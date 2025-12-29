Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng đạt 61% nhiệm vụ năm 2025

(GLO)- Sáng 29-12, Ban Chỉ đạo Chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026, với sự tham dự của gần 41.000 đại biểu tại các điểm cầu cả nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo dự và chủ trì hội nghị.

Đồng chí Trần Cẩm Tú - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Cổng thông tin điện tử ĐCSVN

Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Theo báo cáo của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, tính đến ngày 25-12, toàn hệ thống đã hoàn thành 189/309 nhiệm vụ được giao, đạt 61%.

Trong đó, công tác hoàn thiện thể chế ghi dấu ấn với 36 văn bản quan trọng được ban hành, tạo hành lang pháp lý tương đối đồng bộ cho triển khai chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng.

Hạ tầng số tiếp tục được củng cố khi mạng máy tính chuyên dùng đã kết nối đến 100% cấp tỉnh và cấp xã, bảo đảm việc gửi, nhận văn bản mật an toàn, thông suốt.

Các nền tảng số dùng chung phát huy hiệu quả rõ nét, nổi bật là Sổ tay đảng viên điện tử với hơn 5,3 triệu đảng viên tham gia; hệ thống điều hành tác nghiệp ghi nhận lũy kế trên 25 triệu văn bản đến và đi.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: Cổng thông tin điện tử ĐCSVN

Công tác xây dựng cơ sở dữ liệu đảng viên đạt nhiều tiến bộ với 4,45 triệu hồ sơ được làm sạch (đạt 84%), đáp ứng yêu cầu phục vụ trực tiếp cho công tác cán bộ. Đáng chú ý, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư cho các dự án chuyển đổi số năm 2025 đạt 98,9% kế hoạch.

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác chuyển đổi số vẫn còn những điểm nghẽn như: thể chế chưa theo kịp thực tiễn để thay thế hoàn toàn hồ sơ giấy; hạ tầng cấp xã chưa đồng bộ; thói quen làm việc của một bộ phận cán bộ chậm thay đổi...

Bước sang năm 2026, các cơ quan Đảng xác định mục tiêu triển khai toàn diện và ứng dụng hiệu quả, phấn đấu hoàn thành sớm một năm so với lộ trình Đề án 204.

Trọng tâm là hoàn tất số hóa 100% quy trình nghiệp vụ lõi, triển khai thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường điện tử; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn trong tham mưu, điều hành; đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là ở cấp cơ sở, đáp ứng yêu cầu vận hành hệ thống chính trị hiện đại, thông suốt.

Tại tỉnh Gia Lai, công tác chuyển đổi số trong hệ thống các cơ quan Đảng năm 2025 đã đạt nhiều kết quả nổi bật, tạo chuyển biến rõ nét cả về tư duy lãnh đạo, tổ chức thực hiện và hiệu quả vận hành.

Đây được xác định là một trong những trụ cột chiến lược, góp phần quan trọng vào mục tiêu phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Dũng Nhân

Hạ tầng kỹ thuật và công tác bảo đảm an toàn thông tin tiếp tục được tăng cường. Đường truyền số liệu chuyên dùng được kết nối thông suốt từ Tỉnh ủy đến 100% đảng ủy xã, phường; các thiết bị bảo mật, mã hóa, giải mã được triển khai đầy đủ, đáp ứng yêu cầu trao đổi, gửi nhận văn bản mật theo quy định.

Trang thiết bị công nghệ thông tin cho cấp xã được bổ sung, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cập nhật dữ liệu và vận hành các hệ thống số.

Các ứng dụng và nền tảng số cốt lõi được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Sổ tay đảng viên điện tử đã cập nhật đầy đủ thông tin cho 147.255 hồ sơ đảng viên (đạt 100%) với tỷ lệ đảng viên đăng nhập, sử dụng đạt 67,55%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước.

Hệ thống văn phòng điện tử, điều hành tác nghiệp được vận hành ổn định, với hơn 1,71 triệu văn bản trao đổi trực tuyến. Công tác chỉnh lý, số hóa tài liệu lưu trữ được đẩy mạnh, hoàn thành trên 1,7 triệu trang tài liệu; đồng thời, triển khai dự án số hóa Lưu trữ lịch sử Tỉnh ủy theo lộ trình đến năm 2026.

Kết luận hội nghị, đồng chí Trần Cẩm Tú - Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Chỉ đạo chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, chủ động của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc triển khai nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số thời gian qua.

Cùng với việc chỉ rõ những hạn chế trong công tác chuyển đổi số của các cơ quan Đảng, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục nâng cao nhận thức, xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị quan trọng, xuyên suốt, gắn chặt với công tác xây dựng Đảng và đổi mới phương thức lãnh đạo.

Trong quá trình triển khai, phải đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; lấy tiến độ, chất lượng và hiệu quả thực tế làm thước đo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh yêu cầu trong năm 2026 cần tập trung hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; đẩy nhanh tiến độ số hóa tài liệu, xây dựng và khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu dùng chung; phát triển các nền tảng số theo kiến trúc tổng thể thống nhất, tránh đầu tư manh mún, dàn trải, lãng phí nguồn lực. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Ngoài ra, đồng chí đề nghị các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và các địa phương, đơn vị khẩn trương rà soát, cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng kế hoạch hành động rõ ràng, phân công trách nhiệm cụ thể, bảo đảm công tác chuyển đổi số trong các cơ quan Đảng được triển khai đồng bộ, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.