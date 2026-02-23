Gia Lai hôm nay
Cả nước đón 14 triệu lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026

PHƯƠNG VI (Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, Nhân Dân)

(GLO)- Với kỳ nghỉ kéo dài 9 ngày (từ 14-2 đến 22-2-2026), hoạt động du lịch không chỉ diễn ra sôi động ở các trung tâm lớn mà còn lan tỏa tới nhiều địa phương. Ngành Du lịch cả nước đã đón và phục vụ khoảng 14 triệu lượt khách, tăng 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Theo Cục Du lịch quốc gia Việt Nam, công suất sử dụng phòng bình quân tại các cơ sở lưu trú đạt khoảng 55-60%, trong đó nhiều điểm đến đạt tỷ lệ rất cao như Phú Quốc khoảng 95%, Sa Pa 90-95%, Đà Lạt và Phan Thiết 80-90%.

du-lich-gia-lai-6865.jpg
Cả nước đón 14 triệu lượt du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Ảnh: Nguyễn Dũng

Đáng chú ý, lượng khách quốc tế tăng mạnh tại nhiều địa phương trọng điểm. Đà Nẵng ước đón 510.000 lượt khách quốc tế, tăng 32%; Huế đón khoảng 238.200 lượt khách quốc tế, tăng tới 207%; Hà Nội đón 217.000 lượt khách quốc tế, tăng 55%; Thành phố Hồ Chí Minh đón khoảng 170.000 lượt khách quốc tế, tăng 51,7%.

Tại nhiều địa phương, số lượng khách quốc tế đạt mức tương đương hoặc tiệm cận khách nội địa, cho thấy vị thế ngày càng vững chắc của du lịch Việt Nam trên thị trường quốc tế. Sự gia tăng này là kết quả tổng hòa của chính sách thị thực thuận lợi, hoạt động xúc tiến quảng bá hiệu quả và nỗ lực làm mới sản phẩm của doanh nghiệp, địa phương.

Ở thị trường nội địa, lượng khách đăng ký tour trong nước tăng khoảng 15-20% so với cùng kỳ năm trước, chiếm tỷ trọng lớn hơn so với tour nước ngoài. Xu hướng du lịch Tết đang chuyển dịch theo hướng cá nhân hóa trải nghiệm, tìm kiếm giá trị văn hóa bản địa, lưu trú dài ngày hơn thay vì đi ngắn ngày, di chuyển nhiều điểm.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, tổng lượt khách ước đạt 4,32 triệu, tăng 35%; tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 12.150 tỷ đồng, tăng 42,9%. Công suất phòng bình quân đạt 75%. Các sản phẩm du lịch đường sông, city tour bằng xe buýt hai tầng, trải nghiệm không gian Tết truyền thống thu hút đông đảo du khách.

Đáng chú ý, tỉnh Ninh Bình đón hơn 1,85 triệu lượt khách (7 ngày), trong đó có trên 300.000 lượt khách quốc tế.

Hà Nội ước đón 1,34 triệu lượt khách, tăng 36,3%; tổng thu đạt 4.870 tỷ đồng, tăng 40,2%. Công suất phòng khối khách sạn 4-5 sao đạt trên 72%. Chuỗi hoạt động “Happy Tết 2026”, chợ hoa Xuân phố cổ, trưng bày không gian Tết cổ truyền và các lễ hội đầu xuân đã tạo sức hút lớn.

Đà Nẵng đón khoảng 1,1 triệu lượt khách, tăng 27%; tổng thu đạt 3.960 tỷ đồng. Thành phố tổ chức chuỗi hoạt động “Không gian Tết cổ truyền”, phiên chợ ngày Tết, các chương trình biểu diễn nghệ thuật và sự kiện đón khách đầu năm mới.

Khánh Hòa (7 ngày) đón khoảng 1,055 triệu lượt khách, tổng thu đạt 2.200 tỷ đồng, tăng hơn 62%. Các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm diễn ra liên tục suốt dịp Tết.

An Giang đón 1,7 triệu lượt khách, tổng thu 2.622 tỷ đồng, tăng gần 40%. Lâm Đồng đón khoảng 910.000 lượt khách, công suất phòng đạt 75-80%. Quảng Ninh đón gần 800.000 lượt khách trong 7 ngày.

