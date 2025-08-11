Danh mục
Gia Lai: Hơn 350 ha lúa bị sâu bệnh gây hại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
TRỌNG LỢI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Gia Lai cho hay: Hiện nay, lúa vụ Thu đang bước vào giai đoạn trổ-ngậm sữa-chắc xanh-chín. Tuy nhiên, một số diện tích lúa đã ghi nhận tình trạng sâu bệnh phát sinh, gây ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng.

Qua kiểm tra, có khoảng 37 ha lúa vụ Thu bị rầy nâu và rầy lưng trắng gây hại với mật độ phổ biến 500-1.000 con/m², cá biệt có nơi lên đến 2.000 con/m²; tập trung tại các xã/phường phía Đông tỉnh như: Tây Sơn, Bình An, Hoài Nhơn Bắc, Hoài Nhơn, Tam Quan, Ân Tường, Ân Hảo, Ngô Mây, Xuân An… Các lứa rầy chủ yếu đang ở tuổi 1-3.

Ngoài ra, tại các xã Phù Cát, Đề Gi, Cát Tiến… sâu đục thân bướm hai chấm cũng bắt đầu xuất hiện với mật độ 0,2-0,5 ổ trứng/m². Bệnh khô vằn cũng đang gây hại trên 97 ha lúa vụ Thu, tỷ lệ nhiễm bệnh phổ biến từ 10-20%, có nơi lên tới 30%. Các khu vực bị ảnh hưởng gồm: Hội Vân, Đề Gi, Cát Tiến, Xuân An, Tây Sơn, Bình An…

529938843-1521929785628801-1275969488815075911-n.jpg
Lúa vụ Thu 2025 trong tỉnh đang giai đoạn trổ-chín. Ảnh: Trọng Lợi

Trong khi đó, lúa vụ Mùa đang trong giai đoạn đẻ nhánh-đòng tại các xã/phường phía Tây tỉnh cũng ghi nhận sâu bệnh gây hại. Bệnh đạo ôn lá xuất hiện trên 186 ha, với tỷ lệ phổ biến 5-10%, cục bộ lên đến 15%. Các địa phương bị ảnh hưởng gồm: An Bình, An Khê, Cửu An, Kông Bla, Tơ Tung, Chư Prông…

Bên cạnh đó, 47 ha lúa Mùa khác ở các xã Ya Hội, Đăk Song, Kon Chiêng, Lơ Pang, Ya Ma, Kông Chro… cũng bị sâu đục thân bướm hai chấm gây hại, gây hiện tượng dảnh héo với tỷ lệ 5-10%. Sâu cuốn lá nhỏ cũng gây hại trên diện rộng, ảnh hưởng tới 186 ha lúa đẻ nhánh ở Cửu An, An Bình, An Khê, Mang Yang, La Tul...

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đang chỉ đạo các trạm trồng trọt và bảo vệ thực vật khu vực tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường thực hiện điều tra, dự báo và hướng dẫn phòng trừ sinh vật hại lúa vụ.

Đánh giá bài viết

