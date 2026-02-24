Ngày 24-2, giá cà phê giảm mạnh đến 4.100 đồng/kg

(GLO)- Sau chuỗi ngày chững giá trong dịp Tết Nguyên đán, hôm nay (24-2), giá cà phê trong nước giảm mạnh 3.200-4.100 đồng/kg, bắt đầu phản ánh đà suy yếu sâu của thị trường cà phê thế giới.

Cụ thể, Gia Lai là địa phương chịu áp lực mạnh nhất khi giá cà phê giảm tới 4.100 đồng/kg, xuống còn 93.600 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng giảm nhẹ hơn, khoảng 3.200 đồng/kg, về mức 93.200 đồng/kg.

Còn tại Đắk Lắk, cà phê đang được thương lái thu mua với giá 93.700 đồng/kg, sau khi giảm 4.000 đồng/kg so với hôm qua.

Ngày 24-2, giá cà phê trong nước giảm mạnh 3.200-4.100 đồng/kg. Ảnh: M.T

Đối với thị trường thế giới, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 3-2026 giảm 244 USD/tấn, xuống mức 3.615 USD/tấn; hợp đồng tháng 5-2026 cũng mất 209 USD/tấn, còn 3.591 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tháng 3-2026 giảm 11,8 US cent/pound, xuống 288,3 US cent/pound; hợp đồng tháng 5-2026 giảm 4,2%, còn 285,7 US cent/pound.

Diễn biến giá cà phê sụt giảm cũng phản ánh phần nào bức tranh chung của ngành cà phê, khi nhiều doanh nghiệp chế biến đang chịu sức ép lớn từ chi phí đầu vào và biến động giá nguyên liệu.