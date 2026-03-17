Giá heo hơi phục hồi trở lại, cao nhất 66.000 đồng/kg

(GLO)- Thị trường heo hơi ngày 17-3 ghi nhận sự phục hồi trở lại sau Tết Nguyên đán. Sau khi tăng 1.000-2.000 đồng/kg, giá heo hơi trên cả nước được thu mua ở mức 61.000-66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi tại miền Bắc dao động từ 62.000-64.000 đồng/kg. Trong đó, tại Lạng Sơn và Quảng Ninh, giá heo hơi cùng tăng 2.000 đồng/kg, lên mức 63.000 đồng/kg.

Các địa phương có giá heo hơi tăng 1.000 đồng/kg gồm: Bắc Ninh, Hà Nội và Hưng Yên (cùng đạt 64.000 đồng/kg); Ninh Bình, Phú Thọ và Sơn La (lên 63.000 đồng/kg); Thái Nguyên, Lào Cai và Lai Châu (giao dịch ở 62.000 đồng/kg).

Còn tại Cao Bằng, Hải Phòng và Điện Biên, giá heo hơi hôm nay ổn định ở mức 63.000 đồng/kg. Tương tự, Tuyên Quang duy trì giá thu mua heo hơi là 62.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi dao động từ 61.000-65.000 đồng/kg, chỉ tăng 1.000 đồng/kg ở Thanh Hóa (hiện đạt mức 63.000 đồng/kg).

Lâm Đồng là địa phương duy trì mức giá thu mua heo hơi cao nhất khu vực, trong khi thấp nhất là tại Hà Tĩnh. Riêng Gia Lai, heo hơi đang giao dịch ở ngưỡng 62.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không biến động, ổn định từ 64.000-66.000 đồng/kg.

TP. Hồ Chí Minh vẫn duy trì mức giá heo hơi ở mức 66.000 đồng/kg, tiếp tục là địa phương có mức giá cao nhất khu vực cũng như cả nước. Thấp nhất khu vực là giá heo tại Đồng Tháp và Vĩnh Long, với 64.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tình hình chăn nuôi heo đang dần phục hồi sau ảnh hưởng của dịch bệnh và tiêu dùng dịp Tết Bính Ngọ 2026. Tính đến cuối tháng 2-2026, tổng đàn heo cả nước tăng 1,58% so với cùng kỳ năm 2025.

Tại một số địa phương, đàn heo tăng khá nhờ phát triển mạnh mô hình chăn nuôi trang trại, kiểm soát tốt dịch bệnh như: Gia Lai tăng 9,4%, Lâm Đồng tăng 7,5%, Lào Cai tăng 6,8%, TP. Hồ Chí Minh tăng 3,8%, Đắk Lắk tăng 2,8%, Đồng Nai tăng 2,4%.