Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm, kiểm tra hoạt động tại các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục

(GLO)- Sáng 22-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm, kiểm tra tình hình hoạt động tại các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục.

Theo đó, đoàn đã đến thăm, kiểm tra tình hình sản xuất, kinh doanh tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định (phường Quy Nhơn Đông) và Tổng Công ty PISICO Bình Định (phường Quy Nhơn Nam).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang thăm, kiểm tra tình hình hoạt động tại Công ty cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định. Ảnh: Quang Tấn

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo các doanh nghiệp cho biết: Năm 2025, hoạt động sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, đặc biệt các đợt bão lũ lịch sử cuối năm gây thiệt hại nặng nề, khiến sản xuất bị gián đoạn. Tuy nhiên, với sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của chính quyền các cấp cùng nỗ lực vượt khó của doanh nghiệp, đến nay, hoạt động sản xuất kinh doanh đã từng bước được khôi phục, duy trì đà tăng trưởng.

Chúc mừng và ghi nhận những kết quả đạt được, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đề nghị các doanh nghiệp tiếp tục khắc phục khó khăn, giữ vững đà tăng trưởng, phấn đấu bứt phá mạnh mẽ trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Tặng quà chúc mừng năm mới Công ty cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định. Ảnh: Quang Tấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu tiên sau khi hoàn thành cơ bản công tác sáp nhập và bộ máy chính quyền 2 cấp đi vào vận hành ổn định, đồng thời là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp với mục tiêu tăng trưởng hai con số.

“Tỉnh Gia Lai rất kỳ vọng vào các doanh nghiệp đầu đàn, có vai trò dẫn dắt, tạo đột phá trong phát triển kinh tế như Công ty cổ phần Kỹ thuật Dược Bình Định và Tổng Công ty PISICO Bình Định. Gia Lai còn nhiều dư địa phát triển, mong các doanh nghiệp tiếp tục phát huy tiềm lực, đẩy mạnh đầu tư, mở rộng thị trường, chú trọng nghiên cứu khoa học, tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, chi phí hợp lý, an toàn. Đồng thời, các doanh nghiệp cần tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người lao động và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý.

Đoàn đến thăm, kiểm tra tình hình hoạt động của Tổng Công ty PISICO Bình Định. Ảnh: Quang Tấn

Nhân dịp đầu xuân Bính Ngọ 2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang gửi lời chúc mừng năm mới, chúc các doanh nghiệp tiếp tục gặt hái nhiều thành công, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn tới.

Cùng ngày, đoàn công tác đã đến thăm, làm việc tại Trường Đại học Quang Trung và Trường Đại học FPT. Tại đây, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang đánh giá cao vai trò của các trường trong đào tạo nguồn nhân lực công nghệ, góp phần tạo điểm nhấn mới cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương, nhất là trong lĩnh vực khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Hải Giang phát biểu tại Trường Đại học Quang Trung. Ảnh: Quang Tấn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các trường tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng đào tạo, xây dựng đội ngũ giảng viên có trình độ cao; đổi mới phương thức đào tạo gắn với nghiên cứu khoa học và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp; chú trọng đào tạo thực hành, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng, với tinh thần “thần tốc, bứt phá”, các trường sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ sự phát triển lâu dài của tỉnh Gia Lai trong giai đoạn mới.