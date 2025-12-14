(GLO) - Với mức giảm 1.700-1.800 đồng/kg, giá cà phê trong nước hôm nay (14-12) đã rớt xuống dưới mốc 100.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong tuần.

Hiện giá cà phê nội địa đang dao động trong khoảng 98.700-99.200 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

Ngày 14-12, giá cà phê trong nước xuống dưới mốc 100.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giảm 1.700 đồng/kg so với hôm qua, về mức 99.000 đồng/kg. Cùng mức giảm 1.800 đồng/kg, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng lần lượt được thương lái thu mua với giá 99.200 đồng/kg và 98.700 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới tăng giảm đan xen so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê Robusta tại London hợp đồng giao tháng 1-2026 giảm 84 USD/tấn, đạt mức 4.122 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 giảm 94 USD/tấn, xuống mức 3.845 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận giảm mạnh qua các kỳ giao hàng. Trong đó, kỳ giao tháng 12-2025 giảm 8,25 cent/lb, đạt mức 397,2 cent/lb; tháng 9-2026 giảm 4,75 cent/lb, đạt mức 330,75 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều, với kỳ giao hàng tháng 12-2025 đạt mức 448,85 cent/lb, giảm mạnh 10,9 cent/lb; tháng 5-2026 lại tăng nhẹ 1,15 cent/lb, đạt mức 404,6 cent/lb.