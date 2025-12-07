(GLO)- Trong khi giá cà phê giữ mức ổn định trong hôm nay (7-12) thì giá hồ tiêu ghi nhận sự tăng nhẹ 500 đồng/kg. Hiện giá hạt tiêu tại các vùng trồng trọng điểm đang giao dịch ở mức 147.500-149.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu có giá 147.500 đồng/kg; tại Đồng Nai có giá 148.000 đồng/kg. Còn tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, sau khi tăng, hồ tiêu cùng đạt mức 149.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.995 USD/tấn, giá tiêu trắng Muntok đạt 9.643 USD/tấn.

Tăng nhẹ 500 đồng, giá hồ tiêu lên mức 149.000 đồng/kg trong ngày 7-12. Ảnh: Internet

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.150 USD/tấn; giá tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay giao dịch ở 6.500 USD/tấn với loại 500 g/l và 6.700 USD/tấn loại 550 g/l; giá tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Tính đến cuối tháng 11/2025, giá tiêu trên thị trường xuất khẩu tiếp tục duy trì xu hướng tăng khi tổng kim ngạch đạt gần 1,52 tỷ USD. Dù sản lượng giảm 4,4% so với cùng kỳ 2024, giá trị xuất khẩu lại tăng 24,4% nhờ giá tiêu đen và tiêu trắng tăng mạnh.