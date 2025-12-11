Giá cà phê và hồ tiêu tăng nhẹ trong ngày 11-12

(GLO)- Hôm nay (11-12), thị trường nông sản trong nước ghi nhận sự đảo chiều tăng nhẹ của giá cà phê và hồ tiêu, với mức 200-500 đồng/kg.

Theo đó, giá cà phê nội địa hôm nay tăng nhẹ 200 đồng/kg, dao động 100.700-101.300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.

Cụ thể, cà phê tại tỉnh Gia Lai hiện ở mức 100.800 đồng/kg, tại Đắk Lắk là 101.300 đồng/kg, còn Lâm Đồng được thu mua với giá 100.700 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tăng nhẹ 500 đồng/kg trong hôm nay. Ảnh: Internet

Đối với hồ tiêu, sau khi tăng 500 đồng/kg, giá dao động trong khoảng 148.000-150.000 đồng/kg. Theo đó, hồ tiêu tại Gia Lai có giá 148.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng ở mức 150.000 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai là 148.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động trái chiều qua các kỳ giao hàng. Giá hồ tiêu chỉ biến động nhẹ tại thị trường Indonesia; các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.