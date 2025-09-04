Danh mục
Gia Lai nồng nhiệt chào đón các cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ Quốc khánh 2-9

NGUYỄN HÂN
(GLO)- Chiều 4-9, tại ga Diêu Trì, UBND tỉnh Gia Lai nồng nhiệt tổ chức chào đón và chúc mừng đoàn cán bộ, chiến sĩ tham gia trong Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2-9 tại Thủ đô Hà Nội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về đơn vị.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang; lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân đoàn 34; đông đảo cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang tỉnh; đoàn viên, thanh niên; người dân địa phương đã có mặt tại ga để động viên, chúc mừng thành tích của các cán bộ, chiến sĩ.

Đoàn tham gia Lễ diễu binh, diễu hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về đơn vị đợt này gồm 232 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 10, Quân đoàn 34.

a1.jpg
Cán bộ, chiến sĩ Lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Gia Lai nồng nhiệt chào đón đoàn tàu chở cán bộ, chiến sĩ tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ Quốc khánh 2-9 vào ga Diêu Trì. Ảnh: N.H

Phát biểu chúc mừng đoàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang khẳng định: Để có được những bước chân oai hùng, những hàng ngũ chỉnh tề, hiên ngang trong ngày lễ trọng đại của dân tộc, các cán bộ, chiến sĩ đã trải qua nhiều tháng ngày khổ luyện, vượt qua sự khắc nghiệt của thời tiết, mưa nắng thất thường và cả giới hạn của chính bản thân. Những nỗ lực bền bỉ, những giọt mồ hôi thầm lặng ấy đã kết tinh thành giây phút vinh quang khi các đồng chí cùng toàn quân, toàn dân làm nên hình ảnh diễu binh, diễu hành hùng tráng, khắc sâu trong trái tim hàng triệu người dân Việt Nam và bạn bè quốc tế.

a3.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu chúc mừng đoàn diễu binh, diễu hành hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trở về. Ảnh: N.H

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Gia Lai, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang ghi nhận, trân trọng những cống hiến và đóng góp to lớn của các cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời tin tưởng các cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục giữ vững bản lĩnh, rèn luyện, phấn đấu nhiều hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ trong thời gian tới, mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

a4.jpg
Thay mặt đoàn diễu binh diễu hành, Trung tá Đặng Ngọc Lâm-Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 10 thuộc Quân đoàn 34 phát biểu cảm ơn lãnh đạo tỉnh Gia Lai đã quan tâm, dành thời gian đón tiếp đoàn chu đáo, nồng nhiệt. Ảnh: N.H

Thay mặt đoàn, Trung tá Đặng Ngọc Lâm-Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 10 thuộc Quân đoàn 34 đã cảm ơn tình cảm chân thành mà cấp ủy, chính quyền, Nhân dân Gia Lai đã dành cho đoàn. Trong thời gian tới, các cán bộ, chiến sĩ của đơn vị tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, thi đua hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng giao phó.

a5.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang (bìa phải, hàng đầu) tặng hoa và quà cho lực lượng diễu binh, diễu hành. Ảnh: N.H
a2.jpg
a2-89.jpg
Các cán bộ, chiến sĩ cùng giao lưu văn nghệ tại ga Diêu Trì. Ảnh: N.H
Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên đoàn Gia Lai tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm, động viên đoàn Gia Lai tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 31-8, đồng chí Phạm Anh Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đến tham quan không gian trưng bày của tỉnh tại Triển lãm thành tựu đất nước: “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” đang diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia (TP. Hà Nội).

Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng

Biển trời giao hòa, tinh hoa ngời sáng

Thời sự trong nước

(GLO)- Đó là chủ đề chương trình nghệ thuật đặc biệt sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) vào 20 giờ tối 2-9 nhằm kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

Gia Lai: Rực rỡ cờ đỏ sao vàng trước thềm đại lễ Quốc khánh

Gia Lai: Rực rỡ cờ đỏ sao vàng trước thềm đại lễ Quốc khánh

Xã hội

(GLO)-Những ngày này, khắp các tuyến đường, góc phố đều rực rỡ cờ đỏ sao vàng. Không ít người dân cũng lựa chọn những bộ trang phục in hình Quốc kỳ như cách thể hiện lòng yêu nước và niềm tự hào dân tộc. Sắc đỏ ấy gợi lên không khí hân hoan, hướng mọi người dân Việt Nam đến ngày Quốc khánh 2-9.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm, tặng quà các gia đình chính sách

Tin tức

(GLO)- Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), ngày 28-8, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Trương Văn Đạt thăm và tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại các xã phía Đông tỉnh.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai "trình làng" sản phẩm truyền thông mới chào mừng 80 năm Quốc khánh

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai "trình làng" sản phẩm truyền thông mới chào mừng 80 năm Quốc khánh

Thời sự trong nước

(GLO)-Chào mừng 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025), Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai sẽ chính thức "trình làng" các sản phẩm truyền thông mới vào ngày 31-8, với mong muốn đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng trong kỷ nguyên số.

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc-Nguyễn Tất Thành và Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn

Thời sự trong nước

(GLO)- Sáng 28-8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành; dâng hương, dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sĩ Quy Nhơn nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai kiểm tra công tác chuẩn bị tham gia Triển lãm thành tựu đất nước

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Chiều 27-8, tại Trung tâm Triển lãm quốc gia (TP. Hà Nội), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị không gian triển lãm của tỉnh Gia Lai tại Triển lãm thành tựu đất nước với chủ đề “80 năm hành trình Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” .

Báo và Phát thanh, truyền hình Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải cuộc thi “Yêu nước theo cách của bạn”

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có 1 tác phẩm đạt giải Cuộc thi “Yêu nước theo cách của bạn”

Thời sự - Sự kiện

(GLO)- Tối 24-8, tại TP. Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ Chương trình “Sao Nhập ngũ concert 2025”, Viettel đã tổ chức trao giải Cuộc thi "Yêu nước theo cách của bạn". Trong 8 tác phẩm được vinh danh, Báo và PT-TH Gia Lai đã góp mặt 1 đại diện ở hạng mục: Nhà sáng tạo nội dung truyền cảm hứng của năm.

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chủ tịch nước Lương Cường: Gia Lai cần xây dựng khối đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ

Chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030

(GLO)- Sáng 25-8, tại Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lương Cường-Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước đã chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai để cho ý kiến đối với dự thảo văn kiện và phương án nhân sự trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

null