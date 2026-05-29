Kết nối cung cầu đưa nông sản vào chuỗi cung ứng hiện đại

VŨ THẢO
(GLO)- Nhằm đáp ứng yêu cầu của thị trường, Gia Lai đang đẩy mạnh chuẩn hóa vùng trồng, phát triển nông nghiệp theo hướng xanh, an toàn. Đồng thời, tỉnh tăng cường xúc tiến thương mại nhằm đưa nông sản tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng hiện đại và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Ngày 22-5, tại phường Pleiku, Sở Công Thương tổ chức Hội nghị kết nối cung cầu nông sản Gia Lai năm 2026 với sự tham gia của các hệ thống siêu thị, DN phân phối lớn như Công ty CP Thương mại Bách hóa Xanh, Tập đoàn Central Retail, Công ty TNHH một thành viên Proton, Công ty CP Vinanutrifood Bình Định, cùng khoảng 400 nông hộ, HTX, DN sản xuất kinh doanh nông sản trong tỉnh.

Kỳ vọng từ kết nối B2B

Hội nghị thu hút tham gia của nhiều DN lớn và ghi nhận những kết quả tích cực với các thỏa thuận, ký kết hợp tác, mở ra cơ hội để DN tiếp cận với các hệ thống phân phối lớn.

Tập đoàn Central Retail ký kết hợp tác kinh doanh với 5 doanh nghiệp, hợp tác xã tại Hội nghị kết nối cung cầu nông sản Gia Lai năm 2026. Ảnh: Vũ Thảo

Lần đầu tham gia kết nối B2B (hình thức trực tiếp DN với DN), HTX Dịch vụ Nông ngư nghiệp Mỹ An (xã Phù Mỹ Đông) mang đến các sản phẩm tinh dầu, cao xoa thảo dược từ vùng nguyên liệu tự trồng và liên kết với nông hộ địa phương. Bà Nguyễn Thụy Thúy Vy - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị HTX, kỳ vọng hội nghị sẽ mở ra cơ hội mở rộng thị trường tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm thảo dược địa phương và xây dựng chuỗi liên kết bền vững.

Trong khi đó, bà Hồ Thị Hoài Thu - Giám đốc điều hành Công ty CP Chế biến Xuất nhập khẩu Green Tropical (xã Chư Sê), cho rằng kết nối B2B tạo cơ hội để các sản phẩm chế biến sâu và trái cây tươi của Gia Lai hiện diện nhiều hơn tại các hệ thống bán lẻ hiện đại như GO!, Bách hóa Xanh.

“Đặc biệt, với nhóm hàng trái cây tươi, việc kết nối với các chợ đầu mối thuộc Công ty TNHH một thành viên Proton sẽ giúp sản phẩm lưu thông nhanh hơn, mở rộng độ phủ thị trường và gia tăng giá trị nông sản địa phương” - bà Thu nói.

Phó Giám đốc Sở Công Thương Nguyễn Đình Kha nhận định, đa số DN, HTX tham gia kết nối đã chủ động chuẩn hóa chất lượng sản phẩm để đáp ứng tiêu chí của đối tác. Các đơn vị không chỉ tìm kiếm đầu ra mà còn mong muốn tiếp cận các tiêu chuẩn mới về chất lượng, truy xuất nguồn gốc, xây dựng chuỗi liên kết bền vững.

Kết nối B2B sẽ giúp người bán và người mua tìm được “điểm chạm”, từ đó hình thành các chuỗi tiêu thụ nông sản bền vững trong hệ thống phân phối hiện đại, tạo nền tảng để nhà sản xuất củng cố năng lực và hướng đến xuất khẩu.

Chuẩn hóa sản xuất để vào chuỗi phân phối hiện đại

Gia Lai đã hình thành nhiều vùng sản xuất tập trung quy mô lớn với các sản phẩm chủ lực như cà phê, hồ tiêu, mắc ca, trái cây, dược liệu, mật ong, sản phẩm chế biến… Tuy nhiên, để tham gia sâu vào hệ thống phân phối hiện đại, DN và HTX còn nhiều bài toán phải giải quyết.

Sản phẩm sầu riêng sấy của Công ty Cổ phần Chế biến Xuất nhập khẩu Green Tropical (xã Chư Sê) tham gia trưng bày tại hội nghị. Ảnh: Vũ Thảo

Nhiều DN, HTX và hộ sản xuất nhỏ lẻ chưa áp dụng đồng bộ quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn nên chất lượng giữa các lô hàng chưa ổn định. Hạn chế về năng lực đàm phán, khả năng đáp ứng đơn hàng lớn và thiếu chiến lược marketing bài bản cũng khiến nhiều DN khó cạnh tranh với các nhà cung cấp đã có uy tín trên thị trường.

Bà Nguyễn Thị Bích Vân - Giám đốc truyền thông của Central Retail Việt Nam, đánh giá Gia Lai có nhiều tiềm năng không chỉ ở nông sản mà còn ở các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng vùng biển có khả năng đưa vào hệ thống siêu thị GO! trên toàn quốc.

Nhiều chủ thể sản xuất đã có sự chuẩn bị khá bài bản về bao bì, tem nhãn và quy chuẩn sản phẩm. Tuy nhiên, vẫn cần tiếp tục chuẩn hóa mẫu mã, bao bì, đồng thời bảo đảm năng lực cung ứng ổn định để đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối. “Thông qua hội nghị, chúng tôi kỳ vọng sẽ tìm kiếm thêm nhiều nhà cung ứng tiềm năng để đồng hành cùng hệ thống phân phối trải dài khắp Việt Nam” - bà Vân nói.

Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Diễm Hằng - Phó Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Nông nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Vinanutrifood Bình Định, đánh giá chương trình kết nối mang tính “thực chiến” khi các chủ thể sản xuất được gặp trực tiếp DN phân phối ngay từ đầu để xây dựng kế hoạch cung ứng dài hạn, hướng tới hình thành những vùng nguyên liệu đạt chuẩn, có khả năng truy xuất nguồn gốc, phục vụ xuất khẩu nông sản tươi và chế biến sâu trong tương lai.

Tại hội nghị, nhiều biên bản ghi nhớ hợp tác kinh doanh được ký kết giữa DN, HTX, hộ kinh doanh trong tỉnh với các đơn vị phân phối. Trong đó, Công ty CP Vinanutrifood Bình Định ký kết với 6 DN, HTX, hộ kinh doanh; Công ty TNHH một thành viên Proton ký kết với 7 DN, HTX, hộ kinh doanh; Tập đoàn Central Retail ký kết với 5 DN, HTX; Công ty CP Thương mại Bách hóa Xanh ký kết với 5 DN, HTX, hộ kinh doanh.

Canh tác thông minh, thu lợi tiền tỷ

(GLO)- Giữa cái nắng gay gắt của mùa khô Tây Nguyên, vườn cà phê rộng 20 ha của gia đình ông Nguyễn Ngọc Nghĩa ở thôn 1 (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn phủ một màu xanh mướt. Những hàng cây thẳng tắp được chăm sóc kỹ lưỡng nhờ hệ thống tưới tự động vận hành liên tục, đưa nguồn nước đến tận gốc.

Bấp bênh giá nông sản

(GLO)- Vụ Đông Xuân 2025-2026, thời tiết thuận lợi giúp nhiều loại cây trồng trên địa bàn tỉnh Gia Lai đạt năng suất cao. Tuy nhiên, bên cạnh các loại nông sản được giá thì vẫn còn nhiều loại rớt giá mạnh khiến người trồng khó khăn, chật vật.

Thời tiết thất thường, người trồng sầu riêng lo lắng

(GLO)- Những cơn mưa trái mùa liên tiếp đúng thời điểm sầu riêng ra hoa, cùng hiện tượng sương muối vào sáng sớm khiến nhiều nhà vườn đứng ngồi không yên. Mới vừa bị ảnh hưởng trong giai đoạn xổ nhụy, nay nhà vườn lại tiếp tục đối mặt nguy cơ rụng trái non, kéo theo nỗi lo giảm năng suất cả vụ.

Thu hút đầu tư vào chăn nuôi gắn với bảo vệ môi trường

(GLO)- Những năm gần đây, Gia Lai trở thành điểm đến của nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn, chủ yếu tập trung ở khu vực phía Tây. Kết quả này góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp nhưng cũng đặt ra yêu cầu cao hơn về quản lý môi trường và phát triển bền vững.

Đồng hành cùng nông dân phát triển bền vững

(GLO)- Trong bối cảnh triển khai Nghị quyết số 46-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới và các kế hoạch của Tỉnh ủy, Hội Nông dân tỉnh đang đứng trước yêu cầu đổi mới mạnh mẽ, toàn diện.

Nâng tầm sầu riêng Gia Lai

(GLO)- Tháng 4-2026, UBND tỉnh có Văn bản số 3861/UBND-KGVX, cho phép sử dụng tên địa danh “Gia Lai” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Sầu riêng Gia Lai”. Đến nay, hồ sơ đã được Sở Khoa học và Công nghệ nộp lên Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ).

Hợp tác xã thay đổi tư duy sản xuất cho nông dân

(GLO)- Khi thị trường ngày càng đòi hỏi cao về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, các HTX nông nghiệp đang trở thành điểm tựa giúp nông dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm. Từ sản xuất nhỏ lẻ, tự phát, nhiều hộ đã chuyển sang liên kết theo chuỗi, sản xuất bài bản để nâng cao giá trị nông sản.

