Gia Lai nồng nhiệt chào đón các cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ Quốc khánh 2-9

(GLO)- Chiều 4-9, tại ga Diêu Trì, UBND tỉnh Gia Lai nồng nhiệt tổ chức chào đón và chúc mừng đoàn cán bộ, chiến sĩ tham gia trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 tại Thủ đô Hà Nội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân đoàn 34; đông đảo cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh; đoàn viên, thanh niên; người dân địa phương đã có mặt tại ga để động viên, chúc mừng thành tích của các cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn tham gia Lễ diễu binh, diễu hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về đơn vị đợt này gồm 232 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 10, Quân đoàn 34.

Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Gia Lai nồng nhiệt chào đón đoàn tàu chở cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ Quốc khánh 2-9 vào ga Diêu Trì. Ảnh: N.H

Phát biểu chúc mừng đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang khẳng định: Để có được những bước chân oai hùng, những hàng ngũ chỉnh tề, hiên ngang trong ngày lễ trọng đại của dân tộc, các cán bộ, chiến sĩ đã trải qua nhiều tháng ngày khổ luyện, vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, mưa nắng thất thường và cả giới hạn của chính bản thân. Những nỗ lực bền bỉ, những giọt mồ hôi thầm lặng ấy đã kết tinh thành giây phút vinh quang khi các đồng chí cùng toàn quân, toàn dân làm nên hình ảnh diễu binh, diễu hành hùng tráng, khắc sâu trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chúc mừng đoàn diễu binh, diễu hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về. Ảnh: N.H

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận, trân trọng những cống hiến và đóng góp to lớn của các cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời tin tưởng các cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh, rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian tới, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Thay mặt đoàn diễu binh diễu hành, Trung tá Đặng Ngọc Lâm-Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 10 thuộc Quân đoàn 34 phát biểu cảm ơn lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã quan tâm, dành thời gian đón tiếp đoàn chu đáo, nồng nhiệt. Ảnh: N.H

Thay mặt đoàn, Trung tá Đặng Ngọc Lâm-Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 10 thuộc Quân đoàn 34 đã cảm ơn tình cảm chân thành mà cấp ủy, chính quyền, Nhân dân Gia Lai đã dành cho đoàn. Trong thời gian tới, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa phải, hàng đầu) tặng hoa và quà cho lực lượng diễu binh, diễu hành. Ảnh: N.H