Từ lựa chọn giống có nguồn gốc rõ ràng, áp dụng tiến bộ kỹ thuật đến tham gia chuỗi liên kết, nhiều nông hộ ở Gia Lai đang từng bước thay đổi phương thức sản xuất cà phê. Cách làm mới giúp nâng cao năng suất, chất lượng vườn cây, giảm chi phí và tạo nền tảng cho sản xuất bền vững.

Gia Lai chủ động ngăn chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1.

Gia Lai chủ động ngăn chặn nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1

Nông nghiệp

(GLO)- Trước nguy cơ vi rút lở mồm long móng chủng SAT1 xâm nhập vào địa bàn, ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đang phối hợp với các địa phương, lực lượng chức năng tăng cường giám sát, kiểm soát vận chuyển gia súc và đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng, tạo “lá chắn” bảo vệ đàn vật nuôi.

Xã Gào khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

Xã Gào khơi thông nguồn lực phát triển kinh tế tư nhân

Kinh tế

(GLO)- Sau sáp nhập, xã Gào (tỉnh Gia Lai) đã tập trung khai thác tiềm năng nông nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và đồng hành cùng doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, từng bước đưa kinh tế tư nhân trở thành động lực phát triển của địa phương.

null