Giá cà phê và hồ tiêu tăng nhẹ trong ngày 11-12

(GLO)- Hôm nay (11-12), thị trường nông sản trong nước ghi nhận sự đảo chiều tăng nhẹ của giá cà phê và hồ tiêu, với mức 200-500 đồng/kg.

Theo đó, giá cà phê nội địa hôm nay tăng nhẹ 200 đồng/kg, dao động 100.700-101.300 đồng/kg tại các vùng trọng điểm.

Cụ thể, cà phê tại tỉnh Gia Lai hiện ở mức 100.800 đồng/kg, tại Đắk Lắk là 101.300 đồng/kg, còn Lâm Đồng được thu mua với giá 100.700 đồng/kg.

Giá hồ tiêu tăng nhẹ 500 đồng/kg trong hôm nay. Ảnh: Internet

Đối với hồ tiêu, sau khi tăng 500 đồng/kg, giá dao động trong khoảng 148.000-150.000 đồng/kg. Theo đó, hồ tiêu tại Gia Lai có giá 148.000 đồng/kg; Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng ở mức 150.000 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh và Đồng Nai là 148.500 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê biến động trái chiều qua các kỳ giao hàng. Giá hồ tiêu chỉ biến động nhẹ tại thị trường Indonesia; các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

Khôi phục sản xuất sau “thiên tai kép”: Người dân mong sớm nhận hỗ trợ

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Trước những thiệt hại nặng nề sau đợt mưa lũ lịch sử, tỉnh Gia Lai đang khẩn trương hoàn thiện chính sách hỗ trợ khôi phục sản xuất. Đáng mừng là dù đang trong giai đoạn khó khăn nhưng nhiều doanh nghiệp đã chủ động chung tay bằng cách giảm giá giống, hỗ trợ kỹ thuật cho người dân.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện duy trì hơn 160 mô hình nông hội với khoảng 4.900 hội viên. Thực tế cho thấy dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng những mô hình này góp phần quan trọng trong cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Phát huy tiềm năng về thổ nhưỡng và khí hậu, những năm qua, Hội Nông dân xã Krong tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp, nhằm nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Người trồng mai ở Gia Lai và nỗi lo "mất Tết".

Người trồng mai ở Gia Lai canh cánh nỗi lo "mất Tết"

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Liên tiếp những cơn bão rồi mưa lũ quét qua khiến cho vùng trồng mai ở phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều nhà vườn mất trắng, người dân kiệt quệ vì 3 năm liên tiếp thất thu, không còn vốn tái đầu tư. Nỗi lo "mất Tết" vì thế càng thường trực.

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Làm kinh tế giỏi, tận tâm với công tác Hội

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Lâm (66 tuổi)-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Nghĩa Hưng 2 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) luôn được hội viên và người dân tin tưởng, quý mến. Không chỉ tận tụy với công tác Hội, ông còn tiên phong phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

26 hộ dân xã Kim Sơn tham gia dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo

26 hộ dân xã Kim Sơn tham gia dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo

Kinh tế

(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo tại xã Kim Sơn. Dự án do hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân chủ trì, nhằm hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

