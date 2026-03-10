Giá cà phê thế giới biến động trái chiều qua các kỳ giao hàng

(GLO)- Hôm nay (10-3), giá cà phê thế giới có sự biến động trái chiều qua các kỳ giao hàng. Trong khi đó, cà phê trong nước vẫn giữ mức giá ổn định so với hôm qua.

Cụ thể, giá Robusta trên sàn London (Anh) giảm nhẹ dưới 0,5%, trong khi giá Arabica trên sàn New York (Mỹ) tăng từ 0,45-1,23%. Ở kỳ hạn giao hàng tháng 5-2026, giá Robusta giảm 1 USD/tấn, còn 3.771 USD/tấn; trong khi giá Arabica tăng 80 USD/tấn, lên 6.550 USD/tấn.

Các kỳ hạn khác giá Arabica cũng giảm 4-10 USD/tấn, Robusta cũng tăng 1,25-1,8 US cent/pound.

Giá cà phê trong nước hôm nay ổn định ở mức 96.300-96.500 đồng/kg. Ảnh: M.T

Theo phân tích của chuyên trang cà phê Comunicaffe International, rủi ro hậu cần và các gián đoạn trên tuyến vận chuyển gần đây đã đẩy giá các hợp đồng cà phê tương lai tăng, bất chấp triển vọng nguồn cung được đánh giá là khá tích cực.

Nhu cầu toàn cầu vẫn cho thấy sự ổn định. Tại Mỹ, dù giá bán lẻ trung bình của cà phê rang xay đã tăng hơn 11% trong năm qua, song lượng tiêu thụ chỉ giảm 0,9% về khối lượng.

Bên cạnh đó, giá cà phê tiếp tục được hỗ trợ bởi nguy cơ gián đoạn nguồn cung, khi cuộc chiến tại Iran đã làm đình trệ hoạt động vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Việc tuyến đường thủy này bị đóng đã làm tăng cước vận tải biển toàn cầu, phí bảo hiểm và chi phí nhiên liệu, đồng thời làm tăng chi phí đối với các nhà nhập khẩu và rang xay cà phê.

Đối với thị trường trong nước, giá cà phê hôm nay đi ngang. Theo đó, tại Đắk Lắk và Gia Lai, cà phê cùng được thu mua với giá 96.500 đồng/kg; Lâm Đồng đạt 96.300 đồng/kg.