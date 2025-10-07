Gia Lai cấp 255 mã vùng trồng xuất khẩu sang Trung Quốc

(GLO)- Tại hội nghị sơ kết công tác 9 tháng năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai) cho biết toàn tỉnh đã cấp 255 mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc với hơn 10.200 ha.

Bên cạnh đó, toàn tỉnh cũng được cấp 40 mã số cơ sở đóng gói với tổng công suất đóng gói 1.650-1.800 tấn quả tươi/ngày, chủ yếu trái cây xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Hoa Kỳ...

Ông Kiều Văn Cang, Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho biết thêm, sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Diện tích trồng lúa đạt hơn 170.400 ha, tăng hơn 3.600 ha so với cùng kỳ năm trước; cây bắp đạt hơn 43.900 ha, cũng ghi nhận mức tăng nhẹ. Một số loại cây trồng hàng năm như mì, khoai lang, đậu phộng, đậu các loại, mè... đều có mức tăng diện tích so với cùng kỳ năm 2024.