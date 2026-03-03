Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại các xã, phường phía Tây Gia Lai

(GLO)- Ngày 3-3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Thị Thanh Lịch đã làm việc với các xã Phú Thiện, Chư A Thai, Ia Hiao, Cửu An cùng 2 phường An Khê, An Bình nhằm kiểm tra việc triển khai phương án phát triển kinh tế - xã hội và chương trình công tác trọng tâm năm 2026.

Tại trụ sở UBND xã Phú Thiện, lãnh đạo 3 xã Phú Thiện, Chư A Thai và Ia Hiao đã lần lượt báo cáo chi tiết về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong những tháng đầu năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với các xã Phú Thiện, Chư A Thai và Ia Hiao. Ảnh: R'Piên

Theo đó, xã Phú Thiện đã chủ động xây dựng phương án tăng trưởng với tinh thần quyết tâm vượt chỉ tiêu tỉnh giao. Đáng chú ý, xã phấn đấu tỷ lệ giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đạt từ 90% trở lên (cao hơn 40% so với chỉ tiêu tỉnh giao). Về sản xuất, xã đã gieo trồng trên 7.800 ha cây trồng vụ Đông Xuân, đạt 92,8% kế hoạch.

Xã Chư A Thai ngoài 16 chỉ tiêu được tỉnh giao, đã chủ động bổ sung thêm 3 chỉ tiêu mới về thu nhập bình quân đầu người (phấn đấu đạt 53 triệu đồng/người/năm); tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 40% và phấn đấu thành lập 2 doanh nghiệp mới trong năm. Hiện nay, xã đã đạt 6/19 tiêu chí nông thôn mới.

Xã Ia Hiao đã chủ động xây dựng phương án tăng trưởng vượt các chỉ tiêu tỉnh giao, phấn đấu tốc độ tăng giá trị sản phẩm đạt 8,6% (cao hơn mức tỉnh giao là 8,27%).

Đáng chú ý, địa phương đặt mục tiêu hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 100% công trình, dự án trên địa bàn. Xã cũng đã hoàn thiện cập nhật 12/19 tiêu chí nông thôn mới lên hệ thống quản lý; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đặc biệt, xã đã hoàn thành chi trả bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho toàn bộ các hộ dân thuộc dự án bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai thôn Điểm 9, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

Ông Nguyễn Anh Tuấn- Chủ tịch UBND xã Phú Thiện báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Ảnh: R'Piên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch ghi nhận sự chủ động của các địa phương trong xây dựng kịch bản tăng trưởng và tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, đây là khu vực thuần nông, có lợi thế lớn về đất đai nhưng còn hạn chế về hạ tầng, thủy lợi và liên kết tiêu thụ nông sản; yêu cầu các địa phương khẩn trương rà soát, xác định rõ dư địa phát triển, xây dựng định hướng chiến lược 5 năm gắn với quy hoạch đất đai, nông nghiệp, thủy lợi, giao thông và thu hút đầu tư theo hướng bền vững.

Cùng với phát triển kinh tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý các địa phương cần tiếp tục bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao hiệu quả các mô hình giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở.

Đồng thời, chấn chỉnh việc vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, kiện toàn tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, chú trọng đào tạo cán bộ, nhất là trong các lĩnh vực y tế, giáo dục; tăng cường sự phối hợp với các sở, ngành trong tháo gỡ khó khăn về đất đai, đầu tư, thu hút doanh nghiệp.

Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch cùng đoàn công tác tiếp tục làm việc với lãnh đạo các phường An Khê, An Bình và xã Cửu An tại trụ sở UBND phường An Khê.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với các phường An Khê, An Bình và xã Cửu An. Ảnh: R'Piên

Báo cáo với đoàn công tác, lãnh đạo các đơn vị đã nêu bật những kết quả khả quan và những mục tiêu mang tính đột phá trong năm 2026. Đáng chú ý, cả 2 phường An Khê và An Bình đều đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng giá trị sản phẩm ở mức cao, lần lượt là 10,01% và 10,03%.

Phường An Khê đã tổ chức thành công các lễ hội lớn, trong đó có lễ kỷ niệm 255 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn và Hội Cầu huê, thu hút khoảng 40.000 lượt khách. Trong cải cách hành chính, phường đạt tỷ lệ hồ sơ giải quyết trực tuyến cao (651/652 hồ sơ).

Phường An Bình đang tập trung hình thành các vùng chuyên canh rau an toàn theo chuỗi giá trị và đẩy mạnh giải phóng mặt bằng cho các dự án trọng điểm như Dự án cao tốc Quy Nhơn - Pleiku, Dự án đường dây 110Kv đấu nối sau trạm biến áp 220Kv.

Xã Cửu An đang nỗ lực hoàn thiện các tiêu chí để đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, trọng tâm là phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và bảo tồn di tích khảo cổ Rộc Tưng - Gò Đá.

Bên cạnh những thuận lợi, các địa phương đã kiến nghị tỉnh tháo gỡ nhiều khó khăn về hạ tầng và cơ chế, công tác xử lý rác thải. Phường An Khê kiến nghị bổ sung ngân sách chỉnh trang đô thị và kinh phí duy tu Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Sơn Thượng đạo. Trong khi đó, xã Cửu An đề nghị tỉnh sớm xử lý các dự án chậm triển khai để tạo quỹ đất thu hút đầu tư mới.

Quang cảnh buổi làm việc với các phường An Khê, An Bình và xã Cửu An. Ảnh: R'Piên

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch khẳng định, các phường An Khê, An Bình và xã Cửu An là khu vực tiềm năng.

Trên cơ sở vị trí địa lý nằm trên trục Pleiku - Quy Nhơn, được xác định là không gian trung chuyển, trung tâm vùng, các địa phương cần tập trung rà soát, lựa chọn triển khai các dự án trọng điểm, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại - dịch vụ; bảo đảm có tính toán kỹ lưỡng, kịch bản rõ ràng.

Đối với phường An Khê và các địa phương liên quan, tỉnh đặc biệt quan tâm đến trục Tây Sơn Thượng đạo, định hướng quy hoạch tổng thể nhằm gia tăng giá trị lịch sử - văn hóa - du lịch.

Vì thế, yêu cầu địa phương nghiên cứu đầu tư các điểm dừng chân, hạ tầng kết nối, bảo tồn và nâng cấp các di tích trên cơ sở đánh giá đúng tiềm năng, xây dựng kịch bản phát triển chi tiết.

Bên cạnh đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành chủ động trao đổi, hướng dẫn ngay từ đầu, tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra trong quá trình triển khai; rà soát các cụm công nghiệp, dự án đầu tư trên cơ sở quy hoạch được duyệt, bảo đảm đầu tư đồng bộ, hiệu quả.

Các chỉ tiêu về GRDP cần được rà soát, cập nhật; công tác đầu tư công phải tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân. Đối với những nội dung địa phương đề xuất như vướng mắc liên quan Nhà máy xử lý rác tại An Khê, yêu cầu các đơn vị chức năng rà soát, hướng dẫn lại.

Liên quan đến biên chế, nhân lực, cần tiến hành rà soát chức năng, nhiệm vụ, tiêu chuẩn bằng cấp gắn với vị trí việc làm; đồng thời, các địa phương phải đẩy nhanh cập nhật, nhập liệu, theo dõi số liệu trên hệ thống, bảo đảm kịp thời, chính xác.

Đối với các dự án trọng điểm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ, sớm hoàn tất thủ tục, hồ sơ để đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn.