Ngày 24-2, giá cà phê giảm mạnh đến 4.100 đồng/kg

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo thoibaotaichinhvietnam.vn; NLĐO)

(GLO)- Sau chuỗi ngày chững giá trong dịp Tết Nguyên đán, hôm nay (24-2), giá cà phê trong nước giảm mạnh 3.200-4.100 đồng/kg, bắt đầu phản ánh đà suy yếu sâu của thị trường cà phê thế giới.

Cụ thể, Gia Lai là địa phương chịu áp lực mạnh nhất khi giá cà phê giảm tới 4.100 đồng/kg, xuống còn 93.600 đồng/kg. Trong khi đó, Lâm Đồng giảm nhẹ hơn, khoảng 3.200 đồng/kg, về mức 93.200 đồng/kg.

Còn tại Đắk Lắk, cà phê đang được thương lái thu mua với giá 93.700 đồng/kg, sau khi giảm 4.000 đồng/kg so với hôm qua.

ca-phe-robusta-boc-hoi-hon-200-usdtan-chi-trong-1-tuan.jpg
Ngày 24-2, giá cà phê trong nước giảm mạnh 3.200-4.100 đồng/kg. Ảnh: M.T

Đối với thị trường thế giới, trên sàn London, giá cà phê Robusta hợp đồng giao tháng 3-2026 giảm 244 USD/tấn, xuống mức 3.615 USD/tấn; hợp đồng tháng 5-2026 cũng mất 209 USD/tấn, còn 3.591 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tháng 3-2026 giảm 11,8 US cent/pound, xuống 288,3 US cent/pound; hợp đồng tháng 5-2026 giảm 4,2%, còn 285,7 US cent/pound.

Diễn biến giá cà phê sụt giảm cũng phản ánh phần nào bức tranh chung của ngành cà phê, khi nhiều doanh nghiệp chế biến đang chịu sức ép lớn từ chi phí đầu vào và biến động giá nguyên liệu.

Giá cà phê Robusta xuống đáy 6 tháng, Arabica thấp nhất trong 15 tháng qua

Giá cà phê thế giới giảm sâu

(GLO)- Ngày 21-2, giá cà phê nội địa tiếp tục bình ổn, trong khi giá cà phê thế giới giảm sâu. Theo đó, cà phê Robusta tụt xuống đáy 6 tháng, còn Arabica chạm mức thấp nhất 15 tháng qua.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai.

Cây mía đổi đời người dân Tây Gia Lai

Kinh tế

(GLO)- Với các làng đồng bào Bahnar, Jrai ở Tây Gia Lai, diện mạo khởi sắc hôm nay gắn liền với cây mía. Khi được quy hoạch thành vùng nguyên liệu tập trung, gắn liên kết sản xuất, cơ giới hóa và bao tiêu sản phẩm, cây mía từng bước góp phần nâng cao thu nhập, ổn định đời sống người dân.

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Hành trình vươn tầm của hạt gạo vùng thung lũng Cheo Reo

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Bao đời nay, cây lúa đã gắn bó mật thiết với đời sống của đồng bào các dân tộc ở vùng thung lũng Cheo Reo. Từ chỗ chỉ làm lúa rẫy theo hình thức tự cung tự cấp, giờ đây, bà con đã mở rộng diện tích sản xuất lúa nước lên hàng nghìn ha, xây dựng thương hiệu, đưa hạt gạo vươn xa trên thị trường.

Những tỷ phú Jrai

Những tỷ phú ở buôn làng

Nông-lâm-ngư nghiệp

(GLO)- Tuy sinh sống tại vùng còn nhiều khó khăn nhưng bằng phẩm chất chịu thương chịu khó, tinh thần ham học hỏi và ý chí vươn lên, nhiều người Jrai ở Gia Lai đã trở thành tỷ phú, là niềm tự hào của buôn làng.

Cán bộ, nhân viên Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Ia Grai kiểm tra rừng. Ảnh: L.N

Giữ rừng xuyên Tết: Khi mùa xuân ở lại giữa đại ngàn

Kinh tế

(GLO)- Trong khi nhiều gia đình quây quần chuẩn bị đón Tết Nguyên đán, thì giữa những cánh rừng bạt ngàn, lực lượng làm công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn âm thầm bám trạm, bám rừng. Với họ, Tết là thời điểm nhạy cảm nhất, càng phải căng mình giữ rừng, để mùa xuân được ở lại giữa đại ngàn.

Khi nông dân mang tư duy doanh nhân

Khi nông dân Gia Lai mang tư duy doanh nhân

Xuân Bính Ngọ 2026

(GLO)- Nhiều nông dân ở Gia Lai đang từng bước thay đổi cách làm, chủ động đầu tư công nghệ, liên kết sản xuất và xây dựng thương hiệu. Tư duy doanh nhân đã giúp họ gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, hướng đến phát triển bền vững.

Ngư dân Gia Lai phấn khởi trúng mùa cá ngừ đại dương trước Tết.

Ngư dân Gia Lai trúng mùa cá ngừ đại dương

Kinh tế

(GLO)- Những ngày cận Tết Nguyên đán, các cảng cá ở Gia Lai trở nên sôi động khi nhiều tàu câu cá ngừ đại dương liên tục cập bến với khoang cá đầy ắp. Sản lượng cao, giá bán ổn định giúp ngư dân có một cái Tết vui vẻ, phấn khởi.

Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi.

Gia Lai: Giá heo hơi tăng cao, người chăn nuôi phấn khởi

Kinh tế

(GLO)- Hơn một tháng nay, giá heo hơi trên thị trường Gia Lai liên tục tăng. Hiện tại, giá đang dao động ở mức 74.000 - 77.000 đồng/kg, giúp người chăn nuôi phấn khởi tập trung chăm sóc đàn heo, sẵn sàng xuất chuồng cung cấp cho người tiêu dùng trước, trong và sau Tết Bính Ngọ.

