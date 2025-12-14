Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Kinh tế

Nông-lâm-ngư nghiệp

Doanh nghiệp Xe máy - Ô tô Thị trường vàng Net Zero Nông-lâm-ngư nghiệp Tài chính Hàng hóa - Tiêu dùng

Giá cà phê trong nước xuống dưới mốc 100.000 đồng/kg

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo congthuong.vn; thoibaotaichinhvietnam.vn)

(GLO) - Với mức giảm 1.700-1.800 đồng/kg, giá cà phê trong nước hôm nay (14-12) đã rớt xuống dưới mốc 100.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá thấp nhất trong tuần.

Hiện giá cà phê nội địa đang dao động trong khoảng 98.700-99.200 đồng/kg tại các vùng trồng trọng điểm.

tiep-da-giam-gia-ca-phe-trong-nuoc-xuong-duoi-moc-100000-dongkg.jpg
Ngày 14-12, giá cà phê trong nước xuống dưới mốc 100.000 đồng/kg. Ảnh: Internet

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Gia Lai giảm 1.700 đồng/kg so với hôm qua, về mức 99.000 đồng/kg. Cùng mức giảm 1.800 đồng/kg, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk và Lâm Đồng lần lượt được thương lái thu mua với giá 99.200 đồng/kg và 98.700 đồng/kg.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay trên thị trường thế giới tăng giảm đan xen so với phiên giao dịch trước.

Giá cà phê Robusta tại London hợp đồng giao tháng 1-2026 giảm 84 USD/tấn, đạt mức 4.122 USD/tấn; kỳ hạn tháng 9-2026 giảm 94 USD/tấn, xuống mức 3.845 USD/tấn.

Tương tự, trên sàn New York, giá cà phê Arabica cũng ghi nhận giảm mạnh qua các kỳ giao hàng. Trong đó, kỳ giao tháng 12-2025 giảm 8,25 cent/lb, đạt mức 397,2 cent/lb; tháng 9-2026 giảm 4,75 cent/lb, đạt mức 330,75 cent/lb.

Giá cà phê Arabica Brazil biến động trái chiều, với kỳ giao hàng tháng 12-2025 đạt mức 448,85 cent/lb, giảm mạnh 10,9 cent/lb; tháng 5-2026 lại tăng nhẹ 1,15 cent/lb, đạt mức 404,6 cent/lb.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Ngày 12-12, giá cà phê giữ vững đà tăng

Ngày 12-12, giá cà phê giữ vững đà tăng

(GLO) - Trong khi thị trường hồ tiêu duy trì sự ổn định trong ngày 12-12 thì giá cà phê vẫn giữ vững đà tăng ở mức 500-600 đồng/kg, đưa giá thu mua tại các vùng trồng trọng điểm lên mức 101.300-102.000 đồng/kg.

Có thể bạn quan tâm

Sẵn sàng thực hiện quy định EUDR tại Việt Nam

Sẵn sàng thực hiện EUDR tại Việt Nam

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Ngày 8 và 9-12, tại phường Pleiku (tỉnh Gia Lai), Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Tổ chức Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) thông qua Dự án“Nông nghiệp bền vững vì hệ sinh thái rừng” tổ chức hội nghị tăng cường năng lực và chuẩn bị sẵn sàng thực hiện EUDR tại Việt Nam.

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất. Đáng mừng là dù đang trong giai đoạn khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp đã chủ động chung tay bằng cách giảm giá giống, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện duy trì hơn 160 mô hình nông hội với khoảng 4.900 hội viên. Thực tế cho thấy dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng những mô hình này góp phần quan trọng trong cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Phát huy tiềm năng về thổ nhưỡng và khí hậu, những năm qua, Hội Nông dân xã Krong tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp, nhằm nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

null