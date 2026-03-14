Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lọt top 50 thành phố tốt nhất thế giới

MỘC TRÀ MỘC TRÀ (theo Znews, VnExpress)

(GLO)- Tạp chí du lịch nổi tiếng Time Out (Anh) vừa công bố danh sách 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026. Việt Nam có 2 đại diện góp mặt trong số này là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Danh sách này dựa trên khảo sát từ hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố trên toàn thế giới và ý kiến của hơn 100 chuyên gia, phóng viên tại địa phương.

Đứng đầu danh sách năm nay là Melbourne của Australia. Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Thượng Hải (Trung Quốc), Edinburgh (Scotland), London (Anh), New York (Mỹ), Cape Town (Nam Phi), Mexico City (Mexico), Bangkok (Thái Lan), Seoul (Hàn Quốc) và Tokyo (Nhật Bản).

Du khách quốc tế trải nghiệm du lịch ở Hà Nội. Ảnh: Dương Anh/LĐO

Trong danh sách năm nay, Hà Nội xếp vị thứ 25. Time Out mô tả thủ đô Việt Nam là nơi giao thoa giữa cũ và mới, một thành phố đang thay đổi nhanh nhưng vẫn giữ được những lớp trầm tích rất riêng của đời sống đô thị.

Khảo sát cho thấy 80% người được hỏi ở Hà Nội cho rằng, đây là nơi rất đáng để thưởng thức cà phê, trong khi 73% khuyên du khách nên thử ẩm thực địa phương.

Vị trí thứ 38 thuộc về TP. Hồ Chí Minh - nơi Time Out gọi là "Thành phố không ngủ". Theo khảo sát, 75% người dân TP. Hồ Chí Minh cho biết họ cảm thấy hạnh phúc khi sống tại đây. Tạp chí cũng nhấn mạnh một làn sóng sáng tạo mới đang góp phần định hình diện mạo thành phố, từ điện ảnh đến ẩm thực.

Chợ Bến Thành (TP. Hồ Chí Minh) dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Ngọc Ánh/LĐO

Được biết, bảng xếp hạng năm nay tiếp tục cho thấy xu hướng nhìn nhận thành phố không chỉ như một điểm đến để ghé qua, mà là một không gian sống hoàn chỉnh.

Time Out cho biết, ngoài các tiêu chí quen thuộc như ẩm thực, cuộc sống về đêm, bảo tàng, công viên hay mua sắm, cuộc khảo sát năm 2026 còn mở rộng sang những khía cạnh gần gũi hơn của đời sống đô thị như tình yêu, sự lãng mạn và mức độ gắn kết cộng đồng.

'Mái nhà chênh vênh' ở Tà Xùa thành điểm check-in độc nhất vô nhị

Phóng tầm mắt giữa đại ngàn Tây Bắc hùng vĩ, một mái nhà chênh vênh tại xã Tà Xùa, tỉnh Sơn Lan trở thành tọa độ sống ảo được săn đón nhất hiện nay. Vị trí đắc địa giúp du khách dễ dàng sở hữu bức ảnh 'chạm mây', biến nơi đây thành điểm hẹn không thể bỏ lỡ của những đôi chân cuồng đi.

Gia Lai: Tổ chức Hội Liên hiệp thanh niên các cấp tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 10.400 thanh niên

(GLO)- Sáng 18-6, Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị Ủy ban Hội lần thứ 3 (mở rộng) khóa VIII, nhiệm kỳ 2024-2029 nhằm sơ kết công tác Hội và phong trào thanh niên 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ thời gian tới.

Khởi nghiệp với mô hình cà phê bán... không gian làm việc

Thay vì chỉ bán thức uống, một chủ quán đã tìm ra hướng đi mới: bán không gian làm việc ngay trong quán cà phê của mình. Với mức phí chỉ 25.000 đồng/4 tiếng đồng hồ, khách hàng có thể thoải mái sử dụng chỗ ngồi, wifi, ổ điện miễn phí và tận hưởng một môi trường yên tĩnh để học tập, làm việc.

Thùng rác thông minh lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh

Hướng đến phân loại rác từ hộ gia đình, bảo vệ môi trường, nhóm sinh viên Đại học Đà Nẵng bắt tay sáng chế thùng rác thông minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và internet vạn vật (IoT) với "chi phí thấp nhưng hiệu quả cao"... đây là dự án lan tỏa tinh thần khởi nghiệp xanh của nhóm bạn trẻ.

Anh Kpuih Xuân chăm sóc vườn cà phê của gia đình. Ảnh: M.K

Chàng trai Jrai trồng cây gì, nuôi con gì mà kiếm gần nửa tỷ đồng/năm?

Khởi nghiệp

(GLO)- Sau một thời gian làm công nhân tại tỉnh Bình Dương, năm 2020, anh Kpuih Xuân (28 tuổi, làng Tol, xã Ia Hlốp, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) đã trở về làng khởi nghiệp từ nông nghiệp. Nhờ chịu khó học hỏi, cần cù và sáng tạo trong sản xuất, chàng trai Jrai đạt lợi nhuận gần nửa tỷ đồng/năm.

Chị Nguyễn Thị Thu Trang bên vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi hữu cơ. Ảnh: T.D

Cô gái 9X thành công với dòng trà “tiến vua”

Khởi nghiệp

(GLO)- Với mong muốn nâng cao giá trị cây dược liệu, năm 2023, chị Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1990, trú tại thôn Tân Phong, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai) đã xây dựng vùng nguyên liệu hữu cơ và nghiên cứu cho ra đời dòng sản phẩm trà "tiến vua" từ hoa cúc chi.

