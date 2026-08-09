Gia Lai khẩn trương triển khai cấp, quản lý mã số vùng trồng

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa có Công văn số 10361/UBND-NNMT về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP ngày 31-7-2026 của Chính phủ quy định đơn giản hóa thủ tục hành chính về mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các xã, phường khẩn trương triển khai Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP, xác định rõ mục tiêu, tiến độ, nhiệm vụ và trách nhiệm trong thực hiện cấp, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Vùng sầu riêng được xây dựng mã số vùng trồng, góp phần chuẩn hóa quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và mở rộng thị trường tiêu thụ. Ảnh: Lê Nam

Đặc biệt, các địa phương có cây trồng chủ lực xuất khẩu đang hoặc sắp bước vào vụ thu hoạch chính như Chư Sê, Chư Prông, Ia Grai, Chư Păh, Đak Đoa, Mang Yang, Chư Pưh, Đức Cơ, Ia Tôr, Bờ Ngoong, Ia Krái, Ia Hrung… chủ động nguồn lực hỗ trợ các tổ chức, cá nhân hoàn thành thủ tục cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói.

Các địa phương phải bố trí nguồn lực tiếp nhận, giải quyết kịp thời hồ sơ, không để xảy ra tình trạng tồn đọng do nguyên nhân chủ quan; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân, hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp khai báo thông tin, hoàn thiện hồ sơ và duy trì điều kiện của mã số sau khi được cấp.

UBND tỉnh cũng yêu cầu rà soát, chuẩn hóa thông tin vùng trồng, cơ sở đóng gói; cập nhật đầy đủ, chính xác dữ liệu các mã số đã được cấp trước đó, bảo đảm yêu cầu quản lý nhà nước và yêu cầu của thị trường nhập khẩu. Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh các trường hợp thực hiện chậm hoặc chưa đúng quy định.

Cà phê được sản xuất theo tiêu chuẩn, tập trung tạo nền tảng xây dựng mã số vùng trồng và nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc. Ảnh: Lê Nam

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì tham mưu triển khai Nghị quyết số 36/2026/NQ-CP, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các địa phương; đồng thời hướng dẫn cấp mã số định danh thửa đất, khai thác, chia sẻ dữ liệu đất đai phục vụ cấp và quản lý mã số vùng trồng… Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hỗ trợ thực hiện thủ tục trên môi trường số, nghiên cứu kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói với Hệ thống truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Đối với tổ chức, cá nhân đăng ký cấp mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói, UBND tỉnh yêu cầu chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính đầy đủ, chính xác, trung thực của thông tin kê khai và chấp hành nghiêm các quy định liên quan.