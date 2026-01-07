Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Gia Lai ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2026

HỒNG UYÊN
(GLO)- Sáng 7-1, cùng với cả nước, tỉnh Gia Lai tổ chức lễ ra quân tổng điều tra kinh tế năm 2026. Ban Chỉ đạo tổng điều tra kinh tế tỉnh đã chọn phường Diên Hồng làm điểm tổ chức lễ ra quân với quyết tâm triển khai đồng bộ, hiệu quả cuộc tổng điều tra trên địa bàn tỉnh.

Tổng điều tra kinh tế được thực hiện định kỳ 5 năm 1 lần, nhằm thu thập thông tin đầy đủ, chính xác về các cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, hợp tác xã.

ong-phan-quoc-hung-truong-thong-ke-thong-ke-tinh-gia-lai-phat-bieu-tai-le-ra-quan-tong-dieu-tra-kinh-te-nam-2026.jpg
Ông Phan Quốc Hùng - Trưởng Thống kê tỉnh Gia Lai phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: Mạnh Hà

Kết quả điều tra là cơ sở quan trọng phục vụ công tác hoạch định chính sách, xây dựng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số và đổi mới quản lý kinh tế.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh huy động gần 1.200 người tham gia tổng điều tra.

Lãnh đạo Thống kê tỉnh đề nghị các cấp, ngành và lực lượng điều tra viên thực hiện điều tra đúng quy trình, đảm bảo tiến độ, chất lượng và tính bảo mật thông tin theo quy định.

Ngay sau lễ ra quân, các tổ điều tra đã diễu hành cổ động và trực tiếp xuống địa bàn thu thập thông tin, chính thức khởi động tổng điều tra kinh tế năm 2026 trên địa bàn phường Diên Hồng.

dieu-tra-vien-thu-thap-du-lieu-tai-ho-kinh-doanh.jpg
Điều tra viên thu thập dữ liệu tại hộ kinh doanh. Ảnh: Mạnh Hà

Cuộc tổng điều tra sẽ được thực hiện trong 2 đợt: đợt 1 đối với cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tôn giáo, tín ngưỡng (bắt đầu từ ngày 5-1 đến 31-3-2026); đợt 2 đối với doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp (thực hiện từ ngày 1-4 đến 30-6-2026).

Riêng với các cơ sở sản xuất kinh doanh trực thuộc cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan, đơn vị kê khai thông tin từ ngày 1-7 đến 31-7-2026.

