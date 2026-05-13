Khuyến nông thúc đẩy sản xuất hiệu quả

NGUYỄN DIỆP
(GLO)- Thông qua nhiều mô hình trình diễn trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Gia Lai đang từng bước đưa tiến bộ kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, góp phần nâng cao hiệu quả kinh tế và thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bền vững.

Nhiều mô hình mang lại hiệu quả

Gia Lai có nhiều tiềm năng phát triển nông - lâm nghiệp nhờ điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng phù hợp với nhiều loại cây trồng ngắn và dài ngày. Khu vực phía Đông của tỉnh thuận lợi phát triển lúa, cây họ đậu, rau màu, dược liệu dưới tán rừng và nuôi trồng thủy sản; trong khi phía Tây phù hợp với các loại cây công nghiệp dài ngày có giá trị kinh tế cao như cà phê, hồ tiêu, cao su, sầu riêng, cây ăn quả cùng chăn nuôi gia súc.

Xác định chuyển giao tiến bộ kỹ thuật là giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất trên cùng diện tích đất, những năm gần đây, từ nguồn vốn hỗ trợ của tỉnh, nguồn khuyến nông quốc gia và nguồn vốn xã hội hóa, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã xây dựng nhiều mô hình trình diễn phù hợp với từng vùng sản xuất để người dân tiếp cận, áp dụng và nhân rộng.

Trong năm 2025, Trung tâm triển khai 17 mô hình trình diễn gồm 12 mô hình trồng trọt, 3 mô hình chăn nuôi và 2 mô hình thủy sản. Nhiều mô hình bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt như thâm canh ớt theo tiêu chuẩn VietGAP; sản xuất lúa theo hướng hữu cơ; trồng bí đỏ; thâm canh lúa lai tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; trồng đậu xanh trên đất chuyển đổi; trồng cỏ thâm canh; sản xuất bắp sinh khối trên chân đất kém hiệu quả.

Mô hình sản xuất cà phê hữu cơ từ năm 2023-2025 do Trung tâm Khuyến nông quốc gia hỗ trợ, Trung tâm Khuyến nông tỉnh thực hiện đang được nhân rộng. ﻿ Ảnh: N.D

Đối với cây công nghiệp dài ngày, ngành khuyến nông tập trung triển khai các mô hình trồng thâm canh cây dừa; ứng dụng cơ giới hóa trong gieo sạ lúa; trồng cây dược liệu; sản xuất cà phê hữu cơ giai đoạn 2023-2025; sản xuất cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại Gia Lai. Trong lĩnh vực chăn nuôi và thủy sản có các mô hình vỗ béo bò, nuôi chim trĩ, nuôi vịt biển; nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh ứng dụng công nghệ Semi BioFloc và nuôi cá thương phẩm trong lồng bè.

Ông Lê Văn Sức (thôn 3, xã Ia Phí) cho biết, năm 2023 ông tham gia mô hình canh tác cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu do Công ty phân bón Bình Điền, Viện Khoa học Kỹ thuật Nông lâm nghiệp Tây Nguyên, Trung tâm Khuyến nông quốc gia và Trung tâm Khuyến nông tỉnh hỗ trợ triển khai.

Trên diện tích 1,5 ha cà phê trồng xen sầu riêng, ông được hướng dẫn kỹ thuật tưới nước, bón phân đúng thời điểm và sản xuất theo hướng hữu cơ, giúp giảm chi phí chăm sóc, hạn chế sâu bệnh và nâng cao hiệu quả kinh tế.

Ông Lê Văn Sức chăm sóc sầu riêng trồng xen trong mô hình sản xuất cà phê thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh: N.D

Ông Sức chia sẻ: “Từ khi tham gia mô hình, vườn cà phê phát triển ổn định, giảm sâu bệnh và thu nhập cũng cải thiện hơn. Hiện nhiều người dân đã đến tham quan, tìm hiểu để nhân rộng”.

Không chỉ các mô hình từ nguồn vốn Nhà nước, những năm gần đây nhiều doanh nghiệp cũng phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh và chính quyền địa phương xây dựng các mô hình trình diễn giống lúa mới có năng suất, chất lượng cao nhằm thay thế các giống lúa cũ đã thoái hóa.

Trong đó, Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung - Tây Nguyên (thuộc Tập đoàn ThaiBinh Seed) là đơn vị tiên phong triển khai các mô hình trình diễn giống lúa mới tại nhiều địa phương trong tỉnh để người dân tiếp cận và đưa vào sản xuất.

Anh Buân (thôn Dôr 2, xã Đak Đoa) cho biết, vụ Đông xuân 2025-2026, anh được Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung - Tây Nguyên và Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công Mang Yang hỗ trợ sản xuất giống lúa chất lượng cao TBR16 trên diện tích 0,5 sào. Từ khâu ủ giống, gieo sạ đến chăm sóc đều được hướng dẫn kỹ thuật cụ thể.

Công ty TNHH ThaiBinh Seed miền Trung - Tây Nguyên triển khai mô hình giống lúa nước chất lượng cao TBR16 tại xã Đak Đoa vụ Đông Xuân 2025-2026. Ảnh: N.D

Anh Buân chia sẻ: “Giống lúa TBR16 sinh trưởng khá tốt, ít sâu bệnh gây hại, năng suất thực tế ước đạt khoảng 70 tạ lúa tươi/ha, cao hơn các giống lúa truyền thống bà con sử dụng lâu nay. Vì vậy, vụ tới gia đình tôi sẽ tiếp tục nhân rộng giống lúa này”.

Kỳ vọng giai đoạn mới

Sau hợp nhất, ngành nông nghiệp Gia Lai có thêm dư địa phát triển nên công tác chuyển giao tiến bộ kỹ thuật càng được chú trọng. Hoạt động khuyến nông tiếp tục được đẩy mạnh tại nhiều xã, phường; đồng thời huy động thêm nguồn lực xã hội hóa từ doanh nghiệp để hỗ trợ xây dựng các mô hình trình diễn phục vụ sản xuất đại trà.

Theo ông Huỳnh Việt Hùng - Giám đốc Trung tâm Khuyến nông tỉnh, việc chuyển giao tiến bộ kỹ thuật đã góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả sản xuất cho nông dân. Đây cũng là giải pháp quan trọng trong quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Đặc biệt, Trung tâm đã chủ động tổ chức nhiều lớp tập huấn, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp xuất khẩu cà phê và nông sản chủ lực của tỉnh nắm rõ Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu (EUDR), góp phần đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu.

Lãnh đạo Trung tâm Khuyến nông tỉnh cùng các học viên tham gia khóa tập huấn về Quy định chống mất rừng của Liên minh châu Âu khảo sát thực tế sản xuất cà phê tại xã Bờ Ngoong. Ảnh: N.D

Về định hướng thời gian tới, tỉnh Gia Lai sẽ tiếp tục chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ và chuyển đổi số nhằm hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung.

Đáng chú ý, UBND tỉnh vừa ban hành Danh mục chương trình khuyến nông giai đoạn 2026-2030 với 8 loại mô hình trồng trọt, 1 loại mô hình lâm nghiệp, 5 loại mô hình chăn nuôi và 8 loại mô hình nuôi trồng thủy sản. Bên cạnh đó, ngành chức năng sẽ phối hợp với các cơ quan truyền thông tăng cường tuyên truyền, tổ chức đào tạo, tập huấn giúp người dân tiếp cận và áp dụng hiệu quả các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

Mô hình nuôi cá lồng trong lòng hồ thủy điện của HTX Nông nghiệp và Dịch vụ Đak Rong
﻿( xã Kon Gang). Ảnh: N.D

Ông Huỳnh Việt Hùng cho biết thêm: “Danh mục khuyến nông giai đoạn 2026-2030 sẽ tạo điều kiện để ngành khuyến nông xây dựng thêm các mô hình trình diễn trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, cơ giới hóa và lâm nghiệp; đồng thời ưu tiên các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ giữa hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân nhằm nâng cao khả năng nhân rộng trong thực tế”.

Có thể thấy, cùng với sự phát triển của ngành nông nghiệp tỉnh, hoạt động khuyến nông tại Gia Lai đang từng bước đổi mới, trở thành động lực thúc đẩy nông nghiệp địa phương phát triển xanh, hiệu quả và bền vững trong những năm tới.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai lắng nghe, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

(GLO)- Sáng 11-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe các doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh báo cáo khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thời gian qua.

Giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ: Người dân đồng thuận, dự án tăng tốc

(GLO)- Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm giữa chính quyền xã Phù Mỹ Đông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cộng với sự đồng thuận của người dân, 239,43/436,83 ha đất của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phù Mỹ đã được giải phóng mặt bằng.

Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak và Tập đoàn HAGL ký kết hợp tác trồng 5.000 ha cà phê

(GLO)- Chiều 10-5, tại trụ sở Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (phường Pleiku) đã diễn ra lễ ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư trồng 5.000 ha cà phê và hỗ trợ phát triển cộng đồng giữa Ủy ban chính quyền tỉnh Champasak (nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào) và Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL).

Tổ hội nghề nghiệp: "Bệ phóng" kinh tế ở cơ sở

(GLO)- Từ những tổ hội nghề nghiệp hình thành ở cơ sở, kinh tế địa phương đang chuyển mình theo hướng liên kết, hiệu quả và bền vững. Không chỉ hỗ trợ sản xuất, các mô hình này còn mở rộng thị trường, ứng dụng số, trở thành “bệ phóng” giúp người dân khởi nghiệp và nâng cao thu nhập.

Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

(GLO)-Ngày 5-5 vừa qua, Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai chính thức khai trương hoạt động Phòng giao dịch Ia Lâu tại thôn Hòa Bình, xã Ia Lâu. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Agribank trong việc mở rộng mạng lưới để phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Nâng tầm giá trị hồ tiêu Gia Lai

(GLO)- Trước yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường, nhiều hợp tác xã (HTX) tại Tây Gia Lai đã chủ động chuyển sang sản xuất hồ tiêu hữu cơ, liên kết với doanh nghiệp xuất khẩu, mở ra hướng đi bền vững và nâng cao giá trị hạt tiêu.

