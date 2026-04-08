Thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nông nghiệp

(GLO)- Chiều 7-4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đã có buổi làm việc với Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung Bộ (ASISOV) và đi thăm, đánh giá một số mô hình nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh do ASISOV triển khai thời gian qua.

Cùng đi có lãnh đạo các sở: Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Khoa học và Công nghệ và lãnh đạo chính quyền một số địa phương liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: N.N

Các đại biểu đã tham quan nhiều giống mới do ASISOV nghiên cứu và chuyển giao gồm: lúa, sắn, lạc, đậu tương, đậu xanh, vừng, rau các loại (dưa leo, dưa lưới, khổ qua, bí đỏ, dưa hấu, hành, tỏi), dừa, điều, xoài tại hai cơ sở của Viện ở phường Quy Nhơn Bắc và phường An Nhơn Đông

Các đại biểu đi tham quan giống lúa mới của Viện. Ảnh: N.N

Theo TS Hồ Huy Cường, Viện trưởng AISOV, thời gian qua, đơn vị đã công bố hơn 120 bài báo khoa học; công nhận lưu hành 25 giống cây trồng; bảo hộ 16 giống và xây dựng 25 quy trình kỹ thuật canh tác.

Nhiều giống cây trồng mới do Viện chọn tạo đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn như các giống lúa năng suất cao, chống chịu sâu bệnh; giống lạc, vừng, đậu xanh thích ứng điều kiện khô hạn; các giống rau lai F1 chất lượng cao. Bên cạnh đó, các quy trình tưới nước tiết kiệm, thâm canh tổng hợp cũng góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất.

Viện đã triển khai hơn 30 dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi và 5 dự án khuyến nông Trung ương tại nhiều địa phương. Tổng kinh phí hoạt động khoa học công nghệ đạt khoảng 20 - 25 tỷ đồng/năm.

Nhiều giống mới của AISOV đã được ứng dụng vào thực tiễn và cho kết quả như mong đợi. Ảnh: N.N

Thời gian tới, Viện định hướng tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu đất nông nghiệp, phát triển giống cây trồng chủ lực, mở rộng ứng dụng công nghệ cao và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp bền vững cho khu vực.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp nhấn mạnh, mặc dù diện tích sản xuất nông nghiệp của tỉnh lớn, cây trồng đa dạng, nhưng giá trị trên một đơn vị diện tích vẫn còn những hạn chế nhất định. Một số loại cây trồng có giá trị cao nhưng sản xuất còn manh mún, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều. Điều này cho thấy cách tổ chức sản xuất và đưa sản phẩm ra thị trường vẫn chưa thực sự bài bản.

Lãnh đạo ASISOV nhận quà của UBND tỉnh và gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm, tạo điều kiện của tỉnh. Ảnh: N.N

Trong bối cảnh đó, vai trò của các viện nghiên cứu là hết sức quan trọng, từ cung cấp nguồn giống, nguồn gen, đến quy trình kỹ thuật chăm sóc, thu hoạch, bảo quản. Đây là nền tảng để hình thành chuỗi giá trị bền vững. Vì vậy, việc trên địa bàn tỉnh có một đơn vị nghiên cứu mạnh là điều rất đáng mừng.

Tỉnh cũng đang triển khai nhiều đề án, dự án phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng khoa học, xác định rõ quy mô diện tích, cơ cấu cây trồng và giá trị mang lại. Đồng thời, các chương trình khuyến nông cũng đã được cân đối nguồn lực để triển khai.

“Do đó, chúng tôi mong muốn ASISOV, đặc biệt là đội ngũ nghiên cứu, sẽ tiếp tục đồng hành, tham gia sâu hơn vào quá trình phát triển nông nghiệp của tỉnh, góp phần nâng cao đời sống cho người dân”-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp đề nghị.