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Gia Lai tăng cường quản lý mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu nông sản

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HÀ DUY HÀ DUY
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(GLO)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp vừa ký ban hành Công văn số 7255/UBND-NNMT yêu cầu các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan tăng cường quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai hiện là một trong những địa phương có thế mạnh về sản xuất và xuất khẩu nông sản của khu vực Tây Nguyên. Theo UBND tỉnh, đến nay, toàn tỉnh đã được cấp 306 mã số vùng trồng xuất khẩu với tổng diện tích 10.960,92 ha và 53 mã số cơ sở đóng gói nông sản xuất khẩu với tổng công suất đóng gói khoảng 2.670-2.885 tấn quả tươi/ngày.

Các mã số này đang phục vụ xuất khẩu nhiều mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như: sầu riêng, chuối, chanh dây, cà phê, hồ tiêu và các loại trái cây sang các thị trường có yêu cầu cao về truy xuất nguồn gốc, an toàn thực phẩm.

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Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã đã sử dụng mã QR để "định vị" nguồn gốc, xuất xứ sản phẩm của mình. Ảnh: Hà Duy

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND tỉnh, số lượng mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói hiện vẫn còn thấp so với quy mô sản xuất và nhu cầu xuất khẩu của địa phương; tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, liên kết chưa chặt chẽ và thu gom nông sản ngoài vùng mã số vẫn còn xảy ra, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động xuất khẩu nông sản của tỉnh.

Bởi vậy, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì hướng dẫn các địa phương rà soát, xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu tập trung gắn với thiết lập, quản lý mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; tăng cường kiểm tra, giám sát việc duy trì các điều kiện sau khi được cấp mã số; kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao phối hợp hỗ trợ các tổ chức thử nghiệm nâng cao năng lực kiểm nghiệm, thử nghiệm chất lượng nông sản; đồng thời, đẩy mạnh nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới, chuyển đổi số trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc nông sản.

Trong đó, ưu tiên các giải pháp xử lý sau thu hoạch, bảo quản lạnh và chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng, khả năng cạnh tranh của sản phẩm.

UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm các hành vi gian lận mã số vùng trồng, mã số cơ sở đóng gói; làm giả hồ sơ, chứng từ xuất khẩu và các hành vi vi phạm pháp luật khác ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, xuất khẩu nông sản.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng bảo đảm an ninh chuỗi cung ứng, ngăn chặn tình trạng thao túng thị trường, gây bất ổn hoạt động sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu nông sản trên địa bàn tỉnh.

UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, phát triển các vùng nguyên liệu cây trồng hàng hóa tập trung đạt chuẩn, gắn với xây dựng mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói; tăng cường kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất đối với các đơn vị đã được cấp mã số, bảo đảm đáp ứng quy định của pháp luật và yêu cầu của thị trường nhập khẩu.

UBND tỉnh đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng đẩy mạnh tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp thực hiện đúng các quy định về mã số vùng trồng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc, góp phần thúc đẩy xuất khẩu nông sản của tỉnh phát triển bền vững.

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