Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh lọt top 50 thành phố tốt nhất thế giới

(GLO)- Tạp chí du lịch nổi tiếng Time Out (Anh) vừa công bố danh sách 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026. Việt Nam có 2 đại diện góp mặt trong số này là Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Danh sách này dựa trên khảo sát từ hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố trên toàn thế giới và ý kiến của hơn 100 chuyên gia, phóng viên tại địa phương.

Đứng đầu danh sách năm nay là Melbourne của Australia. Các vị trí còn lại trong top 10 lần lượt thuộc về Thượng Hải (Trung Quốc), Edinburgh (Scotland), London (Anh), New York (Mỹ), Cape Town (Nam Phi), Mexico City (Mexico), Bangkok (Thái Lan), Seoul (Hàn Quốc) và Tokyo (Nhật Bản).

Du khách quốc tế trải nghiệm du lịch ở Hà Nội. Ảnh: Dương Anh/LĐO

Trong danh sách năm nay, Hà Nội xếp vị thứ 25. Time Out mô tả thủ đô Việt Nam là nơi giao thoa giữa cũ và mới, một thành phố đang thay đổi nhanh nhưng vẫn giữ được những lớp trầm tích rất riêng của đời sống đô thị.

Khảo sát cho thấy 80% người được hỏi ở Hà Nội cho rằng, đây là nơi rất đáng để thưởng thức cà phê, trong khi 73% khuyên du khách nên thử ẩm thực địa phương.

Vị trí thứ 38 thuộc về TP. Hồ Chí Minh - nơi Time Out gọi là "Thành phố không ngủ". Theo khảo sát, 75% người dân TP. Hồ Chí Minh cho biết họ cảm thấy hạnh phúc khi sống tại đây. Tạp chí cũng nhấn mạnh một làn sóng sáng tạo mới đang góp phần định hình diện mạo thành phố, từ điện ảnh đến ẩm thực.

Chợ Bến Thành (TP. Hồ Chí Minh) dịp Tết Bính Ngọ 2026. Ảnh: Ngọc Ánh/LĐO

Được biết, bảng xếp hạng năm nay tiếp tục cho thấy xu hướng nhìn nhận thành phố không chỉ như một điểm đến để ghé qua, mà là một không gian sống hoàn chỉnh.

Time Out cho biết, ngoài các tiêu chí quen thuộc như ẩm thực, cuộc sống về đêm, bảo tàng, công viên hay mua sắm, cuộc khảo sát năm 2026 còn mở rộng sang những khía cạnh gần gũi hơn của đời sống đô thị như tình yêu, sự lãng mạn và mức độ gắn kết cộng đồng.