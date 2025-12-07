Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Tăng nhẹ 500 đồng, giá hồ tiêu lên mức 149.000 đồng/kg

(GLO)- Trong khi giá cà phê giữ mức ổn định trong hôm nay (7-12) thì giá hồ tiêu ghi nhận sự tăng nhẹ 500 đồng/kg. Hiện giá hạt tiêu tại các vùng trồng trọng điểm đang giao dịch ở mức 147.500-149.000 đồng/kg.

Cụ thể, tại tỉnh Gia Lai và TP. Hồ Chí Minh, hồ tiêu có giá 147.500 đồng/kg; tại Đồng Nai có giá 148.000 đồng/kg. Còn tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, sau khi tăng, hồ tiêu cùng đạt mức 149.000 đồng/kg.

Trên thị trường thế giới, kết thúc phiên giao dịch gần nhất, IPC niêm yết giá tiêu đen Lampung của Indonesia đạt 6.995 USD/tấn, giá tiêu trắng Muntok đạt 9.643 USD/tấn.

Tăng nhẹ 500 đồng, giá hồ tiêu lên mức 149.000 đồng/kg trong ngày 7-12. Ảnh: Internet

Giá tiêu đen ASTA 570 của Brazil ở mức 6.150 USD/tấn; giá tiêu đen ASTA của Malaysia ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.000 USD/tấn.

Giá tiêu đen Việt Nam hôm nay giao dịch ở 6.500 USD/tấn với loại 500 g/l và 6.700 USD/tấn loại 550 g/l; giá tiêu trắng ở mức 9.250 USD/tấn.

Tính đến cuối tháng 11/2025, giá tiêu trên thị trường xuất khẩu tiếp tục duy trì xu hướng tăng khi tổng kim ngạch đạt gần 1,52 tỷ USD. Dù sản lượng giảm 4,4% so với cùng kỳ 2024, giá trị xuất khẩu lại tăng 24,4% nhờ giá tiêu đen và tiêu trắng tăng mạnh.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình nông hội

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai hiện duy trì hơn 160 mô hình nông hội với khoảng 4.900 hội viên. Thực tế cho thấy dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng những mô hình này góp phần quan trọng trong cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và thúc đẩy liên kết trong sản xuất nông nghiệp.

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Krong chuyển đổi cây trồng, kinh tế khởi sắc

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Phát huy tiềm năng về thổ nhưỡng và khí hậu, những năm qua, Hội Nông dân xã Krong tích cực vận động người dân chuyển đổi cơ cấu, đa dạng hóa cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp, nhằm nâng cao giá trị nông sản, tăng thu nhập và cải thiện đời sống.

Gia Lai hướng dẫn lịch trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026

Gia Lai hướng dẫn lịch trồng trọt vụ Đông Xuân 2025-2026

Kinh tế

(GLO)- Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh đã ban hành lịch thời vụ và cơ cấu giống cây trồng phục vụ sản xuất vụ Đông Xuân 2025-2026 trên địa bàn tỉnh, nhằm đảm bảo kế hoạch sản xuất phù hợp với điều kiện khí hậu, nguồn nước và diễn biến thời tiết trong thời gian tới.

Người trồng mai ở Gia Lai và nỗi lo "mất Tết".

Người trồng mai ở Gia Lai canh cánh nỗi lo "mất Tết"

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Liên tiếp những cơn bão rồi mưa lũ quét qua khiến cho vùng trồng mai ở phường An Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) chịu thiệt hại nghiêm trọng. Nhiều nhà vườn mất trắng, người dân kiệt quệ vì 3 năm liên tiếp thất thu, không còn vốn tái đầu tư. Nỗi lo "mất Tết" vì thế càng thường trực.

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Gương mẫu, làm kinh tế giỏi

Chi hội trưởng nông dân Nguyễn Văn Lâm: Làm kinh tế giỏi, tận tâm với công tác Hội

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Nhiều năm qua, ông Nguyễn Văn Lâm (66 tuổi)-Chi hội trưởng Chi hội Nông dân thôn Nghĩa Hưng 2 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) luôn được hội viên và người dân tin tưởng, quý mến. Không chỉ tận tụy với công tác Hội, ông còn tiên phong phát triển kinh tế, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

26 hộ dân xã Kim Sơn tham gia dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo

26 hộ dân xã Kim Sơn tham gia dự án liên kết chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo

Kinh tế

(GLO)- UBND tỉnh vừa ban hành quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết sản xuất chăn nuôi và tiêu thụ bò thịt vỗ béo tại xã Kim Sơn. Dự án do hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Thanh niên Hoài Ân chủ trì, nhằm hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm và góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

