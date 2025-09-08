Sản xuất nông nghiệp gắn với thị trường: Hiệu quả "kép"

(GLO)- Cùng với đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nhiều nông dân ở Gia Lai còn chủ động sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ. Từ đó, từng bước nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, mang lại thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại địa phương.

Định hình sản xuất theo thị trường

Kế thừa mô hình trang trại nuôi gà thả đồi của gia đình, anh Nguyễn Giang Trí (xã Ân Tường, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng thành công thương hiệu “Gà xanh Giang Nguyên”.

Thay vì nuôi gà thương phẩm, chạy theo số lượng như trước, anh Trí tập trung nâng cao chất lượng gà và đầu tư máy móc, thiết bị phục vụ cho chế biến sâu.

Gà được anh Trí nuôi thả đồi và cho ăn thức ăn tự nhiên như bã bia, sâu canxi, thảo dược.

﻿Ảnh: Quang Tấn

Với diện tích rộng khoảng 10 ha, trang trại gà của anh Trí hiện đang nuôi thả nuôi gối đầu khoảng 30-40 ngàn con gà các loại để phục vụ cho nhu cầu chế biến của cơ sở.

Điều đặc biệt ở "Gà xanh Giang Nguyên" là gà được nuôi theo hình thức thuận tự nhiên, trên các đồi thoáng đãng. Khẩu phần ăn chủ yếu là bã bia, rau xanh, sâu canxi, thảo dược và tuyệt đối không sử dụng chất tăng trọng. Nhờ vậy, các sản phẩm từ thịt gà của Giang Nguyên luôn cho chất lượng cao, có vị thơm đặc trưng, được người tiêu dùng ưa chuộng.

“Trước đây, trại của tôi chủ yếu nuôi gà thả đồi thương phẩm nhưng thị trường khá bấp bênh, lợi nhuận không nhiều. Chính vì vậy, sau thời gian nghiên cứu nhu cầu thị trường, tôi quyết định đầu tư máy móc, thiết bị để chế biến, đưa ra các sản phẩm chất lượng hơn từ gà. Chúng tôi đang có sản phẩm gà xanh sấy dẻo và gà mía xanh đã được chứng nhận OCOP 3 sao, được thị trường trong và ngoài tỉnh đón nhận rất tích cực”-anh Trí chia sẻ.

"Gà xanh Giang Nguyên" đang từng bước tạo chỗ đứng trên thị trường. Ảnh: Quang Tấn

Bên cạnh xây dựng thành công 2 sản phẩm được chứng nhận OCOP 3 sao, anh Trí ấp ủ một chuỗi sản phẩm mới, chế biến sâu theo mô hình tuần hoàn khép kín như: Pate gan gà, lạp xưởng gà, nước dùng cô đặc từ xương gà…

Việc phát triển chuỗi sản phẩm từ gà không chỉ giúp tăng thu nhập, mà còn nâng cao năng lực cạnh tranh cho thương hiệu "Gà xanh Giang Nguyên". Từ giải quyết việc làm cho gia đình, hiện nay, cơ sở của anh Trí đã tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động tại địa phương.

Tương tự, vườn bưởi da xanh hơn 100 cây của ông Hàn Văn Thanh (thôn Tân Thịnh, xã Ân Tường) đang canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP cũng đang từng bước tạo niềm tin và chỗ đứng trong lòng người tiêu dùng gần xa.

Ông Thanh cho hay: “Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng, toàn bộ diện tích bưởi của gia đình được tôi canh tác theo tiêu chuẩn VietGAP, hạn chế sử dụng phân bón và thuốc hóa học, chỉ ưu tiên sử dụng phân chuồng, hữu cơ, thuốc trừ sâu sinh học. Trái cũng được bao bọc kỹ để tránh bị côn trùng đốt làm hư hỏng".

Nhờ đó, vườn bưởi của gia đình ông Thanh luôn cho năng suất cao, chất lượng tốt, thịt bưởi thơm ngọt, căng mọng nước… và luôn được các thương lái tìm đến tận vườn đặt mua. Bình quân mỗi năm, gia đình thu lãi hơn 100 triệu đồng từ vườn bưởi.

Ông Hàn Văn Thanh (thôn Tân Thịnh, Ân Tường) bên vườn bưởi cho thu nhập hơn 100 triệu mỗi năm của gia đình. Ảnh: Quang Tấn

Tại thôn Vạn Long (xã An Hòa), vợ chồng anh Trần Quốc Thắng thành công từ mô hình trồng dâu nuôi tằm. Sau khi học hỏi kinh nghiệm từ một số mô hình trong xã, vợ chồng anh đã chuyển 1 ha đất trồng bắp ven sông An Lão sang trồng dâu nuôi tằm.

Nhờ đất phù sa màu mỡ, cùng với việc đưa giống dâu chất lượng vào trồng, kết hợp áp dụng công nghệ tưới nước tiết kiệm nên lượng dâu luôn đáp ứng cho anh Thắng nuôi mỗi tháng từ 2-3 hộp tằm. Với giá bán 170 ngàn đồng/kg kén như hiện nay, bình quân mỗi tháng, gia đình anh thu 15-20 triệu đồng.

Anh Thắng phấn khởi nói: “Từ khi chuyển sang trồng dâu nuôi tằm, đời sống kinh tế của gia đình đã ổn định hơn. Mô hình này không đòi hỏi kỹ thuật cao, nhân công lớn và cũng không cần nhiều vốn nhưng lại xoay vòng rất nhanh, hiệu quả cao hơn trồng bắp, đậu... Bình quân khoảng 15 ngày thả nuôi là có kén thu. Sắp tới, nếu có điều kiện, tôi sẽ mở rộng quy mô để nâng cao kinh tế gia đình”.

Mở hướng cho nông nghiệp bền vững

Từ khi chuyển sang trồng dâu nuôi tằm, đời sống kinh tế gia đình anh Trần Quốc Thắng (thôn Vạn Long, xã An Hòa) ngày càng ổn định. Ảnh: Quang Tấn

Theo ông Châu Văn Hiếu-Bí thư Đảng ủy xã An Hòa, hiện nay, tổng diện tích trồng dâu nuôi tằm trên địa bàn xã khoảng 30 ha. Qua khảo sát thực tế tại các hộ dân, xã xác định đây là mô hình mang lại hiệu quả cao hơn so với các cây trồng khác trên địa bàn. Vì vậy, thời gian tới, xã sẽ tập trung tái cơ cấu ngành nông nghiệp; trong đó, quy hoạch lại vùng diện tích trồng dâu cũng như tích cực vận động bà con khôi phục nghề nuôi tằm.

"Xã cũng sẽ tập trung hỗ trợ người dân áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất cũng như kêu gọi, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tham gia xây dựng chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm kén tằm ổn định cho bà con”-ông Hiếu khẳng định.

Cũng theo Bí thư Đảng ủy xã An Hòa, với đất đai màu mỡ nhờ được phù sa từ sông An Lão bồi đắp, An Hòa không chỉ phù hợp để phát triển nghề trồng dâu nuôi tằm mà còn thích hợp để phát triển các loại cây ăn quả có múi, lúa nước, trồng rừng cũng như chăn nuôi gà, heo tập trung theo quy mô lớn.

Đồng thời, nếu làm tốt công tác thu hút đầu tư, gắn nhà máy chế biến với các vùng nguyên liệu tập trung và áp dụng công nghệ cao vào sản xuất thì hứa hẹn sẽ tạo đột phá trong phát triển kinh tế của địa phương. Qua đó, giúp người dân nâng cao thu nhập, giảm nghèo bền vững, từng bước thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển bền vững trong nhiệm kỳ 2025-2030.

Ân Tường có đất đai và khí hậu thuận lợi để phát triển cây lúa nước, cây ăn quả có múi, trồng rừng gỗ lớn. Ảnh: Thanh Sáng

Còn ông Nguyễn Văn Tuấn-Phó Chủ tịch UBND xã Ân Tường, cho hay: Xã có nhiều tiềm năng về đất đai, khí hậu để phát triển ngành nông nghiệp với các loại cây trồng chủ lực như lúa nước, cây ăn quả có múi, rừng trồng, chăn nuôi gà, heo… Những năm qua, nông dân trên địa bàn từng bước áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác, sản xuất theo các tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

“Các mô như "Gà xanh Giang Nguyên", nuôi heo đen, trồng lúa VietGAP hay trồng rừng theo tiêu chuẩn FSC… đang cho thấy hiệu quả kinh tế cao và có nhiều triển vọng. Xã sẽ định hướng nhân rộng và tuyên truyền vận động người dân mở rộng các mô hình cũng như xây dựng chuỗi liên kết gắn với thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước"-ông Tuấn cho hay.

Đặc biệt, xã Ân Tường cũng tập trung kêu gọi các doanh nghiệp có tiềm lực vào đầu tư xây dựng các vùng nguyên liệu quy mô lớn gắn với nhà máy chế biến, thị trường xuất khẩu nhằm tạo đầu ra ổn định cho nông-lâm sản của địa phương.

Cùng với đó, xã sẽ đề ra những chính sách về đầu tư ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất; hỗ trợ các hợp tác xã, hộ kinh doanh trên địa bàn xây dựng sản phẩm OCOP đặc trưng để nâng tầm sản phẩm, mở rộng thị trường, hướng đến phát triển ngành nông nghiệp theo hướng bền vững.

Những mô hình ở An Hòa và Ân Tường cho thấy, khi sản xuất gắn với nhu cầu thị trường, áp dụng tiến bộ kỹ thuật và chú trọng chế biến sâu, người nông dân không chỉ có thu nhập ổn định mà còn mở ra hướng đi bền vững cho nông nghiệp địa phương.