Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc về công tác chuẩn bị các sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2026

(GLO)- Chiều 23-1, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã có buổi làm việc với lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về công tác chuẩn bị tổ chức các sự kiện lớn trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Tham dự buổi làm việc có Nhà thiết kế Đặng Thị Minh Hạnh - Giám đốc Viện Thiết kế Thời trang Việt Nam.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo công tác chuẩn bị tổ chức các sự kiện lớn trong năm 2026, gồm: Festival Quốc tế cồng chiêng Tây Nguyên; Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya; Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ V theo chương trình tổ chức các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ảnh: Phi Long

Theo kế hoạch dự kiến, Ngày hội văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ V năm 2026 sẽ được tham mưu UBND tỉnh tổ chức trong 3 ngày đầu tháng 4-2026 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku. Festival Quốc tế cồng chiêng Tây Nguyên dự kiến diễn ra vào đầu tháng 11-2026, kéo dài khoảng 1 tuần. Đối với Tuần lễ Hoa dã quỳ - Núi lửa Chư Đăng Ya, dự kiến tổ chức từ ngày 14 đến 16-11-2026 tại khu vực sân làng Ia Gri, khu vực Núi lửa Chư Đăng Ya, xã Biển Hồ.

Nhà thiết kế Đặng Thị Minh Hạnh đã có nhiều ý kiến góp ý tâm huyết nhằm hỗ trợ tỉnh Gia Lai trong công tác chuẩn bị và tổ chức các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2026. Theo bà, tỉnh cần chú trọng khai thác sâu bản sắc văn hóa các dân tộc bản địa, ẩm thực, cà phê…, coi đây là những giá trị cốt lõi để xây dựng hình ảnh du lịch khác biệt, có chiều sâu.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: Phi Long

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch rà soát toàn bộ nhiệm vụ được giao, bảo đảm tổ chức hiệu quả các hoạt động Năm Du lịch quốc gia 2026; triển khai đồng bộ, có sự cân đối giữa khu vực phía Đông và phía Tây của tỉnh. Đồng thời, phát huy lợi thế, bản sắc riêng của từng vùng, tăng cường liên kết, tạo sức lan tỏa trong phát triển du lịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: cần rà soát kỹ từng sự kiện, xác định rõ mục tiêu, quy mô, nguồn lực thực hiện; bảo đảm tổ chức đồng bộ, tránh trùng lặp, dàn trải. Các sự kiện phải gắn với thế mạnh du lịch của từng địa bàn, tạo điểm nhấn, sức lan tỏa, góp phần quảng bá hình ảnh tỉnh Gia Lai trong Năm Du lịch quốc gia 2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch kiểm tra công tác chuẩn bị tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku cho các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Phi Long

Dịp này, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch đã kiểm tra công tác chuẩn bị tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku phục vụ các hoạt động Mừng Đảng - Mừng Xuân Tết Bính Ngọ 2026.