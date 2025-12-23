Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng trong ngày 23-12

(GLO)- Ngày 23-12, giá cà phê tăng 1.200-1.500 đồng/kg, trong khi hồ tiêu cũng nhích nhẹ 500 đồng/kg so với hôm qua. Thị trường nông sản trong nước dần có sự khởi sắc trở lại.

Hiện giá cà phê đang dao động trong khoảng 90.000-91.500 đồng/kg tại các vùng trọng điểm. Trong đó, tại Gia Lai, cà phê tăng 1.200 đồng/kg, lên mức 91.200 đồng/kg.

Cùng mức tăng, cà phê tại tỉnh Đắk Lắk được thương lái thu mua với giá 91.500 đồng/kg. Đây cũng là địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước.

Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng cũng tăng mạnh 1.500 đồng/kg, lên 91.000 đồng/kg.

ho-tieu-tang-gia-nhe-500-dongkg-tai-nhieu-dia-phuong.jpg
Giá hồ tiêu nội địa ngày 23-12 dao động 147.500-149.500 đồng/kg. Ảnh: Internet

Trong khi đó, giá hồ tiêu nội địa hôm nay dao động 147.500-149.500 đồng/kg. Sau khi tăng nhẹ, giá hồ tiêu tại Gia Lai lên 147.500 đồng/kg; tại Lâm Đồng và Đắk Lắk cùng có giá 149.500 đồng/kg.

Còn tại Đồng Nai, hạt tiêu hiện có giá 147.500 đồng/kg; TP. Hồ Chí Minh đạt mức 148.000 đồng/kg.

Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu và Cây gia vị Việt Nam, trong 15 ngày đầu tháng 12-2025, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam có bước phục hồi rõ rệt so với tháng trước. Khối lượng xuất khẩu đạt 9.401 tấn, kim ngạch đạt 61,8 triệu USD (tăng 14% về lượng và tăng 17,5% về giá trị so với cùng thời gian của tháng 11-2025).

